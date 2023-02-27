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Посетивший с визитом Киев министр обороны Эстонии Ханно Певкур рассказал о новом пакете военной помощи для ВСУ

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Посетивший с визитом Киев министр обороны Эстонии Ханно Певкур рассказал о новом пакете военной помощи для ВСУ

Эстония передала Украине новый пакет военной помощи, об этом сообщил министр обороны этой страны Ханно Певкур, посетивший накануне Киев для встречи со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым.


Министр обороны Эстонии прибыл в Киев, где провел переговоры с главой украинского военного ведомства. Во время встречи Певкур сообщил о передаче Киеву нового пакета военной помощи, в который вошло стрелковое оружие, беспилотники и различное военное снаряжение. Кроме того, Эстония снова передала Украине мобильный полевой госпиталь Role 2, и снова не сама, а при поддержке Норвегии и Нидерландов. В общем, те госпиталь оплатили, а Эстония передает.

В новый пакет помощи входят автоматы, пистолеты, беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, генераторы и зарядные устройства, а также военное снаряжение

- заявил эстонский министр.

Говоря о военной помощи Украине, Певкур подчеркнул, что Эстония уже потратила на нее свыше 1% ВПП, в общей сложности с начала конфликта передав вооружений и снаряжения на 400 млн. евро. Правда забыл добавить, что все затраты Таллина компенсирует Евросоюз.

В конце своей речи Певкур пообещал "стоять бок о бок" с Украиной до конца и пожелал ВСУ победы над российской армией рассказав, что Эстония уже победила Россию 105 лет назад, "добившись независимости".

Более года широкомасштабного вторжения России в Украину показал, (...) что меньший может победить большего. Эстония сделала это 105 лет назад, когда выиграла войну за независимость против России. Хочу заверить, что Эстония будет помогать Украине выиграть эту войну

-добавил он.
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8 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:14
    +3
    Одно и тоже уже можно и не писать, кто приезжает в Киев автоматом везет помощь, либо деньгами либо оружием, либо и тем и тем, и ВСЕ как по написаному талдычат о поддержке, о демократии, о свободе, о России которую склоняют по всякому, залюбили.
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:16
    +2
    Эстония это страна прокладка ,объявить может что передает атомную бомбу Украине. Но у самой только носки в достатке
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:19
      +1
      APASUS hi, ну так удобненько, США передаёт дальнобойные ракеты, F-16, любой прокладке - русофобке а те передают Украине, напрямую США ни причём а результат что нужен Вашингтону.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:20
      +1
      У них нет ничего своего, вся их история это жизнь в долг, сначала шведская волость, потом Петр-I их выкупил, советская власть им построила заводы и фабрики, сейчас Евросоюз дотирует. Так что носки у них тоже не свои.
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:26
    +2
    и снова не сама, а при поддержке Норвегии и Нидерландов. В общем, те госпиталь оплатили, а Эстония передает

    короче... передасты.... yes
  4. Опильщик
    Опильщик Сегодня, 08:30
    +1
    Приехала калека к больной женщине, цирк уродов.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:35
      0
      Опильщик hi, это "женщина" не больная, у неё пониженная социальная ответственность.
  5. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 08:48
    0
    Может кто объяснит или я чего не понимаю, вот фотка где Резник позируют и улыбаются- это нормально когда его военные десятками умирают каждый день? И таких фоток полно у киевского режима. Как понимаю им плевать на своих людей, эти персонажи не дружат с головой, так бы они хотя бы для приличия детали фейс свой серьезным.