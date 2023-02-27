Пресса США: Американские чиновники рекомендуют Зеленскому задуматься о переговорах с Россией

Зеленскому советуют быть дипломатичным. (...) Но я думаю, что его инстинкт заключается в том, чтобы бороться на поле боя

Украинскому президенту Зеленскому порекомендовали делать меньше воинственных заявлений, а лучше подумать о переговорах с Россией. Совет пришел из США, сообщает The New York Times.Как заявила эксперт из Центра новой американской безопасности Андреа Кендалл, на Западе хотят увидеть готовность Зеленского к мирным переговорам, а тот демонстрирует только воинственные настроения. Поэтому американские чиновники рекомендуют президенту Украины внимательно относиться к советам и подумать о возможном диалоге с Владимиром Путиным.Все дело в том, что несмотря на давление Белого дома и союзников США в Европе, множество стран не поддерживает американскую политику и даже не осуждают Россию, проводящую спецоперацию на территории Украины. На этом фоне Зеленский, категорично отказывающийся от переговоров с Москвой, выставляет себя слишком воинственным, что отрицательно влияет на его репутацию. Так что американцы просят украинского президента учитывать мнение стран, не присоединившихся к антироссийской коалиции.- заявила Кендалл.То, что на Западе многие хотят прекратить конфликт на Украине как можно скорее, ни для кого не секрет, особенно на фоне проблем в экономике. За мирные переговоры выступают Франция и Германия, Макрон и Шольц даже ездили в Киев, пытаясь уговорить Зеленского, но вернулись ни с чем. Против диалога выступают США, прикрываясь заявлениями, что на данный момент позиция Киева слишком слабая и ее необходимо улучшить победами на поле боя. Сам же Зеленский запретил себе специальным указом общение с Путиным и толкнуть его на диалог может только прямое указание из Вашингтона.