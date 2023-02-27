Глава МИД Венгрии оценил подрыв газопроводов СП и СП-2 как теракты

Произошедшие в сентябре 2022 года подрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» являются террористическими актами, их обстоятельства необходимо тщательно расследовать. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости.
Как отметил глава венгерского дипломатического ведомства, Будапешт выступает за всестороннее и глубокое расследование инцидента на российских газопроводах.
Это, по сути, первый случай, когда такой крупный объект европейской критической инфраструктуры подвергся нападению — со стороны кого бы то ни было, но он подвергся нападению
- цитирует РИА Новости слова Петера Сийярто.
Венгерский политик подчеркнул, что не имеет особого значения, кто инициирует расследование диверсий. Венгрия будет поддерживать любые виды разбирательств, которые помогут выявить истинных организаторов и исполнителей диверсии. Что касается Организации Объединенных Наций, то ей следует предоставить механизм расследования, которое целесообразно осуществлять именно на платформе этой международной структуры.
Сийярто отметил, что ООН должна играть более значительную роль в расследовании инцидента. Он назвал международную организацию «крайней инстанцией», в которой даже противники могут вступать друг с другом в коммуникацию и обсуждать какие-то вопросы. Но сейчас ООН, к сожалению, не играет должной роли в расследовании инцидента на «Северных потоках».
Напомним, что подрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в ночь на 26 сентября 2022 года. Позже американский журналист Сеймур Херш опубликовал свое расследование, в котором утверждается, что диверсии осуществили американские и норвежские военные по прямому распоряжению президента США Джо Байдена, а курировал диверсионную операцию советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.