В ночь на 27 февраля объекты энергетической инфраструктуры Украины подверглись очередной атаке беспилотных летательных аппаратов ВС РФ. Об этом сообщил глава киевской военной администрации Сергей Попко.
По утверждению представителя киевского режима, в течение ночи Украину атаковали до 14 беспилотных летательных аппаратов. Одиннадцать БПЛА якобы были уничтожены средствами противовоздушной обороны ВСУ, утверждают представители киевского режима. Над Киевом было сбито 9 беспилотных летательных аппаратов, заявил Попко.
Как сообщают в Воздушных силах Украины, беспилотники запускались с северного направления. Украинские военные утверждают, что российская сторона якобы применяла барражирующие боеприпасы иранского производства. Атаковали беспилотники двумя волнами, которые постарались растянуть по времени.
Украинские военные считают, что российские вооруженные силы пытались с помощью данной атаки истощить систему противовоздушной обороны. По этой причине, отметил Попко, воздушная тревога в Киеве продолжалась пять с половиной часов.
Как обычно, украинская сторона рассказывает о сбитых дронах и «блестящей» работе ПВО ВСУ. Но каким образом тогда воздушная тревога продолжается по пять с лишним часов и почему после таких атак состояние украинской энергетической инфраструктуры становится только хуже, не очень понятно.
Позже появилась информация о тех трех БПЛА, которые не были сбиты, по утверждению украинской стороны, средствами ПВО. Они попали в объекты в Хмельницком. Украинская сторона сообщила об одном погибшем и нескольких раненых. Ранее сообщалось о поражении объектов в районе Борисполя и Броваров.