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Поражены объекты в Хмельницком: киевский режим сообщил о ночной атаке беспилотников ВС РФ

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Поражены объекты в Хмельницком: киевский режим сообщил о ночной атаке беспилотников ВС РФ

В ночь на 27 февраля объекты энергетической инфраструктуры Украины подверглись очередной атаке беспилотных летательных аппаратов ВС РФ. Об этом сообщил глава киевской военной администрации Сергей Попко.


По утверждению представителя киевского режима, в течение ночи Украину атаковали до 14 беспилотных летательных аппаратов. Одиннадцать БПЛА якобы были уничтожены средствами противовоздушной обороны ВСУ, утверждают представители киевского режима. Над Киевом было сбито 9 беспилотных летательных аппаратов, заявил Попко.

Как сообщают в Воздушных силах Украины, беспилотники запускались с северного направления. Украинские военные утверждают, что российская сторона якобы применяла барражирующие боеприпасы иранского производства. Атаковали беспилотники двумя волнами, которые постарались растянуть по времени.

Украинские военные считают, что российские вооруженные силы пытались с помощью данной атаки истощить систему противовоздушной обороны. По этой причине, отметил Попко, воздушная тревога в Киеве продолжалась пять с половиной часов.

Как обычно, украинская сторона рассказывает о сбитых дронах и «блестящей» работе ПВО ВСУ. Но каким образом тогда воздушная тревога продолжается по пять с лишним часов и почему после таких атак состояние украинской энергетической инфраструктуры становится только хуже, не очень понятно.

Позже появилась информация о тех трех БПЛА, которые не были сбиты, по утверждению украинской стороны, средствами ПВО. Они попали в объекты в Хмельницком. Украинская сторона сообщила об одном погибшем и нескольких раненых. Ранее сообщалось о поражении объектов в районе Борисполя и Броваров.
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18 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:41
    +2
    Все дроны сбиты ,ПВО ВСУ молодцы,а света нет ,потому что дрова закончились
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:44
      0
      Дрова только у богатых. Остальные чем попало топят.
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 09:55
        0
        Цитата: Nexcom
        Остальные чем попало топят.

        Горилкой...изнутря.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 09:58
          0
          Откуда ж у них гривнищща на горилку? belay
          Недавно же на ВО писали что задержки зарплат у них там.
          Разве что наверно самопал какой....
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 09:55
        0
        Цитата: Nexcom
        Дрова только у богатых. Остальные чем попало топят.

        Дров то у них и в добрые времена не было. Дифицит, а сейчас уже давно все заборы сожгли.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 09:59
          0
          Ну пора им за кизяки браться. Хотя весь скот наверно угнали - откуда кизяки то им взять?
      3. Степан S
        Степан S Сегодня, 09:58
        0
        Дрова- это и есть "чем попало", единственное, что теперь и за дровами охотиться надо - посадки кончаются, в лес не пускают - дрова нынче как валюта.
      4. aakvit
        aakvit Сегодня, 09:58
        0
        Покакают, высушат - вот тебе и кизяк! Высокоэнергетическое топливо...
        А можно и салом топить, жиры горят хорошо!
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 10:01
          0
          Нии, ни один шароварник салом топить не станет. Вы што ! laughing
  2. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 09:55
    +5
    Рад бы поддержать ваше воодушевление, только на сайтах Украины уже вторую неделю печатают графики и в них отключении Эл.энергии нет. Толи перестали бить по энергетике, может ещё какие варианты.
    1. Gpn27
      Gpn27 Сегодня, 10:12
      0
      Мои родственники с Александрии (Кировоградская область) утверждают, что у них электричество по прежнему подают не более 8 часов в сутки. Опубликованные графики одно, а реальность - другое.
      1. solar
        solar Сегодня, 11:33
        0
        У всех энергоснабжающих организаций всегда есть и были плановые ремонты оборудования и сетей, это постоянный процесс, обычная практика.
        Нет веерных отключений, связанных с дефицитом электроэнергии.
  3. Степан S
    Степан S Сегодня, 09:57
    +5
    почему после таких атак состояние украинской энергетической инфраструктуры становится только хуже, не очень понятно.

    А с чего вы взяли, что состояние энергетической инфраструктуры становится только хуже? Уже недели две электричество в городах Украины для населения вообще не отключают. Возможно, что последние серии пусков были и не по энергетике.
  4. HAM
    HAM Сегодня, 10:00
    +2
    Вот зачем публиковать то,что "утверждают" ,"считают" и "рассказывают" с украинской стороны?
    Гораздо лучше было бы хотя бы сухо с нашей стороны-"попали--не попали","сбили-не сбили"....было бы честней и чётче,а так чисто украинская пропаганда.
    Мало ли чего они там говорят,хотя,говорят практически всё время одно и тоже...
  5. Степан S
    Степан S Сегодня, 10:23
    0
    В ТГ каналах Украины- в одном сообщении, в Хмельницком три прилета, в Запорожье два прилета, а в следующем сообщении, что сбито 11 из 14. Простая арифметика подсказывает, что то то пошло не так. А ведь были еще и другие н.п. с прилетами. Все, как обычно - сплошная перемога.
  6. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 10:29
    0
    Дезинформация обычная составляющая любой войны. Поэтому не удивительно, что шаровары все сбивают, а у наших все долетает. В общем все ситуация вокруг войны показала, что ожидания не соответствуют происходящему в реале. Европа не замерзла и не загнулась без нашего газа, а экономика России не рухнула из-за санкций и давления извне. Несмотря на постоянное выбивание ПВО шаровар все еще действует и не позволяет захватить господство в воздухе. Ракеты у нас все никак не закончатся (еще не все свч печки со стиралками мы разобрали) и все время куда-то долетают. А энергосистема бандерлогов с перебоями, но работает. Конфликт затяжной. На мой взгляд, финансово и материально запад готов помогать безгранично (видимо понимают, что лучше момента разделаться с Россией у них не представится), а вот кидать в пекло своих людей они не готовы - только добровольцы. Поэтому надо максимально выбивать людской резерв бандерлогов.
    1. Strannik96
      Strannik96 Сегодня, 11:28
      0
      BASF людвигсхавене, 2000 людей увольняют, это одно из крупных хим.заводов. Первый пошел
  7. solar
    solar Сегодня, 11:18
    0
    почему после таких атак состояние украинской энергетической инфраструктуры становится только хуже, не очень понятно

    Это ритуальная фраза такая? Потому что реальность от неё сильно отличается- ситуация заметно улучшается.
    НЭК "Укрэнерго" не устанавливала никаких лимитов потребления областям на первый рабочий день недели, что фиксируется уже 16-й день подряд, сообщают операторы системы распределения (ОСР, облэнерго).