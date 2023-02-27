Поражены объекты в Хмельницком: киевский режим сообщил о ночной атаке беспилотников ВС РФ

В ночь на 27 февраля объекты энергетической инфраструктуры Украины подверглись очередной атаке беспилотных летательных аппаратов ВС РФ. Об этом сообщил глава киевской военной администрации Сергей Попко.По утверждению представителя киевского режима, в течение ночи Украину атаковали до 14 беспилотных летательных аппаратов. Одиннадцать БПЛА якобы были уничтожены средствами противовоздушной обороны ВСУ, утверждают представители киевского режима. Над Киевом было сбито 9 беспилотных летательных аппаратов, заявил Попко.Как сообщают в Воздушных силах Украины, беспилотники запускались с северного направления. Украинские военные утверждают, что российская сторона якобы применяла барражирующие боеприпасы иранского производства. Атаковали беспилотники двумя волнами, которые постарались растянуть по времени.Украинские военные считают, что российские вооруженные силы пытались с помощью данной атаки истощить систему противовоздушной обороны. По этой причине, отметил Попко, воздушная тревога в Киеве продолжалась пять с половиной часов.Как обычно, украинская сторона рассказывает о сбитых дронах и «блестящей» работе ПВО ВСУ. Но каким образом тогда воздушная тревога продолжается по пять с лишним часов и почему после таких атак состояние украинской энергетической инфраструктуры становится только хуже, не очень понятно.Позже появилась информация о тех трех БПЛА, которые не были сбиты, по утверждению украинской стороны, средствами ПВО. Они попали в объекты в Хмельницком. Украинская сторона сообщила об одном погибшем и нескольких раненых. Ранее сообщалось о поражении объектов в районе Борисполя и Броваров.