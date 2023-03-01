Стратегический паритет – а есть ли он

Что такое паритет?
Общедоступные понятия следующие.
Паритет – равенство сил.
Стратегический паритет – состояние международных отношений, обеспечивающее равную вероятность победы в случае вооруженного конфликта для потенциально конфликтных сторон, война между которыми неизбежно вызывает существенные последствия для третьих стран. Понятие также охватывает ситуацию, при которой сторона, обладающая преимуществом, гарантированно несет в случае конфликта неприемлемые потери.
Нижнюю часть понятия «стратегический паритет» придумали явно позже, видимо, для самоуспокоения, и звучать оно может, скорее всего, так:
«Стратегический паритет – состояние международных отношений, обеспечивающее равную вероятность победы в случае вооруженного конфликта для потенциально конфликтных сторон».
Договор между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-3 – двусторонний договор между Россией и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений. Договором было предусмотрено сокращение для каждой из сторон развёрнутых ядерных боезарядов до 1 550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжёлых бомбардировщиков (ТБ) – до 700 единиц. Что и соблюдалось в последнее время и называлось стратегическим паритетом.
А был ли паритет? И если и был, то когда?
Несколько лет назад в рекламе на первом канале говорилось, что у нас 1 500 городов. А сколько у вероятного противника? 5 000, 6 000 или более?
А какова территория, и есть ли у нас преимущество хотя бы в ней? Оказывается, уже давно нет, да и не было фактически никогда. Да, наша страна самая большая! Но… а кто за и против? На сегодняшний день у нас надёжных союзников, ну то есть тех, кто в любом случае встанет на нашей стороне, даже если бы ему грозило уничтожение, я так думаю, в лучшем случае только один! Белоруссия.
А как же ОДКБ, Китай? А что ОДКБ? Я не верю в то, что Казахстан решит погибнуть с нами, да и все остальные члены ОДКБ, кроме Белоруссии (пока).
Что такое ОДКБ на сегодняшний день? Если членам организации (кроме России) имеется угроза, то Россия должна помочь, если же России угрожают, то Россия сама себя защитит.
Китай… Ой не знаю, им руководят прагматики, умеющие считать. Что им будет выгоднее, выждать и взять, что рядом, или быть разбитыми, не имея возможности почти ничего взять за морями? Хотя кто же их оставит править на планете…
А против нас? Откровенно враждебные, плюс те, которым в любом случае придётся выступить на стороне наших врагов, неважно, по своей воле или не нет. Это блок НАТО и потенциальные (подавшие заявки – мечтающие стать) члены, и другие союзники стран НАТО, у которых имеются весомые причины пойти против нас.
Немного набранной мной из открытых источников информации, далее – сравнение.
Члены блока НАТО.
Потенциальные члены блока НАТО и союзники членов альянса.
Страны, которые с высочайшей долей вероятности выступят на стороне НАТО.
Итого: 34 190 893 кв. км – территории и 1 158 519 607 человек населения.
Наш потенциал.
Остальные члены ОДКБ.
Итого: 20 876 679 кв. км территории и 222 891 488 человек населения.
Если брать ОДКБ целиком, то у противной стороны в 1,63 раза большая территория и в 5,2 раза большая численность населения.
Но, повторюсь, я не верю в полноценные союзнические отношения с членами ОДКБ (Белоруссия не в счёт). Уже хорошо будет, если они под давлением добровольно не пустят через свою территорию врага. Возможно, я ошибаюсь, но вспомните позицию Казахстана по Украине, пограничные конфликты между собой, заигрывание с Западом. Если же я не ошибаюсь, то соотношение будет следующим: практически в 2 раза большая территория и в 7,4 раза большая численность населения (имеется погрешность: Украина – территория уже меньше и население тоже).
Соответственно, количество объектов потенциального поражения в несколько раз больше, чем у нас! Если учитывать только население, то примерно в 7 раз, если только территорию, то примерно в 2 раза, но здесь не учитываются многие факторы, например такие, как концентрация промышленного производства на единицу, хоть населения, хоть территории – на Западе она, несомненно, выше, чем у нас.
Значит, чтобы нанести нашему противнику ущерб, не меньший нашему, можно взять коэффициент.
Так каков этот коэффициент? В 3, 4, 5 раз? Но явно не 1:1!
Если у стран НАТО 2 000 развёрнутых боеголовок, то сколько для достижения сопоставимого ущерба нам надо иметь? 6 000, 8 000, 10 000 или более боеголовок? Но точно не 2 000!
На утверждение тех, кто считает, что и 200 (100–500 или около «несколько сот») боеголовок нанесут неприемлемый ущерб противнику, советую прочитать статью Александра Тимохина: «Ядерная иллюзия. «Застеклить» противника не получится». Да и дело не в неприемлемом ущербе противнику, а в том, что у нас он будет, при равном количестве и качестве полученных зарядов, в несколько раз более разрушителен. И это при условии одновременного удара противниками.
А если же нам придётся отвечать тем, что осталось после удара по нам?
А если взять нейтральные страны, куда потенциально смогут при необходимости эвакуироваться и эвакуировать кое-что из уцелевшего (а его останется немало) США и их союзники, то территориально мы уступаем в разы! Скажете – нет? Остатки сильнейшего в мире флота, оснащённые большим количеством ядерного оружия, будут шантажировать весь оставшийся неядерный мир, а чтобы не было возражений, первая же непокорная страна очень сильно пожалеет для примера другим. Карта мира в помощь. Они (многие) будут жить… и развиваться, в Австралии ли, в Южной Америке или в Африке – их выбор.
А мы?
Если во времена СССР при ядерном ударе по нашей стране и последующей разрухе имелась высокая вероятность, что остатки общества сплотятся и начнут восстанавливать свою страну, то сегодня… Россия как единое государство после этого под руководством остатков «любимого» руководства?
Отдельный вопрос: как подобный сценарий исключить или минимизировать, есть ли с нашей стороны на подобные варианты развития событий чёткие и решительные планы действий, каковы их критерии и границы, и имеются ли они?
Для сравнения противоборствующие блоки на 1980 год.
Некоторые страны я не включил намеренно, например Северную Корею, Южную Корею, которые компенсировали бы друг друга, Вьетнам, который, вероятно, остался бы в стороне или ничем нам не смог бы помочь, Монголиию, Югославию, Австрию и др. Китай, который был более опасен нам, чем членам НАТО.
Ядерные заряды великих держав в 1980
Обобщим вышеизложенное.
Если учитывать ещё и обычные вооружения, то на 1980 год стратегический паритет между СССР и США с союзниками с обеих сторон практически был.
На сегодняшний день его и близко нет.
Что делать? Начинать гонку вооружений, главным критерием которой будет ядерное оружие?
Ещё немного статистики.
Ядерные заряды великих держав в 1945–1989
Потенциал максимального производства ядерных боеголовок за 1 год:
– США: 1959 год, произведено 5 646 боеголовок,
– СССР: 1979 год, произведено 2 542 боеголовки.
США при желании могли производить в 2 с лишним раза больше ядерных зарядов, чем СССР. Есть о чём задуматься.
Что делать?
На этот вопрос я точного ответа не знаю.
Вероятно, стать настолько «зубастыми», чтобы ни у кого не возникло мысли попробовать, но без гонки вооружений с нашей стороны такие зубы не отрастить. А если уж и накопим, к примеру, 20 000 боеголовок, из которых 10 000 будут развёрнуты на стратегических носителях, максимально рассредоточены и защищены, то не при какой разрядке этот арсенал уничтожать нельзя. Слишком тяжело он создаётся. Пусть будет. Ведь, как говорил один из самых успешных и мудрых руководителей нашей страны – император Александр III, у России союзников нет (не дословно).
Возможно, собирать свой союз (военный блок) из стран (с адекватной политикой), имеющих общие интересы. Желательно и то, и то одновременно.
Может быть, ещё что-то.
Об уступках Западу не мыслю, снова обманут и ограбят.