Китай и Индия вероятно повлияли на решение России не начинать на Украине войну с использованием ядерного оружия. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен по случаю годовщины с момента начала специальной военной операции ВС РФ на Украине.
В интервью The Atlantic Блинкен подчеркнул, что Китай и некоторые другие страны, такие как Индия, могли заявить России о якобы абсолютном неприятии применения ядерного оружия. Президент России Владимир Путин, по мнению шефа Госдепартамента США, к аргументам этих важных партнеров Москвы был вынужден прислушаться.
Таким образом, США пытаются утверждать, будто бы Россия была готова к применению тактического ядерного оружия на Украине, но некие внешние силы убедили Москву этого не делать. Ни представители Индии, ни представители Китая, ни высокопоставленные лица каких-либо еще государств не заявляли о том, что подобные разговоры с российской стороной имели место. То есть, мы видим пример фантазирования американской стороны.
Россия неоднократно заявляла о том, что не планирует применять ядерное оружие, кроме как в исключительных случаях, если на страну нападет НАТО, к примеру. Зараженная и непригодная к жизни территория бывшей Украины, проблемы в сопредельных регионах России Москве не нужны, поэтому речь о применении такого оружия в конфликте не шла изначально.
Американцам невдомек, что Херсон и Запорожье, Харьков и Днепропетровск, Одесса и Николаев для России – не Хиросима и Нагасаки, а русские города, с русскими людьми, которые временно находятся под оккупацией киевского режима, но должны быть освобождены, восстановлены и начать мирную жизнь. Радиоактивное заражение этих городов и областей – самое худшее, что можно было бы представить.
Кроме вопроса применения ядерного оружия на Украине, Блинкен коснулся и взаимодействия России с развивающимися странами. В частности, он рассказал о том, что у Москвы и Нью-Дели якобы ухудшаются отношения, и Индия переходит к более активному сотрудничеству с Западом.
Правда, никаких свидетельств этому Блинкен не привел. Если Индия покупает оружие не только у России, но и у других стран, то это ее суверенное право и вполне понятное стремление к диверсификации поставок, объясняемое экономическими и техническими причинами.