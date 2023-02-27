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Госсекретарь США Блинкен заявил о «причинах» неприменения Россией ядерного оружия на Украине

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Госсекретарь США Блинкен заявил о «причинах» неприменения Россией ядерного оружия на Украине

Китай и Индия вероятно повлияли на решение России не начинать на Украине войну с использованием ядерного оружия. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен по случаю годовщины с момента начала специальной военной операции ВС РФ на Украине.


В интервью The Atlantic Блинкен подчеркнул, что Китай и некоторые другие страны, такие как Индия, могли заявить России о якобы абсолютном неприятии применения ядерного оружия. Президент России Владимир Путин, по мнению шефа Госдепартамента США, к аргументам этих важных партнеров Москвы был вынужден прислушаться.

Таким образом, США пытаются утверждать, будто бы Россия была готова к применению тактического ядерного оружия на Украине, но некие внешние силы убедили Москву этого не делать. Ни представители Индии, ни представители Китая, ни высокопоставленные лица каких-либо еще государств не заявляли о том, что подобные разговоры с российской стороной имели место. То есть, мы видим пример фантазирования американской стороны.

Россия неоднократно заявляла о том, что не планирует применять ядерное оружие, кроме как в исключительных случаях, если на страну нападет НАТО, к примеру. Зараженная и непригодная к жизни территория бывшей Украины, проблемы в сопредельных регионах России Москве не нужны, поэтому речь о применении такого оружия в конфликте не шла изначально.

Американцам невдомек, что Херсон и Запорожье, Харьков и Днепропетровск, Одесса и Николаев для России – не Хиросима и Нагасаки, а русские города, с русскими людьми, которые временно находятся под оккупацией киевского режима, но должны быть освобождены, восстановлены и начать мирную жизнь. Радиоактивное заражение этих городов и областей – самое худшее, что можно было бы представить.

Кроме вопроса применения ядерного оружия на Украине, Блинкен коснулся и взаимодействия России с развивающимися странами. В частности, он рассказал о том, что у Москвы и Нью-Дели якобы ухудшаются отношения, и Индия переходит к более активному сотрудничеству с Западом.

Правда, никаких свидетельств этому Блинкен не привел. Если Индия покупает оружие не только у России, но и у других стран, то это ее суверенное право и вполне понятное стремление к диверсификации поставок, объясняемое экономическими и техническими причинами.
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24 комментария
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:23
    +11
    Сказочный дол , зачем его только из больницы выпустили. С. Привыкли самки собаки по СЕБЕ всех судить, единственное государство применившее ЯДЕРНОЕ оружие против гражданских были США.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:28
      +3
      Бред от Блинкена ((( Россия ни за что не применит ЯО конкретно в этом конфликте, Для Верховного это один народ, к тому же территория сопредельная и радиоактивный пепел никому с атмосферными осадками не нужен, опять же на подконтрольной ВСУ территории находятся атомные электростанции и не факт как эта озверевшая толпа их будет использовать против России, пока думая Запад их сдерживает от необдуманных шагов.
      1. KCA
        KCA Сегодня, 08:58
        +2
        Какой радиоактивный пепел? ЯО давно нет, есть ТЯО, при термоядерном взрыве практически полностью выгорает плутоний в инициаторе и дейтерий и литий в заряде, заражения местности практически нет, без средств защиты уже через час можно находиться в эпицентре
    2. yuriy1863
      yuriy1863 Сегодня, 08:33
      +4
      Сказочный дол , зачем его только из больницы выпустили

      Согласен полностью! good
    3. Canecat
      Canecat Сегодня, 08:43
      +4
      Цитата: Ропот 55
      Сказочный дол , зачем его только из больницы выпустили.

      Сказочный или нет, но это высказывание для внутреннего потребителя лапши, удивлен тем, что он не брякнул, что это заслуга янкесов, уговоривших Индию и Китай повлиять на Россию... это звучало бы эпичнее.
    4. james
      james Сегодня, 09:00
      0
      нет господа, это называется информационной войной и пропагандой, которые в отличие от России они ведут грамотно и целенаправленно, а потому вполне успешно.
  2. Романенко
    Романенко Сегодня, 08:26
    +3
    Китай и Индия вероятно повлияли на решение России не начинать на Украине войну с использованием ядерного оружия.

    Ну конечно, а звезды на небе по вечерам включает президент США из овального кабинета.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:31
      +3
      Романенко hi ага, а закат солнца осуществляется в ручную с Капитолийского холма)))
  3. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 08:29
    +6
    Китай и Индия вероятно повлияли на решение России не начинать на Украине войну с использованием ядерного оружия.

    Эх Блинкин. Зачем же обстреливать территорию Украины ядерным оружием, если потенциально это территория России.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:29
    +3
    Чем больше Блинкен врёт ,тем труднее будет потом говорить ему правду.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:33
      +2
      tralflot1832, да им по тулумбусу на эти нормы морали, им фиолетово что там подумают или напишут, они просто берут и делают НИЧЕГО не опасаясь и НИКОГО не боясь.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 08:31
    +1
    Вообще, хорошо вот эти ребята разобрали выступление Китая по украине...
    https://t.me/s/nolito_now(Про слона. Китайского.)
    Если совсем коротко, Китай просто выпорол США за их позицию по Украине - и Блинкин теперь что-то вякает, что Китай и Индия, члены Брикс, мол, вовсю идут войной на Россию. Да он идиот! Это диагноз такой есть...
    Впрочем, других в администрацию Бидона брать и не могут - нельзя чтоб собака была умней хозяина, даже если хозяин сдох, и его просто забыли похоронить
  6. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 08:32
    +3
    Таким образом, США пытаются утверждать, будто бы Россия была готова к применению тактического ядерного оружия на Украине, но некие внешние силы убедили Москву этого не делать

    американцы, как всегда, о других судят по себе. Степень идиотизма зашкаливает!
  7. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 08:35
    0
    Херсон и Запорожье, Харьков и Днепропетровск, Одесса и Николаев для России – не Хиросима и Нагасаки, а русские города, с русскими людьми, которые временно находятся под оккупацией киевского режима, но должны быть освобождены

    Что-то никак из речей Путина и Шойгу совсем не чувствуется, что это исконно русские города и земли что они обязательно будут освобождены Россией - сказано лишь, что чем более дальнобойное оружие применит Украина, тем дальше будет отодвинута на запад граница РФ.

    Получается, что судьба этих русских городов и русских людей там Путина и Шойгу совсем не волнует, их волнует только замирение по текущей линии фронта, чего неразгромленная Украина очень не хочет.
    Если это так - то это крупнейшее предательство русского народа со времен Ленина и Горбачева.
    Ни один правитель России не имеет права даже думать, что мать городов русских Киев и город-герой Одесса могут принадлежать не России, ещё кому то кроме России.
    1. FoBoss_VM
      FoBoss_VM Сегодня, 08:48
      -1
      К сожалению момент удобный упущен, выводы не сделаны. Одессу и Киев если брать теперь то на это уйдет 5-7 лет войны
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 08:54
        +1
        Ситуация аховая - брать Одессу и Киев, придется разбивать города в ноль и положить с таким командованием кучу своих бойцов; не брать будет ещё хуже в ближайшей перспективе. А ведь все это можно было решить в 14-15 годах с намного меньшими потерями.
  8. blackcat
    blackcat Сегодня, 08:41
    +2
    Господин Блинкин всё чаще и чаще транслирует бред сивой кобылы am
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:41
    +1
    Госсекретарь США Блинкен заявил о «причинах» неприменения Россией ядерного оружия на Украине
    . Вот шо за этого гада можно сказать, наглый без меры...
    Брешет, как дышит и за других говорит/брешет, ничуть не смущаясь.
  10. К-50
    К-50 Сегодня, 08:47
    +1
    Госсекретарь США Блинкен заявил о «причинах» неприменения Россией ядерного оружия на Украине. Китай и Индия вероятно повлияли на решение России не начинать на Украине войну с использованием ядерного оружия

    Всё проще, нам незачем свою землю заражать, а тем более своё население.
    Это вы в пин дос сии только так поступаете. fellow lol
  11. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 08:51
    +1
    Дураками надо быть, чтобы русские земли ядерным оружием поганить. А вот пограничные с Польшей земли очень бы подошли для показательного примера что происходит при пересечении красных линий. И зона отчуждения с западными странами очень бы пригодилась на западе - Была бы отличная пограничная полоса, через которую поставлять оружие и делать приграничные диверсии крайне затруднительно. Но конечно момент удара пришлось бы подбирать, чтобы радиоактивное облако ушло на Польшу. Другого варианта использования тактического яо на окраине для нас нет.
    Но в плане внутренней политики США это был бы просто подарок для них. Нас и так хотят записать в виновники падающих финансовых пирамид. Тут мы им отличный рекламный материал подбросили бы с такими ударами.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 09:04
      0
      Цитата: Павел_Свешников
      Но в плане внутренней политики США это был бы просто подарок для них. Нас и так хотят записать в виновники падающих финансовых пирамид. Тут мы им отличный рекламный материал подбросили бы с такими ударами.

      А надо просто по США ударить и никаких подарков у них уже не будет.
  12. Tagan
    Tagan Сегодня, 08:52
    +1
    Цитата: DefenderofTruth

    Что-то никак из речей Путина и Шойгу совсем не чувствуется, что это исконно русские города и земли что они обязательно будут освобождены Россией - сказано лишь, что чем более дальнобойное оружие применит Украина, тем дальше будет отодвинута на запад граница РФ.

    Получается, что судьба этих русских городов и русских людей там Путина и Шойгу совсем не волнует, их волнует только замирение по текущей линии фронта, чего неразгромленная Украина очень не хочет.
    Если это так - то это крупнейшее предательство русского народа со времен Ленина и Горбачева.
    Ни один правитель России не имеет права даже думать, что мать городов русских Киев и город-герой Одесса могут принадлежать не России, ещё кому то кроме России.

    Извините, у вас случайно нет родственных связей с Блинкеном? Вы как и он склонны, скажем так дипломатично, при...украшивать. Причем так, что реальность переворачивается с ног на голову.
  13. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:59
    0
    Применять ТЯО на украине никто не будет по крайней мерен из-за двух причин:
    - эти территории рано или поздно вернутся в Россию (кроме западных областей)
    - там просто нет целей для такого оружия.
    Если и применять ТЯО, то по приграничным областям Польши когда там скопится достаточно много западных тяжелых вооружений.
    "Зуб даю", что при одиночном применении ТЯО по военной базе в Польше никакой реальной "ответки", кроме словесной, не последует, т.к. умирать за Польшу ни в Белом доме, ни в Пентагоне не будут.
  14. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 09:09
    0
    Херсон и Запорожье, Харьков и Днепропетровск, Одесса и Николаев для России – не Хиросима и Нагасаки, а русские города, с русскими людьми, которые временно находятся под оккупацией киевского режима


    Очередной глупейший пропагандисткий шарж, который режет слух... Именно такими лозунгами и речами командиры российской армии напутствовали свой ЛС перед 24 фнвраля и маршем на Украину. Именно с такими мыслями наши бойцы катились в километровых колоннах без прикрытия и собирались входить в данные регионы Украины как на параде, ожидая ьукеты цветов и российский триколоры от счастливых русских людей, наконец то дождавшихся своих освободителей... Чем все это заканчилось мы все прекрасно знаем. Т с каким удовольствием и ненавистью украинцы с этих "русских регионов и городов" убивают наших военных и жаждут развала России.
    Пропагандистам пора понять, что врать своим гражданам пора заканчивать. Тысячи уже погибших и тысячи еще тех кто погибнут от рук "русских на оккупированных русских землях" - кровавый результат вашей пропагандисткой позорной работы.
    На территории Украины нет больше "пророссийских и русских". Есть сломленные, запуганные и потерявшие веру в Россию когда то срчувствующие ей люди. И разрушения украинских городов и сел, лишение работы людей, гибель военных и мобилизованных их мужей, отцов, сыновей - только добавили ненависть десятикратно украинцев к России на десятилетия вперед. И даже те кто ждал налаживания отношений Украины и России теперь нас ненавидят.
    Если когда то даже и дойдет до освобождения Харткова, Херсона, Николаева, Одессы, Днепропетровска (этого не будкт как раз по той самой причине - некому там нас ждать с цветами, зато много тех кто ждет с РПГ нас) - то это будет кровавый штурм каждой улицы и дома, с разрушениями жилья мирных жителей как до этого в Мариуполе, Артемовске и других. Огромные пртери с двух сторон гарантированны. Это как то добавит любви к России тех "русских" украинцев, кто еще ждал помощи от нее когда то? Пропаганда - это самообман в первую очередь самих себя.