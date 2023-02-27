Глава ОСК: планируем к 2028 году ускорить процесс строительства атомных подлодок

Сейчас атомные подлодки строятся около семи лет, задача – выйти на шесть. Эти планы должны быть реализованы к 2028 году

В российском оборонно-промышленном комплексе пытаются соответствовать сегодняшним реалиям и вносить ряд корректировок в разработку и производство отечественных вооружений.На этот раз речь идёт об атомных подводных лодках (АПЛ). По словам гендиректора Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова, АПЛ в будущем будут строить на год быстрее – не семь, а шесть лет. Об этом он сказал в интервью РИА Новости . При этом, как сказал Рахманинов, новые сроки строительства атомных подлодок планируется ввести лишь с 2028 года.- заявил глава ОСК.Рахманинов добавил, что подлодки, заложенные в 2027 году, будут строить уже шесть лет.По словам гендиректора ОСК, работа над этими планами идёт непрерывно и новые технологические решения позволяют их реализовать. Примером реальности сокращения сроков строительства кораблей Рахманов считает ледокол «Якутия», который удалось спустить на воду на 8 месяцев раньше запланированной даты.Следует отметить, что сроки строительства АПЛ в нашей стране не малые, а сократить их планируется лишь через пять лет, что также немалый срок. Кроме того, шесть лет тоже немало, если учесть, например, что в США АПЛ в зависимости от модификации строят в среднем за 2-3 года.