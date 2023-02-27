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Сербская оппозиция потребовала от президента Вучича не подписывать никаких документов по статусу Косово на саммите в Брюсселе

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Сербская оппозиция потребовала от президента Вучича не подписывать никаких документов по статусу Косово на саммите в Брюсселе

Сегодня, 27 февраля, в Брюсселе стартует саммит, в ходе которого будет обсуждаться вопрос Косово. На саммит приглашены делегации Белграда и Приштины. В Евросоюзе рассчитывают на то, что сербский президент Александр Вучич примет предложенные «инициативы» Парижа и Берлина и фактически легитимизирует власти Косово, что станет первым шагом на пути признания косовской независимости Сербией.


К такому сценарию крайне негативно относится целый ряд политических сил в самой Сербии. В оппозиционном движении «Врата», обращаясь к президенту Александру Вучичу, потребовали от него не подписывать никаких документов о статусе Косово на саммите в Брюсселе.

Представляющий оппозиционное движение «Врата» Бошко Обрадович заявил о том, что Вучич не должен принимать никаких ультиматумов со стороны Запада по косовскому вопросу. По словам Обрадовича, если кто-либо из высших властей Сербии поставит свою подпись под документом о статусе Косово, то это станет крупнейшим национальным предательством элит в новейшей сербской истории.

Сербский оппозиционный политик отметил, что считает необходимым снять косовский вопрос с обсуждения как минимум до окончания украинского конфликта.

Тем временем эксперты, характеризуя ситуацию, высказывают мнение о том, что если сегодня Запад, что называется, продавит хотя бы намёк со стороны Белграда на признание косовской независимости, то «этим может тут же воспользоваться Россия». Речь о том, что Россия «может активизировать вопрос по признанию Киевом утраченных им территорий, включая территории Донбасса, за Российской Федерацией, указав на косовский прецедент».
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10 комментариев
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  1. TerraSandera
    TerraSandera Сегодня, 07:23
    +1
    Заставят, подпишет. Не такие страны "суверенный запад " ломал через колено. Увы, этого у них не занимать.
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 08:25
      0
      Цитата: TerraSandera
      Заставят, подпишет.

      Подпишет тем самым себе приговор ,а подпись сербы могут и отозвать ........думаю нет
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:23
    +1
    Вучич скользкий как все политики, так что тут не исключенно что и подпишет и полностью под Брюссель ляжет уже официально и всё под лозунгом заботы о Сербии и ее народа.
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:24
    +1
    Вучича коммисары ЕС доломают... он не Лукашенко...прогнулся под изменчивый мир.
  4. divan
    divan Сегодня, 08:01
    0
    Вучичу сейчас не позавидуешь! В данный момент не понятно или крестик надо снимать , или трусы одевать !
  5. kaufman
    kaufman Сегодня, 08:22
    0
    Косово как и Донбасс, как и Абхазия , как и Шотландия и Северная Ирландия и прочая и прочая имеет право на самоопределение. Многие их уже признали , у Косово даже спортсмены на олимпиадах не плохо выступают. Так и в чем проблема?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:43
      +1
      kaufman hi, а как выступление спортсменов вяжется с независимостью?
      1. kaufman
        kaufman Сегодня, 08:48
        +1
        Как вяжется? МОК признал , спортсмены выступают под своим флагом. Так кстати и российские тренера очень хорошо поработали с подготовкой косовских спортсменов.
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 08:57
          0
          kaufman, признали их США, потому как это Косово проэкт Вашингтона, вот захотели штаты и наши спорстмены перестали выступать практически везде и что?! Весь мир перестал Россию как независимое государство воспринимать? Я к тому что спорт это не показатель независимости и все эти МОКи, ООНы, ПАСЕ и прочие говорильные организации давно себя дискридитировали себя.
  6. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 08:23
    0
    Рожать серьам надо было больше, профукали Косово, что бестолку бодаться, если только выторговать себе какие нибудь преференции у ес. Какой прецедент? Юридические законы по собственности не действуют, а тут какое то международное право, нам ничего запад не признает никогда, только если на Китай пойдем войной, то да как во время ВОВ и то только на время войны.