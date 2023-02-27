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Новый добровольческий батальон из попавших в плен военнослужащих ВСУ формируется в ДНР

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Новый добровольческий батальон из попавших в плен военнослужащих ВСУ формируется в ДНР

Фото иллюстрационное



Новый добровольческий батальон, сформированный из бывших военнослужащих ВСУ, попавших в плен, в скором времени появится в ДНР. На сегодняшний день подразделение находится на этапе создания.

В ДНР формируется добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, в состав которого входят бывшие украинские военнопленные, выразившие желание с оружием в руках бороться с режимом Зеленского. На сегодняшний день в составе подразделения около 70 человек и почти все бывшие военнослужащие ВСУ, попавшие в плен.

Я сейчас являюсь ответственным по вновь создавшемуся боевому подразделению имени Богдана Хмельницкого. (...) появилась у меня возможность — и у меня, и у моих товарищей, которые будут вместе со мной в этом подразделении, — отдать должное

- заявил РИА Новости командир одного из подразделений батальона Андрей Тищенко.

Батальон добровольный, никто никого идти воевать не принуждает, можно и дальше сидеть в колонии и ждать обмена. Все бывшие украинские военнослужащие, выразившие желание подписать контракт с Минобороны России, проходят соответствующие проверки на причастность к различным преступлениям. Поскольку все проходит официально, они получают российское гражданство, после чего подписывают контракт с военным ведомством на общих условиях и убывают в учебный лагерь для переподготовки.

В батальоне настроение у ребят боевое, ребята готовы, нет таких, что согласились, а потом передумали, ребята изначально сказали, что да. И думаю, что все ребята до конца

- добавил Тищенко.

В последнее время в республиках отмечают тенденцию увеличения так называемых "отказников" из состава украинских военнопленных, которые отказываются от включения в списки на обмен.
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25 комментариев
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  1. Bulrumeb
    Bulrumeb Сегодня, 07:51
    +14
    Новый добровольческий батальон, сформированный из бывших военнослужащих ВСУ, попавших в плен, в скором времени появится в ДНР.

    Не думаю, что это правильно. Логичнее было бы разбавить ими уже сформировавшиеся подразделения.
    1. не тот
      не тот Сегодня, 08:06
      +4
      Ну да,я бы тоже так поступил.Мне оно так спокойнее было бы..
    2. михаилл
      михаилл Сегодня, 08:13
      +5
      Пресловутый пиар никто не отменял. При разбавлении уже сформировавшихся подразделений пропагандистский эффект не тот.
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 08:20
        -3
        Цитата: михаилл
        Пресловутый пиар никто не отменял.

        А разные парады, пиары, биатлоны, ПМЭФы и прочая «показуха» уже дали свои гнилые плоды.
        УЧИТЬСЯ ВОЕННОМУ ДЕЛУ НАСТОЯЩИМ ОБРАЗОМ!!!
    3. Eugen 62
      Eugen 62 Сегодня, 08:45
      +2
      Не думаю, что эту полуроту сразу бросят брать бандеровские укрепления. Скорее всего, будут использовать на второстепенных направлениях. Тут главное пиар. А дальше уж как пойдёт. Так было во время Великой Отечественной войны с Войском Польским. поляки шли вторым эшелоном. Шуму было много, а толку от них мало. Но уже в конце войны, когда Жуков бросил их в наступление на Зееловских высотах, и потери пошли. А потом поляки и Берлин брали вместе с Красной Армией.
      А пока что это будет бутафория.
  2. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 07:54
    +3
    Давно надо было. Долго очень мариновали.
    1. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 08:50
      0
      - Добровольцы среди пленных есть? sad
      - Ну дык это...у пана атамана нема золотого запасу... feel
      - Добровольцы получат денежный контракт! fellow
      - Аа..все наши хлопцы форменные звери и все как один постоят за свободную личность! am
      laughing
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:54
    +7
    "Предавший однажды – предаст не единожды"
    (Книга Екклесиаста, глава 1, стих 6)
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 07:58
      +2
      Это наверное те кого за шкирку призвали....
  4. Silver99
    Silver99 Сегодня, 08:00
    +5
    они уже использовали оружие однажды против своего народа, не стал бы им доверять (((
    1. Прокоп_Свинин
      Прокоп_Свинин Сегодня, 08:02
      +3
      Знаешь, что с ними будет, если попадут в уринские руки? Так вот, о таких вещах лучше вообще не знать.
      Будут воевать.
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 08:07
        +4
        Лучше всех воюют те кто потерял на этой войне своих друзей и близких, а те кто и нашим и вашим оружие доверить еще надо заслужить. Не припомню, что б в годы ВОВ из немецких военнопленных "осознавших" создавались боевые подразделения, лично я не могу доверить им свою спину ((((
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 08:37
          0
          В самом лучшем случае самым лояльным пленным немцам в ВОВ позволяли появляться на передовой только с мегафон-машиной для озвучки текстов-агитации чтобы их зольдатены сдавались в плен. В единичных количествах. Никто из них добровольческие батальоны конечно никогда не делал.

          Ремонт дорог, разбор завалов, копать траншеи. В тылу. Под охраной.
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 08:23
      +3
      Цитата: Silver99
      они уже использовали оружие однажды против своего народа, не стал бы им доверять

      Верно! Есть много разной работы без оружия. Разбор завалов. Разминирование. Инженерные работы.
      stop А кто даст гарантии, что этих «вновь призванных» не будут шантажировать судьбами родственников?
      Тщательней, надо!
  5. Andron78
    Andron78 Сегодня, 08:05
    +2
    Первый бой покажет кто есть кто. Думается это будет штурмовое подразделение без тяжелого вооружения, артиллерию и технику я бы им не доверял.
  6. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 08:06
    +2
    Цитата: Аргон
    Это наверное те кого за шкирку призвали....

    Скорее, выходцы из вновь вошедших в состав России территорий.
  7. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 08:21
    +2
    Можно для начала дать этому батальону статус стройбата. А там видно будет.
  8. михаил3
    михаил3 Сегодня, 08:22
    +2
    Судя по всему, древним украм удалось весьма существенную часть офицерского состава ВСУ в крови замазать. Потому они и воюют сейчас, увеличивая счет невинной крови, в которой они виновны. тут без вариантов. Но надо как то изменить настроение среди рядового состава! И такие вот подразделения - это один из эффективных путей.
  9. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:23
    +3
    Я конечно рад что не все по уши деревянные ,но на передок таких посылать ?
  10. Наган
    Наган Сегодня, 08:29
    +1
    В последнее время в республиках отмечают тенденцию увеличения так называемых "отказников" из состава украинских военнопленных, которые отказываются от включения в списки на обмен.

    Ну ессно, их же тут же под могилизацию загребут, а в лагере военнопленных дают "ужин. Макароны."
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:46
    0
    Новый добровольческий батальон из попавших в плен военнослужащих ВСУ формируется в ДНР
    . Как это оценивать???
    А давайте подождём, посмотрим, как оно получится!
  12. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 08:46
    +1
    В последнее время в республиках отмечают тенденцию увеличения так называемых "отказников" из состава украинских военнопленных, которые отказываются от включения в списки на обмен.
    Я более склонен думать, что "отказная тенденция" появляется не из-за "прозрения" укро-зольдатен в укро-нацистском режиме ,а из-за банального страха перед "повторной " мобилизацией и отправки на фронт ! А во второй раз с пленом может не повезти ! yes
  13. Просто_Кваша
    Просто_Кваша Сегодня, 08:49
    +1
    Как-то лихо они гражданство России получают. В то же время есть миллион граждан США, желающих получить наше гражданство и отказаться от СШАшкиного, из-за засилия там ЛГБТии. Не могут!
  14. MEHAXEM
    MEHAXEM Сегодня, 09:05
    0
    Смею предположить, что это будет самая высокомотивированная боевая единица в ВС РФ
  15. Лена Петрова
    Лена Петрова Сегодня, 09:09
    0
    Всегда нужно давать человеку шанс. Кто-то в плену открыл глаза, увидел не пропаганду, а реальное положение вещей. Кого-то просто гнали на передовую, особо не спрашивая. Люди - не однообразная масса. И на 404 ещё % 20 осталось тех, кто всё понимает, но сделать ничего не может, увы.