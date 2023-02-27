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Глава ОСК: планируем к 2028 году ускорить процесс строительства атомных подлодок

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Глава ОСК: планируем к 2028 году ускорить процесс строительства атомных подлодок

В российском оборонно-промышленном комплексе пытаются соответствовать сегодняшним реалиям и вносить ряд корректировок в разработку и производство отечественных вооружений.


На этот раз речь идёт об атомных подводных лодках (АПЛ). По словам гендиректора Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова, АПЛ в будущем будут строить на год быстрее – не семь, а шесть лет. Об этом он сказал в интервью РИА Новости. При этом, как сказал Рахманинов, новые сроки строительства атомных подлодок планируется ввести лишь с 2028 года.

Сейчас атомные подлодки строятся около семи лет, задача – выйти на шесть. Эти планы должны быть реализованы к 2028 году

- заявил глава ОСК.

Рахманинов добавил, что подлодки, заложенные в 2027 году, будут строить уже шесть лет.

По словам гендиректора ОСК, работа над этими планами идёт непрерывно и новые технологические решения позволяют их реализовать. Примером реальности сокращения сроков строительства кораблей Рахманов считает ледокол «Якутия», который удалось спустить на воду на 8 месяцев раньше запланированной даты.

Следует отметить, что сроки строительства АПЛ в нашей стране не малые, а сократить их планируется лишь через пять лет, что также немалый срок. Кроме того, шесть лет тоже немало, если учесть, например, что в США АПЛ в зависимости от модификации строят в среднем за 2-3 года.
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Использованы фотографии:
Официальный сайт Минобороны РФ
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7 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:23
    +2
    Надо заняться подготовкой кадров ,по срокам как раз получается.А не как сейчас ," пылесосят" кадры друг у друга.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:29
      +2
      tralflot1832 hi надо заняться подготовкой РУКОВОДСТВА всех уровней, и на должности назначать профессионалов и патриотов(как бы пафосно это не звучало) а не СВОИХ "эффективных" и руководство судить не по ОТЧЁТНОСТИ а по реальным результатам.
    2. VALERIK_097
      VALERIK_097 Сегодня, 08:41
      +3
      Кадры конечно немаловажный ресурс,молодёжь потихоньку подтягивается.Но когда-ж руководство ОСК займётся модернизацией производства?С инструментарием прошлого века корабли строить и ремонтировать конечно можно,но доколе?Извините:наболело.
  2. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 08:47
    +3
    Пусть сначала построит, а потом отчитывается. А то это брехня называется.
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 09:00
      +1
      На фоне того что было при союзе это даже не продвижение, это раком до луны.
      атомная торпедная многоцелевая подводная лодка проекта 671РТМ "Щука" - К-324 была заложена 29 февраля 1980 года, спущена на воду 7 октября 1980 года, а вступила в строй уже 31 декабря 1980 года! 24 января 1981 года была включена в состав Тихоокеанского флота
      Это, на минуточку, ЗА ГОД!!! И ещё это значит что технологии такие давным-давно есть.
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:03
      0
      мордвин 3 hi, а у нас это самое сплошь и рядом, на всех уровнях (ну за редким исключением) так что этот руководитель не выбивается из хора.
  3. Сабуров_Александр53
    Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:01
    0
    Удивляло, что в Германии в 1944 году в отдельные периоды спускали на воду более 40 ПЛ в месяц!!! Это больше чем лодка в день. Штамповали как на конвейере. Понятно, что уровень кораблей был другой, но все равно впечатляет.