Бывший советник Министерства обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор назвал численность погибших на Украине польских наемников. По его словам, Польша потеряла здесь около 2,5 тысячи своих граждан.
Такое заявление сделал отставной американский военный во время интервью на YouTube-канале The Jimmy Dore Show.
Он утверждает, что сейчас в рядах ВСУ воюет 20 тысяч наемников из Польши. Две с половиной тысячи из них уже ликвидированы. Их тела, по словам полковника, переправлены на родину и захоронены там.
Они умерли не на родине, а на Украине
- подчеркнул Макгрегор.
В то же день на американском телеканале Fox News экс-советник Пентагона заявил, что из-за нехватки личного состава в ВСУ набирают мальчишек, женщин и стариков, которые гибнут и калечатся. В то же время за последние несколько десятилетий России удалось создать мощные и боеспособные Вооруженные силы.
Полковник высказал мнение, что без помощи западных советников и инструкторов украинской армии грозит развал.
Макгрегор ранее заявлял о скором разгроме вооруженных формирований, состоящих из иностранных граждан и воюющих на Украине. По словам полковника, никакие поставки оружия и техники из США этого не изменят.
О том, что в рядах украинской армии, действующей в Артемовске, находится большое количество иностранцев, говорил командир подразделения «Ахмат» Апты Алаудинов. Он также утверждает, что в городе присутствуют раненые высокопоставленные наемники, прибывшие из стран Североатлантического альянса.