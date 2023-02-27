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Испания начала подготовку шести танков Leopard 2A4 к передаче Украине

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Испания начала подготовку шести танков Leopard 2A4 к передаче Украине

Испания начала подготовку к передаче Украине немецких танков Leopard 2A4, снятых с хранения испанской армии. Как заявила министр обороны страны Маргарита Роблес, Испания передаст украинской армии шесть танков, но не исключает, что в дальнейшем их количество вырастет.


На данный момент все шесть танков, предназначенных Украине, проходят восстановление после длительного хранения. О каких-либо проблемах с запчастями для них в Минобороны Испании не сообщали, капитальный ремонт обещают закончить в "скором времени". Завершение работ планируется на конец марта или начало апреля, тогда же и будет решен вопрос с передачей техники ВСУ.

Прямо сейчас мы ремонтируем шесть машин Leopard 2A4 (...) с возможностью — при необходимости и если наши союзники попросят об этом — увеличить это количество

- заявила испанский министр обороны.

Ранее испанский премьер Педро Санчес, посетивший с визитом Киев, пообещал Зеленскому увеличить количество поставляемых ОБТ Leopard 2A4 с шести до десяти. По-видимому, данный вопрос пока не согласован с Министерством обороны страны, так как испанские военные по-прежнему готовят только шесть танков. Работы проходят на оборонном предприятии Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гвадаира в Севилье, специализирующимся на модернизации и обслуживании бронетехники. Если вопрос с передачей еще четырех дополнительных танков будет решен положительно, то их доставят с базы хранения бронетехники Casetas в Сарагосе.

До этого Мадрид не исключал передачу Киеву гораздо большего количества танков, но только после проведения полной ревизии баз хранения бронетехники, так как состояние отправленной на склады боевой техники, на данный момент, неизвестно.
Использованы фотографии:
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21 комментарий
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:35
    -1
    Это ж чего с ним (танком) будут месяц а может и больше делать? При условии что он был на консервации?
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 09:39
      0
      Цитата: Ропот 55
      Это ж чего с ним (танком) будут месяц а может и больше делать? При условии что он был на консервации?

      Ничего они не будут делать ,а деньги надо освоить ...............
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 09:45
        0
        Пыль протрут и покрасят на три раза - как новый будет смотреться. yes
      2. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 09:48
        0
        APASUS, скорее всего, а ещё порадовало что мол танков может быть и больше НО это зависит от тех состояния других единиц, то есть испанское руководство НЕ ЗНАЕТ как и в каком состоянии находятся их танки, очень странно. Либо это отговорки типа мы бы и рады вам танки дать они у нас того с гнильцой оказались, либо там не все так образцово в мин обороне как у нас некоторые считают и своего испанского расп хватает.
        1. donavi49
          donavi49 Сегодня, 09:58
          +1
          Испания предлагала около 100 танков Перу на конкурсе, который кончился перевыборами и отказом от закупки танков. Индонезии предлагали неназванное число Лео2А4.

          У них на балансе больше 100 Лео2А4 снятых. Но они сняты давно и в разном состоянии. Вероятно у части сканибалены узлы и агрегаты (они с линейными испанскими Лео2Е же довольно сильно взаимозаменяемы). Сейчас речь идет о части техники, которую можно поднять вот срочно, а не к 24 году. Поэтому проводится инспекция.

          Испанцы не особо горели желанием приводить в порядок Лео2А4, не только из-за бесперспективности и бюджетной экономии, но и по вполне прагматичным причинам, они их пытались продать. И условный пакет ремонта и модернизации для Перу будет существенно отличаться от Индонезии, которая еще потребует часть работ у себя и часть систем своих. Поэтому они сидели на попе ровно и заявлялись на любые тендеры, спамили всех желающих купить партию Лео2. Рассчитывая уже за счет заказчика все починить и выполнить модернизацию.
    2. donavi49
      donavi49 Сегодня, 09:45
      +1
      Снимать с консервации. Это разборка, инспекция, замена различных уплотнителей-шлангов, закачка жидкостей и смазок. Установка и юстировка снятых перед консервацией блоков (обычно прицелы хранят отдельно).

      С консервами из Сибири все аналогично. Только там весомое количество заехало не просто на месяц (регламента), а на полноценный полугодовой ремонт с доставлением пропавших узлов и агрегатов. А поскольку на ремзаводах участки не резиновые, то консервы Т-72Б будут идти на фронт и 24 и в 25 и может дальше. Однако и Т-62М через другой завод тоже едет на фронт. Вот, тут сделали умно, выполняя попутно минимальную модернизацию.


      Так что копслей сражений холодной войны с Леопардами1А5 пройдет в равных условиях по оптике и тепловизионному каналу.
    3. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 09:52
      0
      Это ж чего с ним (танком) будут месяц а может и больше делать?

      Перво-наперво скрутят и срежут весь цветмет и где возможно заменят на чугун. До предела загрубят все настройки и приварят стопоры. Инструкцию из текста переведут в комикс - это больше всего времени займёт. Весь свежак заменят БУ. Попрощаются. Так что дай бог в месяц уложиться.
    4. Аристарх Пасечник
      Аристарх Пасечник Сегодня, 10:51
      0
      Надо просто отправить немецкий металлолом на Украину, а в замен хотят получить американские "Абрамсы"! И ФсЁ!
  2. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 09:38
    +2
    Да везите уже сразу на УВЗ, чё там петли через крайну мотать
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:41
    +1
    Испания передаст украинской армии шесть танков, но не исключает, что в дальнейшем их количество вырастет.

    Страны НАТО мухлюют с количеством и сроками поставок танков. smile
    Сколько раз замечал что о планируемых поставках оружия эти жулики заявляют когда они уже состоялись.
    Так что возможно испанские танки уже находятся на Украине и возможно в большем количестве.
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 09:53
      +1
      Тем более они сюрприз перед наступлением готовят, ясное дело
  4. мазута
    мазута Сегодня, 09:47
    +1
    Ничему жизнь и история не учит.Ну что же "дон кихоты с санчо пансами"...Ветряные мельницы ждут вас,встретят и оприходуют по полной,не обижайтесь.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 09:49
      +1
      Эти танки не нужны Испании. Они их предлагали Индонезии и Перу ранее. Поэтому, в Испании лишь бюджетные комитеты порадуются снятию с баланса.

      Сейчас есть 2 батальона Лео2.

      Один старенькие А4 - будут собирать себе неспешно. +4 из Канады к 4 поставленным = 8. 14 Лео2А4 отправляет Польша и первые уже заехали в 4 ОТБр. 8 Лео2А4НО отправляет Норвегия, 6-10 Испания. Итого 36-40 танков на весну и еще будут увеличивать вероятно.

      Второй новенькие А5/6 - Германия добавляет еще 4 танка до 18 + 10 СТРВ122 (А5) + 3 Лео2А6 из Португалии. Писториус заявил о формировании танкового батальона из этого.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 09:55
        +1
        donavi49 hi, Индонезии и Перу гешпанцы их полюбому бы продали, хоть за коопеечку но продали бы. А Киеву я так понял они безвозмездно передают да ещё и предпродажную подготовку и транспортировку за свой счёт проводят, чего это как то не по европейски не находите?
        1. donavi49
          donavi49 Сегодня, 10:06
          +1
          В Перу прошли перевыборы и танковый тендер оптимизировали до не нужны нам танки.
          Индонезия в итоге купила у немцев более продвинутую версию.
      2. AlexVas44
        AlexVas44 Сегодня, 10:22
        0
        Цитата: donavi49
        14 Лео2А4 отправляет Польша и первые уже заехали в 4 ОТБр.

        Вот тут-бы и встретили с российским радушием - хлеб ("Калибр") и соль "Кинжал" , можно в разном сочетании.
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:49
    +3
    Испания вроде до сих пор фашисткое государство, неужели они друзьям тот не помогут?
  6. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 09:58
    0
    У этих Эспаньола либо Педро либо кончита
  7. sgr291158
    sgr291158 Сегодня, 10:18
    0
    Такое количество, как мертвому припарки.
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:22
    +1
    - Они дадут нам шесть танков!
    - Не понял, "всего шесть", или "целых шесть"?
    - Э-э-э... Целых... Пока целых...
  9. Kirill Prozorovski
    Kirill Prozorovski Сегодня, 11:12
    0
    То есть это настолько крутые неуничтожаемые машины что два три могут безраздельно господствовать на огромном пространстве подавляя и уничтожая всё и вся. Или нет?