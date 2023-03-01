Военное обозрение
Войти Регистрация

Стратегический паритет – а есть ли он

7
Стратегический паритет – а есть ли он



Что такое паритет?


Общедоступные понятия следующие.

Паритет – равенство сил.

Стратегический паритет – состояние международных отношений, обеспечивающее равную вероятность победы в случае вооруженного конфликта для потенциально конфликтных сторон, война между которыми неизбежно вызывает существенные последствия для третьих стран. Понятие также охватывает ситуацию, при которой сторона, обладающая преимуществом, гарантированно несет в случае конфликта неприемлемые потери.

Нижнюю часть понятия «стратегический паритет» придумали явно позже, видимо, для самоуспокоения, и звучать оно может, скорее всего, так:

«Стратегический паритет – состояние международных отношений, обеспечивающее равную вероятность победы в случае вооруженного конфликта для потенциально конфликтных сторон».

Договор между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-3 – двусторонний договор между Россией и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений. Договором было предусмотрено сокращение для каждой из сторон развёрнутых ядерных боезарядов до 1 550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжёлых бомбардировщиков (ТБ) – до 700 единиц. Что и соблюдалось в последнее время и называлось стратегическим паритетом.

А был ли паритет? И если и был, то когда?


Несколько лет назад в рекламе на первом канале говорилось, что у нас 1 500 городов. А сколько у вероятного противника? 5 000, 6 000 или более?

А какова территория, и есть ли у нас преимущество хотя бы в ней? Оказывается, уже давно нет, да и не было фактически никогда. Да, наша страна самая большая! Но… а кто за и против? На сегодняшний день у нас надёжных союзников, ну то есть тех, кто в любом случае встанет на нашей стороне, даже если бы ему грозило уничтожение, я так думаю, в лучшем случае только один! Белоруссия.

А как же ОДКБ, Китай? А что ОДКБ? Я не верю в то, что Казахстан решит погибнуть с нами, да и все остальные члены ОДКБ, кроме Белоруссии (пока).

Что такое ОДКБ на сегодняшний день? Если членам организации (кроме России) имеется угроза, то Россия должна помочь, если же России угрожают, то Россия сама себя защитит.

Китай… Ой не знаю, им руководят прагматики, умеющие считать. Что им будет выгоднее, выждать и взять, что рядом, или быть разбитыми, не имея возможности почти ничего взять за морями? Хотя кто же их оставит править на планете…

А против нас? Откровенно враждебные, плюс те, которым в любом случае придётся выступить на стороне наших врагов, неважно, по своей воле или не нет. Это блок НАТО и потенциальные (подавшие заявки – мечтающие стать) члены, и другие союзники стран НАТО, у которых имеются весомые причины пойти против нас.

Немного набранной мной из открытых источников информации, далее – сравнение.

Члены блока НАТО.



Потенциальные члены блока НАТО и союзники членов альянса.


Страны, которые с высочайшей долей вероятности выступят на стороне НАТО.

Итого: 34 190 893 кв. км – территории и 1 158 519 607 человек населения.

Наш потенциал.


Остальные члены ОДКБ.


Итого: 20 876 679 кв. км территории и 222 891 488 человек населения.

Если брать ОДКБ целиком, то у противной стороны в 1,63 раза большая территория и в 5,2 раза большая численность населения.

Но, повторюсь, я не верю в полноценные союзнические отношения с членами ОДКБ (Белоруссия не в счёт). Уже хорошо будет, если они под давлением добровольно не пустят через свою территорию врага. Возможно, я ошибаюсь, но вспомните позицию Казахстана по Украине, пограничные конфликты между собой, заигрывание с Западом. Если же я не ошибаюсь, то соотношение будет следующим: практически в 2 раза большая территория и в 7,4 раза большая численность населения (имеется погрешность: Украина – территория уже меньше и население тоже).

Соответственно, количество объектов потенциального поражения в несколько раз больше, чем у нас! Если учитывать только население, то примерно в 7 раз, если только территорию, то примерно в 2 раза, но здесь не учитываются многие факторы, например такие, как концентрация промышленного производства на единицу, хоть населения, хоть территории – на Западе она, несомненно, выше, чем у нас.

Значит, чтобы нанести нашему противнику ущерб, не меньший нашему, можно взять коэффициент.

Так каков этот коэффициент? В 3, 4, 5 раз? Но явно не 1:1!

Если у стран НАТО 2 000 развёрнутых боеголовок, то сколько для достижения сопоставимого ущерба нам надо иметь? 6 000, 8 000, 10 000 или более боеголовок? Но точно не 2 000!

На утверждение тех, кто считает, что и 200 (100–500 или около «несколько сот») боеголовок нанесут неприемлемый ущерб противнику, советую прочитать статью Александра Тимохина: «Ядерная иллюзия. «Застеклить» противника не получится». Да и дело не в неприемлемом ущербе противнику, а в том, что у нас он будет, при равном количестве и качестве полученных зарядов, в несколько раз более разрушителен. И это при условии одновременного удара противниками.

А если же нам придётся отвечать тем, что осталось после удара по нам?

А если взять нейтральные страны, куда потенциально смогут при необходимости эвакуироваться и эвакуировать кое-что из уцелевшего (а его останется немало) США и их союзники, то территориально мы уступаем в разы! Скажете – нет? Остатки сильнейшего в мире флота, оснащённые большим количеством ядерного оружия, будут шантажировать весь оставшийся неядерный мир, а чтобы не было возражений, первая же непокорная страна очень сильно пожалеет для примера другим. Карта мира в помощь. Они (многие) будут жить… и развиваться, в Австралии ли, в Южной Америке или в Африке – их выбор.

А мы?


Если во времена СССР при ядерном ударе по нашей стране и последующей разрухе имелась высокая вероятность, что остатки общества сплотятся и начнут восстанавливать свою страну, то сегодня… Россия как единое государство после этого под руководством остатков «любимого» руководства?

Отдельный вопрос: как подобный сценарий исключить или минимизировать, есть ли с нашей стороны на подобные варианты развития событий чёткие и решительные планы действий, каковы их критерии и границы, и имеются ли они?

Для сравнения противоборствующие блоки на 1980 год.




Некоторые страны я не включил намеренно, например Северную Корею, Южную Корею, которые компенсировали бы друг друга, Вьетнам, который, вероятно, остался бы в стороне или ничем нам не смог бы помочь, Монголиию, Югославию, Австрию и др. Китай, который был более опасен нам, чем членам НАТО.

Ядерные заряды великих держав в 1980



Обобщим вышеизложенное.


Если учитывать ещё и обычные вооружения, то на 1980 год стратегический паритет между СССР и США с союзниками с обеих сторон практически был.

На сегодняшний день его и близко нет.

Что делать? Начинать гонку вооружений, главным критерием которой будет ядерное оружие?

Ещё немного статистики.

Ядерные заряды великих держав в 1945–1989



Потенциал максимального производства ядерных боеголовок за 1 год:

– США: 1959 год, произведено 5 646 боеголовок,

– СССР: 1979 год, произведено 2 542 боеголовки.

США при желании могли производить в 2 с лишним раза больше ядерных зарядов, чем СССР. Есть о чём задуматься.

Что делать?


На этот вопрос я точного ответа не знаю.

Вероятно, стать настолько «зубастыми», чтобы ни у кого не возникло мысли попробовать, но без гонки вооружений с нашей стороны такие зубы не отрастить. А если уж и накопим, к примеру, 20 000 боеголовок, из которых 10 000 будут развёрнуты на стратегических носителях, максимально рассредоточены и защищены, то не при какой разрядке этот арсенал уничтожать нельзя. Слишком тяжело он создаётся. Пусть будет. Ведь, как говорил один из самых успешных и мудрых руководителей нашей страны – император Александр III, у России союзников нет (не дословно).

Возможно, собирать свой союз (военный блок) из стран (с адекватной политикой), имеющих общие интересы. Желательно и то, и то одновременно.

Может быть, ещё что-то.

Об уступках Западу не мыслю, снова обманут и ограбят.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 04:24
    +2
    При налаженном производстве ядерные заряды ещё и дёшевы. Если сравнивать с неядерным эквивалентом. Так что России для выживания ЯО необходимо.
    И по традиции - спасибо тов. Сталину за ядерный щит страны!
    1. Николай С.
      Николай С. Сегодня, 04:47
      -5
      Почему такое появляется на этом сайте да ещё в разделе аналитика? Это же ципсошная пропаганда врага: всё пропало, союзников нет, США сожгут все наши города, что делать-он не знает, видимо, надо ползти на кладбище.
      Моментик -пусковой район МБР Китая расположен на наиболее близкой к США территории -в пределах доступа обычного войскового тактического оружия России. Это говорит не только об уровне доверия, но и о том, что китайский пусковой район находится под защитой российских спрн и про, которых у США и Китая по сути нет. Ничто так не делает союзниками, как сидение в одном окопе.
      И зачем считать количество единиц, если два Посейдона сносит всё западное побережье США.
      Появление пролива имени Сталина неизбежно и неотвратимо.
      1. не тот
        не тот Сегодня, 05:02
        +1
        видимо, надо ползти на кладбище.
        Это если вы гражданский.Военный должен держать автомат перед собой на вытянутых руках,чтобы расплавленный металла не закапал казенное обмундирование.
      2. не тот
        не тот Сегодня, 05:25
        +1
        Цитата: Николай С.
        союзников нет

        А они есть?Ну,кроме Белоруссии разве что.Про ОДКБ даже говорить не охота,как и про бриксы с шосами - толку от них,как от кoзла молока.
        Я не верю в то, что Казахстан решит погибнуть с нами, да и все остальные члены ОДКБ
        О Китае с Индией,Бразилией и ЮАР можно с уверенностью сказать то же самое.
  2. не тот
    не тот Сегодня, 04:58
    +2
    спасибо тов. Сталину за ядерный щит страны!
    Присоединяюсь!
  3. Велизарий
    Велизарий Сегодня, 05:23
    +3
    Статья вроде бы трогательная,патриотичная,много цифр-правда отражающих реалии давно минувших дней... Но в целом поражает общая ,как бы это помягче сказать,фантазийность..
    Автор живет в стране розовых пони и голубых единорогов..
    Ну какое НАТО, какое противостояние ? РФ-деиндустриализованная ,быстро вымирающая страна глубокой капиталистической периферии с прозападными элитами озабоченными сохранениями своей власти и капиталов которые Запад действительно хочет отнять ,ибо постсоветская власть РФ им больше не нужна,она с их точки зрения выполнила свою миссию.
    Власти не могут решиться на минимально адекватные действия по отношения к марионеточному режиму на Украине и соответственно не могут выиграть войну с ним. На фронте не хватает ничего от связи до снарядов, великую Авдеевку не могут взять уже год,а автор тут фантазирует о противостояние со всем блоком НАТО.
    Что касается того,что делать-ну для начала неплохо было чтобы власти хотя бы перестали выпрашивать мирные переговоры и рассказывать про мудрый китайский план мира ( который предполагает уважение к территориальной целостности Украины).
    А в материальном плане- хоят заново научиться делать свои подшипники и станки, самые простые снаряды и бронетехнику хотя бы на уровне 10 % от Советского. Уже будет гигантский шаг вперед.
    А в сфере ЯО попробовать возобновить производство оружейного плутония и заменить воеводу ( с давно истекшими сроками давности) в соотношении 1 к 1.
  4. parusnik
    parusnik Сегодня, 05:47
    0
    Возможно, собирать свой союз (военный блок) из стран (с адекватной политикой), имеющих общие интересы.
     "БАЛУ: По закону джунглей, если двое скажут слово ЗА детеныша, он принимается в стаю.
    АКЕЛА: Кто скажет в защиту детеныша Ракши?
    РАКША: Если стая не примет детеныша, его съест Шер-Хан! АКЕЛА: Говорите, волки!"(с) smile