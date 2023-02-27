Посетивший с визитом Киев министр обороны Эстонии Ханно Певкур рассказал о новом пакете военной помощи для ВСУ

В новый пакет помощи входят автоматы, пистолеты, беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, генераторы и зарядные устройства, а также военное снаряжение

Более года широкомасштабного вторжения России в Украину показал, (...) что меньший может победить большего. Эстония сделала это 105 лет назад, когда выиграла войну за независимость против России. Хочу заверить, что Эстония будет помогать Украине выиграть эту войну