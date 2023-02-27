Новый добровольческий батальон из попавших в плен военнослужащих ВСУ формируется в ДНР

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Новый добровольческий батальон, сформированный из бывших военнослужащих ВСУ, попавших в плен, в скором времени появится в ДНР. На сегодняшний день подразделение находится на этапе создания.
В ДНР формируется добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, в состав которого входят бывшие украинские военнопленные, выразившие желание с оружием в руках бороться с режимом Зеленского. На сегодняшний день в составе подразделения около 70 человек и почти все бывшие военнослужащие ВСУ, попавшие в плен.
Я сейчас являюсь ответственным по вновь создавшемуся боевому подразделению имени Богдана Хмельницкого. (...) появилась у меня возможность — и у меня, и у моих товарищей, которые будут вместе со мной в этом подразделении, — отдать должное
- заявил РИА Новости командир одного из подразделений батальона Андрей Тищенко.
Батальон добровольный, никто никого идти воевать не принуждает, можно и дальше сидеть в колонии и ждать обмена. Все бывшие украинские военнослужащие, выразившие желание подписать контракт с Минобороны России, проходят соответствующие проверки на причастность к различным преступлениям. Поскольку все проходит официально, они получают российское гражданство, после чего подписывают контракт с военным ведомством на общих условиях и убывают в учебный лагерь для переподготовки.
В батальоне настроение у ребят боевое, ребята готовы, нет таких, что согласились, а потом передумали, ребята изначально сказали, что да. И думаю, что все ребята до конца
- добавил Тищенко.
В последнее время в республиках отмечают тенденцию увеличения так называемых "отказников" из состава украинских военнопленных, которые отказываются от включения в списки на обмен.