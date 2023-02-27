Глава МИД Венгрии оценил подрыв газопроводов СП и СП-2 как теракты

Это, по сути, первый случай, когда такой крупный объект европейской критической инфраструктуры подвергся нападению — со стороны кого бы то ни было, но он подвергся нападению

Произошедшие в сентябре 2022 года подрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» являются террористическими актами, их обстоятельства необходимо тщательно расследовать. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости Как отметил глава венгерского дипломатического ведомства, Будапешт выступает за всестороннее и глубокое расследование инцидента на российских газопроводах.- цитирует РИА Новости слова Петера Сийярто.Венгерский политик подчеркнул, что не имеет особого значения, кто инициирует расследование диверсий. Венгрия будет поддерживать любые виды разбирательств, которые помогут выявить истинных организаторов и исполнителей диверсии. Что касается Организации Объединенных Наций, то ей следует предоставить механизм расследования, которое целесообразно осуществлять именно на платформе этой международной структуры.Сийярто отметил, что ООН должна играть более значительную роль в расследовании инцидента. Он назвал международную организацию «крайней инстанцией», в которой даже противники могут вступать друг с другом в коммуникацию и обсуждать какие-то вопросы. Но сейчас ООН, к сожалению, не играет должной роли в расследовании инцидента на «Северных потоках».Напомним, что подрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в ночь на 26 сентября 2022 года. Позже американский журналист Сеймур Херш опубликовал свое расследование, в котором утверждается, что диверсии осуществили американские и норвежские военные по прямому распоряжению президента США Джо Байдена, а курировал диверсионную операцию советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.