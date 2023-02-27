Военное обозрение
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Украинский посол выразил надежду на поставки Израилем оружия киевскому режиму

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Украинский посол выразил надежду на поставки Израилем оружия киевскому режиму

На Украине мечтают о том, как Израиль начнет поставлять ВСУ «оборонительные вооружения». Эту тему недавно опять поднял посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в интервью изданию Times of Israel.

Корнийчук заявил, что Киев рассматривает Израиль как союзника, хотя и разочарован нейтралитетом этой страны в специальной военной операции. Ведь израильские власти до сих пор не дали «добро» на поставки вооружений киевскому режиму.

Недавно в Киев приезжал министр иностранных дел Израиля Эли Коэн. Он выразил поддержку киевскому режиму. Также он пообещал в течение четырех месяцев установить на Украине систему предупреждения гражданского населения о ракетных ударах, выделить 200 миллионов долларов на строительство медицинских и других гражданских объектов.

Но никаких конкретных договоренностей по вопросам военной помощи принято не было. Это очень разочаровало украинское руководство. Ведь Украина давно просит Израиль предоставить знаменитые системы противовоздушной и противоракетной обороны «Железный купол».

Корнийчук, кстати, подчеркнул, что Украина с удовольствием воспользуется выделяемыми Израилем 200 миллионами долларов для покупки израильской военной техники и вооружений. То есть, оружие Украине нужнее медицинских и гражданских объектов, что и понятно: для «страны-наемника» гражданское население и его нужды в текущей ситуации только балласт.

После начала специальной военной операции ВС РФ на Украине Израиль оказался в достаточно сложной ситуации. С одной стороны, многим жителям еврейского государства и, разумеется, его высокопоставленным политикам очевидна неонацистская сущность киевского режима. Да и портить отношения с Россией, выходцами из которой являются миллионы израильтян, стране не хочется. Плюс есть опасения, что Россия будет активно поддерживать Иран и палестинские группировки.

Но, с другой стороны, руководство Израиля находится под беспрецедентным внешнеполитическим давлением. Похоже, что это давление очень сильно. По крайней мере, даже давние симпатии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к России и Владимиру Путину не могут оказаться сильнее этого воздействия со стороны «коллективного Запада». Пока Нетаньяху еще сопротивляется давлению, но что будет дальше?

Впрочем, израильские власти должны понимать, что «США далеко, а Иран (Сирия, палестинские группировки) близко». В ответ на враждебные действия Израиля, Россия может серьезно осложнить возможности израильской авиации по контролю над воздушным пространством Сирии. Это, в свою очередь, воспрепятствует нанесению ударов по позициям проиранских формирований на сирийской территории.

Наконец, Израиль должен отдавать себе отчет и в том, что установление тесных связей с киевским нацистским режимом будет идти вразрез с печальным прошлым еврейского народа в годы гитлеризма и Второй мировой войны.
Автор:
Использованы фотографии:
Telegram-канал Дениса Шмыгаля
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4 комментария
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  1. kaufman
    kaufman Сегодня, 08:53
    0
    Каким именно высокопоставленным политикам очевидна неонацисткая сущность данного режима. О неонацизме на укроине говорят только в России. Более никто в мире не считает этот режим неонацистким. Как то не вяжется. Президент еврей , подавляющее большинство стран планеты поддерживает их.
    Концлагерей и эсесовцев нет, теории превосходства одной нации над другими нет!!! Наоборот на их стороне полный интернационал
    1. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 08:55
      +2
      Недавно в Киев приезжал министр иностранных дел Израиля Эли Коэн. Он выразил поддержку киевскому режиму.
      Для Израиля геноцид может быть только если убивают евреев.
      Если евреев не трогают, если президент еврей, то все в порядке! No problem!
      Какой еще неонацизм?
    2. ASAD
      ASAD Сегодня, 08:57
      +1
      То что зачастили в гости из Израиля вна краину ничего хорошего не вижу, может и не оружие но денежку везут. Как и саудовский принц,уже больше 800 000 уе привёз.
  2. Комментарий был удален.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:05
    0
    Впрочем, израильские власти должны понимать, что «США далеко, а Иран (Сирия, палестинские группировки) близко». В ответ на враждебные действия Израиля, Россия может серьезно осложнить возможности израильской авиации по контролю над воздушным пространством Сирии.
    ИнтЭрЭсно ... а автор сам в это верит?