Новый добровольческий батальон из попавших в плен военнослужащих ВСУ формируется в ДНР

Фото иллюстрационное

Я сейчас являюсь ответственным по вновь создавшемуся боевому подразделению имени Богдана Хмельницкого. (...) появилась у меня возможность — и у меня, и у моих товарищей, которые будут вместе со мной в этом подразделении, — отдать должное

В батальоне настроение у ребят боевое, ребята готовы, нет таких, что согласились, а потом передумали, ребята изначально сказали, что да. И думаю, что все ребята до конца