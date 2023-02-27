Сербская оппозиция потребовала от президента Вучича не подписывать никаких документов по статусу Косово на саммите в Брюсселе

Сегодня, 27 февраля, в Брюсселе стартует саммит, в ходе которого будет обсуждаться вопрос Косово. На саммит приглашены делегации Белграда и Приштины. В Евросоюзе рассчитывают на то, что сербский президент Александр Вучич примет предложенные «инициативы» Парижа и Берлина и фактически легитимизирует власти Косово, что станет первым шагом на пути признания косовской независимости Сербией.
К такому сценарию крайне негативно относится целый ряд политических сил в самой Сербии. В оппозиционном движении «Врата», обращаясь к президенту Александру Вучичу, потребовали от него не подписывать никаких документов о статусе Косово на саммите в Брюсселе.
Представляющий оппозиционное движение «Врата» Бошко Обрадович заявил о том, что Вучич не должен принимать никаких ультиматумов со стороны Запада по косовскому вопросу. По словам Обрадовича, если кто-либо из высших властей Сербии поставит свою подпись под документом о статусе Косово, то это станет крупнейшим национальным предательством элит в новейшей сербской истории.
Сербский оппозиционный политик отметил, что считает необходимым снять косовский вопрос с обсуждения как минимум до окончания украинского конфликта.
Тем временем эксперты, характеризуя ситуацию, высказывают мнение о том, что если сегодня Запад, что называется, продавит хотя бы намёк со стороны Белграда на признание косовской независимости, то «этим может тут же воспользоваться Россия». Речь о том, что Россия «может активизировать вопрос по признанию Киевом утраченных им территорий, включая территории Донбасса, за Российской Федерацией, указав на косовский прецедент».