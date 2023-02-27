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Пресса США: Американские чиновники рекомендуют Зеленскому задуматься о переговорах с Россией

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Пресса США: Американские чиновники рекомендуют Зеленскому задуматься о переговорах с Россией

Украинскому президенту Зеленскому порекомендовали делать меньше воинственных заявлений, а лучше подумать о переговорах с Россией. Совет пришел из США, сообщает The New York Times.


Как заявила эксперт из Центра новой американской безопасности Андреа Кендалл, на Западе хотят увидеть готовность Зеленского к мирным переговорам, а тот демонстрирует только воинственные настроения. Поэтому американские чиновники рекомендуют президенту Украины внимательно относиться к советам и подумать о возможном диалоге с Владимиром Путиным.

Все дело в том, что несмотря на давление Белого дома и союзников США в Европе, множество стран не поддерживает американскую политику и даже не осуждают Россию, проводящую спецоперацию на территории Украины. На этом фоне Зеленский, категорично отказывающийся от переговоров с Москвой, выставляет себя слишком воинственным, что отрицательно влияет на его репутацию. Так что американцы просят украинского президента учитывать мнение стран, не присоединившихся к антироссийской коалиции.

Зеленскому советуют быть дипломатичным. (...) Но я думаю, что его инстинкт заключается в том, чтобы бороться на поле боя

- заявила Кендалл.

То, что на Западе многие хотят прекратить конфликт на Украине как можно скорее, ни для кого не секрет, особенно на фоне проблем в экономике. За мирные переговоры выступают Франция и Германия, Макрон и Шольц даже ездили в Киев, пытаясь уговорить Зеленского, но вернулись ни с чем. Против диалога выступают США, прикрываясь заявлениями, что на данный момент позиция Киева слишком слабая и ее необходимо улучшить победами на поле боя. Сам же Зеленский запретил себе специальным указом общение с Путиным и толкнуть его на диалог может только прямое указание из Вашингтона.
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17 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:41
    +2
    Ага, и поэтому Вашингтон и его шестерки заваливают Киев оружием и деньгами, ну логично прям(цензура).
    1. Гражданский
      Гражданский Сегодня, 09:00
      0
      Фронт находится в стратегическом равновесии. Так что клоуну придется идти на переговоры.
  2. Аргон
    Аргон Сегодня, 08:41
    +2
    А кто сядет то за стол переговоров с клоуном марионеткой то? Я лично не хотел бы видеть это.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 08:49
      +3
      Вы не видели, кто выпрашивал переговоры прикрываясь "доброй волей"?
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:49
      +3
      Аргон hi, а кто в начале СВО садился с хамлом Арахамией? А потом с трясущимися рученками к журналистам выходил.Кто покорно ожидал пока ЭТИ соизволять приехать.
  3. kaufman
    kaufman Сегодня, 08:42
    +3
    Зачем им переговоры. Все движется по стратегии запада. У них одни переговоры сейчас актуальны - убедить Китай не помогать РФ, вот и все.
    Остальное все движется по плану, в рабочем режиме. Санкции набирают обороты. ЛБС не меняет конфигурацию, укроина успешно держится. Западные компании показывают сверхприбыли. Так и к чему переговоры?
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:43
    +2
    Пресса США: Американские чиновники рекомендуют Зеленскому задуматься о переговорах с Россией
    . Да ладно, наводят тень на плетень, им такого и надо, причём всем из той банды.
  5. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 08:47
    +1
    Можно подумать, что Зеленский самостоятельная фигура. Пригрозить прекратить помощь и сразу сядет за стол переговоров.
  6. uralex
    uralex Сегодня, 08:48
    +2
    Американские чиновники рекомендуют Зеленскому задуматься о переговорах с Россией
    Ему уже пора задуматься о вечном.
  7. Snay
    Snay Сегодня, 08:51
    +3
    Хватит постоянно эту чушь выкладывать!
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 09:04
      +2
      Цитата: Snay
      Хватит постоянно эту чушь выкладывать!

      Да и смотреть на фото этой рожи по десять раз на дню задолбало как-то.
  8. Дед-дилетант
    Дед-дилетант Сегодня, 08:52
    +1
    Зеленский может задумываться, если может, конечно, о переговорах сколько угодно. Но мне кажется. что для начала он должен капитулировать. А уж потом - почему бы и не поговорить, в кабинете следователя?
  9. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:52
    +2
    Зеленский после визита Байдена несколько воспрянул духом и опять разговорился. Вот, например, реальный заголовок в Би-би-си: «Владимир Зеленский: уже этим летом я лично буду кормить рыбу у причала в Крыму». Не успели отдельные граждане похихикать на тему, получится ли довезти его до Крыма на корм рыбам, как страшную тайну выдала Виктория Нуланд (и опять реальный заголовок в прозападном СМИ): «Нуланд: вдова Зеленского сможет в ускоренном формате получить гражданство США». wassat

    https://k-politika.ru/putin-pomenyal-otnoshenie-k-svo-na-chto-nameknul-prezident-v-poslanii/

    зы Я бы на месте Зели после такого высказывания Нуланд ой как завздрагивал..... yes
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:59
      +1
      Цитата: Nexcom
      «Нуланд: вдова Зеленского сможет в ускоренном формате получить гражданство США».

      Короче, Байден гарантировал: "Или я веду ее в загс..."ой не то. "Или одерживаешь победу с тем, что уже есть, или вдову обеспечим." )))
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 09:01
        0
        Сильно подозреваю - вдовой херойского пацана сделают, потому что где-то там читал что Зелю уже с Альенде сравнивают (да отсохнет у таких язык). Но намек более чем прозрачен...
  10. Наган
    Наган Сегодня, 09:00
    0
    Как, уже и либерастическая NYT предлагает Зеле договориться с Путиным по-хорошему? Значит, скоро Зелю напрягут договариваться и отдавать территории. Ведь понятно, что граница между странами, если какая-нибудь договоренность вообще достижима, будет не по состоянию на 1991, или даже на 2022. Вопросы о Крыме и Донбассе вообще закрыты. И скорее всего одними лишь Запорожской и Херсонской областями Зеля не откупится, цена вопроса - как минимум все левобережье Днепра, а скорее всего еще и Николаев и Одесса.
    Зеленский запретил себе специальным указом общение с Путиным и толкнуть его на диалог может только прямое указание из Вашингтона.
    Значит, такое указание воспоследует, и если не от маразматика Байдена, то от того, кого выберут в 2024 на его место. И че-то не похоже, что этот кто-то будет Дерьмократом. А может и раньше, если Конгресс не выделит Байдену денег на Украину, а такие разговоры в Конгрессе уже идут.
  11. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 09:12
    0
    А зачем ему садиться за стол переговоров, если по нему не прилетает и ему не страшно?