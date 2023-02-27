Украинский посол выразил надежду на поставки Израилем оружия киевскому режиму

На Украине мечтают о том, как Израиль начнет поставлять ВСУ «оборонительные вооружения». Эту тему недавно опять поднял посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в интервью изданию Times of Israel.
Корнийчук заявил, что Киев рассматривает Израиль как союзника, хотя и разочарован нейтралитетом этой страны в специальной военной операции. Ведь израильские власти до сих пор не дали «добро» на поставки вооружений киевскому режиму.
Недавно в Киев приезжал министр иностранных дел Израиля Эли Коэн. Он выразил поддержку киевскому режиму. Также он пообещал в течение четырех месяцев установить на Украине систему предупреждения гражданского населения о ракетных ударах, выделить 200 миллионов долларов на строительство медицинских и других гражданских объектов.
Но никаких конкретных договоренностей по вопросам военной помощи принято не было. Это очень разочаровало украинское руководство. Ведь Украина давно просит Израиль предоставить знаменитые системы противовоздушной и противоракетной обороны «Железный купол».
Корнийчук, кстати, подчеркнул, что Украина с удовольствием воспользуется выделяемыми Израилем 200 миллионами долларов для покупки израильской военной техники и вооружений. То есть, оружие Украине нужнее медицинских и гражданских объектов, что и понятно: для «страны-наемника» гражданское население и его нужды в текущей ситуации только балласт.
После начала специальной военной операции ВС РФ на Украине Израиль оказался в достаточно сложной ситуации. С одной стороны, многим жителям еврейского государства и, разумеется, его высокопоставленным политикам очевидна неонацистская сущность киевского режима. Да и портить отношения с Россией, выходцами из которой являются миллионы израильтян, стране не хочется. Плюс есть опасения, что Россия будет активно поддерживать Иран и палестинские группировки.
Но, с другой стороны, руководство Израиля находится под беспрецедентным внешнеполитическим давлением. Похоже, что это давление очень сильно. По крайней мере, даже давние симпатии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к России и Владимиру Путину не могут оказаться сильнее этого воздействия со стороны «коллективного Запада». Пока Нетаньяху еще сопротивляется давлению, но что будет дальше?
Впрочем, израильские власти должны понимать, что «США далеко, а Иран (Сирия, палестинские группировки) близко». В ответ на враждебные действия Израиля, Россия может серьезно осложнить возможности израильской авиации по контролю над воздушным пространством Сирии. Это, в свою очередь, воспрепятствует нанесению ударов по позициям проиранских формирований на сирийской территории.
Наконец, Израиль должен отдавать себе отчет и в том, что установление тесных связей с киевским нацистским режимом будет идти вразрез с печальным прошлым еврейского народа в годы гитлеризма и Второй мировой войны.