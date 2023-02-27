Источники сообщили о вхождении войсковой ПВО Сухопутных войск в состав Воздушно-космических сил РФ

Войсковую ПВО Сухопутных сил переподчинили и передали в состав Воздушно-космических сил. Об этом сообщали два информированных источника, близких к военному ведомству.
Войсковая противовоздушная оборона, входившая в состав Сухопутных войск, передана в состав ВКС РФ и переподчинена главному командованию Воздушно-космических сил. Такая информация озвучена источниками, хотя официального сообщения об этом не было, на сайте Минобороны войсковая ПВО по-прежнему обозначается как род войск, входящих в состав Сухопутных войск, с задачей прикрытия войск и объектов "при ведении общевойсковыми объединениями и соединениями операций (боевых действий), совершении перегруппировок (марша) и расположении на месте".
Да, это так. Это уже свершившийся факт
- приводит ТАСС слова одного источника. Второй эту информацию подтвердил.
Напомним, что в составе Вооруженных сил России имелись части и соединения ПВО различного подчинения. Войсковая ПВО входила в состав Сухопутных войск и предназначалась для прикрытия войск и объектов во время боевых действий, независимо от места их проведения. Вторая ПВО, так называемая объектовая, входила в состав ВКС РФ и занималась прикрытием важнейших объектов на территории страны.
Датой создания российской ПВО считается 15 (26) декабря 1915 года. До 1941 года система противовоздушной обороны страны была единой, и только осенью того года была разделена на Войсковую и ПВО территории страны. В 1958 году приказом министра обороны СССР маршала Советского Союза Малиновского в составе Сухопутных войск был создан новый род войск — войска противовоздушной обороны Сухопутных войск.