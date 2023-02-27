Военное обозрение
Войти Регистрация

Источники сообщили о вхождении войсковой ПВО Сухопутных войск в состав Воздушно-космических сил РФ

31
Источники сообщили о вхождении войсковой ПВО Сухопутных войск в состав Воздушно-космических сил РФ

Войсковую ПВО Сухопутных сил переподчинили и передали в состав Воздушно-космических сил. Об этом сообщали два информированных источника, близких к военному ведомству.


Войсковая противовоздушная оборона, входившая в состав Сухопутных войск, передана в состав ВКС РФ и переподчинена главному командованию Воздушно-космических сил. Такая информация озвучена источниками, хотя официального сообщения об этом не было, на сайте Минобороны войсковая ПВО по-прежнему обозначается как род войск, входящих в состав Сухопутных войск, с задачей прикрытия войск и объектов "при ведении общевойсковыми объединениями и соединениями операций (боевых действий), совершении перегруппировок (марша) и расположении на месте".

Да, это так. Это уже свершившийся факт

- приводит ТАСС слова одного источника. Второй эту информацию подтвердил.

Напомним, что в составе Вооруженных сил России имелись части и соединения ПВО различного подчинения. Войсковая ПВО входила в состав Сухопутных войск и предназначалась для прикрытия войск и объектов во время боевых действий, независимо от места их проведения. Вторая ПВО, так называемая объектовая, входила в состав ВКС РФ и занималась прикрытием важнейших объектов на территории страны.

Датой создания российской ПВО считается 15 (26) декабря 1915 года. До 1941 года система противовоздушной обороны страны была единой, и только осенью того года была разделена на Войсковую и ПВО территории страны. В 1958 году приказом министра обороны СССР маршала Советского Союза Малиновского в составе Сухопутных войск был создан новый род войск — войска противовоздушной обороны Сухопутных войск.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
31 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 07:17
    +2
    Войсковую ПВО Сухопутных сил переподчинили и передали в состав Воздушно-космических сил.

    Что совой об пень, что пнём об сову. Нашли время переподчинения делать.
    1. Охотовед 2
      Охотовед 2 Сегодня, 07:24
      +5
      Цитата: НДР-791

      Что совой об пень, что пнём об сову. Нашли время переподчинения делать.

      Думаю, зря вы так! Взаимодействие улучшится, меньше штабов и командующих! Посмотрим hi
      1. ASAD
        ASAD Сегодня, 07:40
        +6
        Сомневаюсь что штабов и командующих станет меньше. Но действительно,посмотрим.
      2. Галеон
        Галеон Сегодня, 07:41
        +8
        Цитата: Охотовед 2
        Цитата: НДР-791

        Что совой об пень, что пнём об сову. Нашли время переподчинения делать.

        Думаю, зря вы так! Взаимодействие улучшится, меньше штабов и командующих! Посмотрим hi

        Поясните пожалуйста, с кем улучшится взаимодействие? С войсками, которые надо прикрывать? С авиацией? Неужели за год не было налажено взаимодействие, что нужно было пойти на такую решительную административную меру?
        Кто должен командовать Панцирями, которые прикрывают колонну? Очевидно, что тот, кто эту колонну формирует и проводит. Увы, иная прежней логика в решении не просматривается.
        1. НДР-791
          НДР-791 Сегодня, 07:48
          +5
          Цитата: Галеон
          Увы, иная прежней логика в решении не просматривается.

          Эту несчастную войсковую ПВО мутузят тута-сюда десятилетиями ещё с советских времён начиная. Это как с экранопланами было - моряки или ВВС так и не решили чьи они. В результате капец пришёл перспективному вооружению.
        2. Тикси-3
          Тикси-3 Сегодня, 08:07
          +2
          Цитата: Галеон
          Кто должен командовать Панцирями, которые прикрывают колонну?

          панцири никогда не занимались прикрытием войск на марше.....это не их работа в принципе
      3. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 07:45
        +6
        Взаимодпйствие...А связь при этом?На Самый Высший Штаб?Нет,может и передаточные звенья уменьшатся
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 07:24
    +2
    На текущий момент ПВО - это единственная область, в которой мы безоговорочно лидируем в мире, причем на голову. Есть такой принцип "работает - не трожь!"
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 07:44
      +4
      Согласен с вами, хоть служил в ПВО очень давно но действия современной ПВО считаю действительно отличной.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:47
      -4
      Вы это обьясните семьям погибших на Энгельсе...
      1. ASAD
        ASAD Сегодня, 07:52
        0
        Чтобы рассуждать что произошло в Энгельсе надо хоть приблизительно знать что действительно произошло. Уверен что точной информацией вы не владеете.
        1. не тот
          не тот Сегодня, 08:16
          -4
          Беспилотник пролетел полстраны и поразил цель,погибли наши люди - вот что произошло.Или это считать успехом ПВО?А что же тогда в действительности произошло,просветите.Уверен,Вы владеете точной информацией.
          1. ASAD
            ASAD Сегодня, 08:23
            +4
            Пол страны ,это если к нам в Новосибирск прилетел бы. Информацией не владею, и поэтому выводы не делаю. У каждого своё мнение, вы считаете что наше ПВО работает плохо ,я считаю что хорошо.
            1. dmi.pris1
              dmi.pris1 Сегодня, 09:05
              0
              А я считаю,что как может,так и работает.При возможностях ПВО СССР один умалишенный смог долететь до Красной Площади...Как то так.Надеюсь,что сейчас не "перестройка"а война hi
          2. Bingo
            Bingo Сегодня, 08:33
            0
            Беспилотник был сбит, на минуточку...
            1. dmi.pris1
              dmi.pris1 Сегодня, 09:00
              0
              На минуточку.Было два "инциндента"И расстояние до границы с Украиной какое?
        2. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 08:32
          -1
          Верно,я простой пенсионер.Но пока не впал в маразм.На аэродроме ничего не случилось?Не так ли?Что то бухнуло,да и в Рязани тоже..Дураки срочникм наверное заправщик к самолетам не так подогнали... belay sad
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 07:28
    +3
    Посмотрим на эффективность данного решения, но что то у меня не очень хорошее предчувствие.
  4. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 07:31
    -1
    Да неужели свершилось и здравый смысл торжествует?! То есть НАКОНЕЦ-ТО то ведомство которое летает будет теперь своих летунов и свои объекты защищать (в обороне) и совместно вражеские леталки валить (в наступлении). Очень хорошая новость.
    1. Попуас
      Попуас Сегодня, 07:38
      +6
      А пехота без ПВО осталась...пока допросятся прикрывать некого будет recourse
      1. не тот
        не тот Сегодня, 08:11
        0
        Вот тоже сразу подумалось об этом!Со связью и так не ахти, а теперь еще и другой род войск будет...Не знаю,правильно ли это все..Не уверен..
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:51
    +5
    Это что, теперь, что бы сбить дрон над окопом на передовой, надо будет получить разрешение из штаба ПВО в Москве?
    «Любые реорганизации проходят пять стадий:
    1. шумиха,
    2. неразбериха,
    3. поиск виноватых,
    4. наказание невиновных,
    5. награждение непричастных»
    (Народная мудрость)
  6. divan
    divan Сегодня, 07:58
    +2
    А нельзя было бы сначала закончить войсковые операции , а затес городить огород? Если уж приспичило, то передайте временно , на момент боёв руководителям групп в полное подчинение всё ПВО , находящиеся в зоне их ответственности , а потом можно и разбираться в этих делах .Помнится мне что тремя группами командуют три генерал- полковника , а над ними стоит нач. ген. штаба ! Куда ещё выше. Неужели им не хватает компентенции решать на месте все вопросы??
    1. Тикси-3
      Тикси-3 Сегодня, 08:09
      0
      Цитата: divan
      А нельзя было бы сначала закончить войсковые операции , а затес городить огород?

      нельзя......у укровермахта появились дальнобойные средства поражения....единое ПВО - теперь НЕОБХОДИМОСТЬ
      1. Niverhood
        Niverhood Сегодня, 08:41
        +1
        Единое ПВО - безусловно необходимость. Вот только своя личная тактическая ПВО поля боя на уровне полк/бригада/дивизия - тоже необходимость. От Стрел до Панцирей и Торов.
        А в составе ВКС - уже нужны все компоненты.
        Ничего не поделаешь, вспоминая эксперименты ВОВ - в пехотной дивизии все равно нужна броня. А танковой армии все равно нужна артиллерия и десант на броне. Сгоревшие почём зря в 41 мехкорпуса не дадут соврать.
  7. не тот
    не тот Сегодня, 08:09
    0
    Посмотрим на эффективность данного решения, но что то у меня не очень хорошее предчувствие.
    Когда у нас начинаются всякого рода реформы с преобразованиями, нехорошее предчувствие у многих появляется..
  8. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 08:15
    +2
    Квачков критикует даже само понятие как воздушно-космические войска аргументируя тем что атмосфера и космос это разные стихии с разными физическими свойствами. Трудно, например, генералу вертолётчику будет командовать космическими войсками. Теперь ещё и ПВО добавили для полного набора. Не знаю лучше ли это.
  9. Виктор Масюк
    Виктор Масюк Сегодня, 08:19
    0
    Командующий ВКС - генерал Суровикин. Он же - заместитель Валерия Герасимова в рамках командования СВО. Суровикин ситуацией на фронте владеет. Поэтому не думаю, что от переподчинения система ПВО будет работать хуже. Просто пробуют новую организационную структуру. Если всякого рода критики-алармисты возьмут на себя труд сравнить организационные структуры РККА на 22 июня 1941 года и Советской Армии 2 сентября 1945 года, то очень удивятся, насколько одна структура отличается от другой.
    1. Дед-дилетант
      Дед-дилетант Сегодня, 09:00
      0
      Просто пробуют новую организационную структуру.

      А Вам не кажется. что пробовать такие вещи стоит в более спокойное время? Даже если это правильный шаг, сейчас не реорганизацией надо заниматься, с переподчинениями, и неизбежной неразберихой из-за этого.
    2. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 09:00
      0
      Цитата: Виктор Масюк
      Командующий ВКС - генерал Суровикин.

      который несмотря на штабной опыт- мотострелок изначально, а теперь и летчик и ПВО и космос? по мне такое как-то неправильно.. это как РВСН - танкиста поставить командовать и наоборот, неужели в ВКС никого не было..
  10. Landwarrior
    Landwarrior Сегодня, 08:35
    +2
    Класс... Щас в первую очередь генералы будут разбираться кто теперь и за что отвечает, это ведь гораздо важнее подразделений ведущих боевые действия... hi
    Вот любят у нас реформу в самый "подходящий" момент устраивать no