Испания начала подготовку шести танков Leopard 2A4 к передаче Украине

Прямо сейчас мы ремонтируем шесть машин Leopard 2A4 (...) с возможностью — при необходимости и если наши союзники попросят об этом — увеличить это количество

Испания начала подготовку к передаче Украине немецких танков Leopard 2A4, снятых с хранения испанской армии. Как заявила министр обороны страны Маргарита Роблес, Испания передаст украинской армии шесть танков, но не исключает, что в дальнейшем их количество вырастет.На данный момент все шесть танков, предназначенных Украине, проходят восстановление после длительного хранения. О каких-либо проблемах с запчастями для них в Минобороны Испании не сообщали, капитальный ремонт обещают закончить в "скором времени". Завершение работ планируется на конец марта или начало апреля, тогда же и будет решен вопрос с передачей техники ВСУ.- заявила испанский министр обороны.Ранее испанский премьер Педро Санчес, посетивший с визитом Киев, пообещал Зеленскому увеличить количество поставляемых ОБТ Leopard 2A4 с шести до десяти. По-видимому, данный вопрос пока не согласован с Министерством обороны страны, так как испанские военные по-прежнему готовят только шесть танков. Работы проходят на оборонном предприятии Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гвадаира в Севилье, специализирующимся на модернизации и обслуживании бронетехники. Если вопрос с передачей еще четырех дополнительных танков будет решен положительно, то их доставят с базы хранения бронетехники Casetas в Сарагосе.До этого Мадрид не исключал передачу Киеву гораздо большего количества танков, но только после проведения полной ревизии баз хранения бронетехники, так как состояние отправленной на склады боевой техники, на данный момент, неизвестно.