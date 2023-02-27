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Полковник Макгрегор назвал численность погибших на Украине польских наёмников

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Полковник Макгрегор назвал численность погибших на Украине польских наёмников

Бывший советник Министерства обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор назвал численность погибших на Украине польских наемников. По его словам, Польша потеряла здесь около 2,5 тысячи своих граждан.

Такое заявление сделал отставной американский военный во время интервью на YouTube-канале The Jimmy Dore Show.

Он утверждает, что сейчас в рядах ВСУ воюет 20 тысяч наемников из Польши. Две с половиной тысячи из них уже ликвидированы. Их тела, по словам полковника, переправлены на родину и захоронены там.

Они умерли не на родине, а на Украине

- подчеркнул Макгрегор.

В то же день на американском телеканале Fox News экс-советник Пентагона заявил, что из-за нехватки личного состава в ВСУ набирают мальчишек, женщин и стариков, которые гибнут и калечатся. В то же время за последние несколько десятилетий России удалось создать мощные и боеспособные Вооруженные силы.

Полковник высказал мнение, что без помощи западных советников и инструкторов украинской армии грозит развал.


Макгрегор ранее заявлял о скором разгроме вооруженных формирований, состоящих из иностранных граждан и воюющих на Украине. По словам полковника, никакие поставки оружия и техники из США этого не изменят.


О том, что в рядах украинской армии, действующей в Артемовске, находится большое количество иностранцев, говорил командир подразделения «Ахмат» Апты Алаудинов. Он также утверждает, что в городе присутствуют раненые высокопоставленные наемники, прибывшие из стран Североатлантического альянса.
Использованы фотографии:
Минобороны Украины
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29 комментариев
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  1. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 09:26
    +4
    Они умерли не на родине, а на Украине

    Ой! Да что такое - и тут зрада! Аборигены не любят когда их 404 на посылают ! laughing
    "только в 404" - хрюкают они
    1. belovvladimir
      belovvladimir Сегодня, 10:26
      0
      Ну просто бользам на сердце, наёмникам воюющим за нечесть, и билет в одну сторону, ибо не хрен ступать на земли русские! am
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:26
    +3
    Макгрегор ранее заявлял о скором разгроме вооруженных формирований, состоящих из иностранных граждан и воюющих на Украине. По словам полковника, никакие поставки оружия и техники из США этого не изменят.
    . Да ладно, одних унавозили, подгонять следующих....
    Шибко много их не будет, но и так, сойдёт...
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:28
    +2
    2 500 гробов в Польше наверно.бы заметили!?
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 09:35
      +7
      Дык они же стелс - по амерской технологии сколочены! laughing
    2. Denis812
      Denis812 Сегодня, 09:57
      +8
      Так а тут и так замечают.
      Просто по телеку замалчивают, а гробов-то предостаточно.
      Я вообще не уверен, что 2500 это правильная цифра.
      Весной-летом было немного, а вот осенью-зимой такой вал попёр.
      В Кракове хоронят почти каждый день. У Ренкавички на воинском кладбище поминальные листовки всё новые и новые.
      Там уже правда и не хоронят, ибо "мест нет", да и на кладбище советские воины лежат и не пристало "воинам света" рядом с оккупантами лежать.
    3. Deadушка
      Deadушка Сегодня, 09:57
      0
      Ну их же не одновременно привозили и на чем привозить вариантов много. Те же фуры и рефрижераторы. У нас заметно было после начала операции о поступлении?
    4. Single-n
      Single-n Сегодня, 10:08
      0
      Да там от пьянства, наркоты и ДТП за год гибнет больше. Население под 40 млн.
  4. Buyan
    Buyan Сегодня, 09:31
    +5
    Земля стекловатой... а наши парни - будьте аккуратнее, берегите себя
  5. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:33
    +1
    Ну да, и ВСУ и эти со всего света несут огромные потери причем уже не один месяц при таких раскладах наши бойцы должны к Киеву подходить.
  6. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 09:33
    +4
    В то же день на американском телеканале Fox News экс-советник Пентагона заявил, что из-за нехватки личного состава в ВСУ набирают мальчишек, женщин и стариков, которые гибнут и калечатся. В то же время за последние несколько десятилетий России удалось создать мощные и боеспособные Вооруженные силы.

    Если хвалят, значит что-то не так, значит прокол у нас где-то
  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:37
    0
    Карта на 2 фото очень интересная...хотелось бы поближе посмотреть на ней оперативную обстановку.
  8. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 09:38
    +5
    Сладко поет! Воевать на Украине некому....
    Верить нельзя! Все у них есть. А, чего небудет- дадут. И бойцов навербуют. Вдоволь. Пока там не поймут, что билет на Украину- в один конец, желающих будет достаточно.
    А, для того, что бы поняли, необходимо начинать воевать. Воевать, как деды воевали.
    1. Klmn
      Klmn Сегодня, 09:56
      +3
      Чтобы "как деды воевали" , нужна жесткая воля руководства, и идеология, в Союзе с идеологией и пропогандой, ( в данном случае в положительном смысле), все было на высшем уровне. Сейчас же, за что воевать? Против нацизма-фашизма, ок, согласен, но вот с идеей как-то... Да и руковдство то сопли жует, то паркетные генералы мракобесие творят, а гланое никто не понес никакого наказания, за "гениальные" планы и действия, ни к стенке не поставили, ни на лесозаготвки не отправили, ни петлю на шею не закинули, ну и как это влияет на боевой дух?
      А всем кто не передовой, пусть возвращаются целые и живые!
      Фортуна дама ветренная, но пусть вам она улыбаеться почаще:)
      Про победу я и не говорю, и так ясно, дожмут!
  9. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 09:40
    0
    20 тыщ.... Ну наверное загнул... Вряд ли такое количество
  10. smok1961
    smok1961 Сегодня, 09:43
    0
    "Po inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku Macgregor pojawił się w trzech Fox Newsprogramach"

    Trzy dni po rozpoczęciu wojny powiedział:
    - „Bitwa na wschodniej Ukrainie naprawdę dobiega końca”
    - „Jeśli [Ukraina] nie podda się w ciągu najbliższych 24 godzin, podejrzewam, że Rosja ostatecznie ich unicestwi”.

    później zweryfikował nieco swoje poglądy i powiedział :

    „Szczerze mówiąc, myślę, że przez pierwsze pięć dni siły rosyjskie były zbyt łagodne. Teraz to poprawili. Więc powiedziałbym, że kolejne 10 dni powinno być całkowicie zakończone…"
    źródło:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Douglas_Macgregor

    pułkownik Magregor w USA uważany jest za człowieka należącego do Putina. Nie dopuszczają go do informacji tajnych.

    Nie wiem ile jest polskich najemników na Ukrainie, ale z pewnością Macgregor też tego nie wie.
  11. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:44
    0
    В то же день на американском телеканале Fox News экс-советник Пентагона заявил, что из-за нехватки личного состава в ВСУ набирают мальчишек, женщин и стариков,

    Вдел тут ролик на днях. Где старик отбивается от вручения повестки ,что то годиков ему под 75
  12. bravo77
    bravo77 Сегодня, 09:46
    +1
    Хрен поверю, что 20 тыс пшеков решили отстоять 404, в то время как при поражении неньки
    им могла обломиться зап украина

    больше похоже на взаимовыгодное для обеих сторон подкидывание дровишек
    одни - надо больше помощи
    другие - против нас всё нато
    1. Denis812
      Denis812 Сегодня, 10:00
      0
      20 тыс поляков решили повоевать. Польша им препятствовать не стала.
      Утилизация военных без пенсии + типа помощь Украине.
  13. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:56
    0
    Цитата: tralflot1832
    2 500 гробов в Польше наверно.бы заметили!?

    Ну зато риторика у ляхов в отношении России, будто им на бубенчики наступили. Кстати, информация по поводу утилизированных поленьев периодически появляется. Например, ещё осенью была информация об обустройстве кладбища в Ольштыне для захоронения 1700 военных.
  14. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 09:56
    +1
    Не выпустить этихтварей из артемовска, всех с землёй смешать
  15. Konnick
    Konnick Сегодня, 09:56
    0
    На наш заводской чат прислал сообщение один наш бывший сотрудник, он был с украины, афганец, до сих пор он себя считает советским человеком. Сейчас работает в польше
  16. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 10:08
    0
    А может это хитрый план Запада, что бы с помощью нас нацистов и им сочуствующих всех стран извести?
  17. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 10:15
    0
    Он утверждает, что сейчас в рядах ВСУ воюет 20 тысяч наемников из Польши. Две с половиной тысячи из них уже ликвидированы.

    Осталось 17 с половиною. Главное, чтобы в плен не брали...
    Вот такой незамысловатый мотив (https://www.youtube.com/watch?v=fNK0HnT-dKA)

    Помочь нацистам в Киеве
    Призыв по Польше кинули,
    И двадцать «тыщ» наёмников
    На Украину двинули.

    Что ж злобой всё исходите?
    Реваншем видно грезите?
    С Бандерой дружбу водите
    И все в Россию лезете.

    Всем уготовят место вам,
    Засыпав мёрзлой глиною.
    В живых осталось тысяч вас
    Семнадцать с половиною
  18. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:25
    0
    А кто их по полям и лесам лежалых считал? Полезли - получили. Без вести пропавший - у пшеков не новость, а реальность.
  19. invisible_man
    invisible_man Сегодня, 10:25
    0
    Сомневаюсь, что надо прислушиваться к этому Макгрегору. В свое время он был неплохой военный специалист, но уже давно пенсионер и никакой объективной информации по кол-ву воюющих на стороне ВСУ наемников у него не может быть по определению. К тому же есть подозрение, что у дедушки от возраста подтекает крыша.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 11:27
      0
      Он предложил свои реформы сухопутных сил Пентагону.
      На основание своего иракского опыта командования.
      Его послали.
      Чел обиделся и критикует любое решение Пентагона в любом месте.
  20. Аристарх Пасечник
    Аристарх Пасечник Сегодня, 10:49
    0
    Их трупы надо просто закапывать в воронках, а не отдавать в Польшу!
  21. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 10:57
    0
    Вот и славно. Чем больше и чаще будут гробики закрытые приезжать полякам тем лучше.