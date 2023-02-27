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Зампред Совбеза РФ Медведев обозначил точки невозврата в отношениях с Западом

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Зампред Совбеза РФ Медведев обозначил точки невозврата в отношениях с Западом

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал две события, оказавшие негативное влияние на взаимоотношения стран Запада и России. Таковыми Медведев считает произошедший в 2008 году вооруженный конфликт в Грузии и события на Украине 2014 года.


В своей статье, опубликованной в издании Известия, Медведев проанализировал причины продолжающегося геополитического кризиса и способы сохранения будущего всего человечества.

Зампред российского Совбеза подчеркнул, что в 2022 году произошли глобальные потрясения в геополитическом устройстве, в результате которых был разрушен миропорядок, установившийся после развала Советского Союза.

Медведев отметил, что страны Запада смотрели на происходившее в начале 1990-х с "надменным прищуром победителя", учитывая лишь свои интересы и продолжая способствовать углублению кризиса в России, маскируя свои действия разговорами о партнерстве.

Политик напомнил, что катализатором продолжающегося в настоящее время кризиса послужила "циничная позиция западного мира", создавшего "новоявленного Франкенштейна в лице Украины", ставшей своеобразной "Антироссией".

Медведев отметил, что, накачивая Украину оружием, Запад тем самым препятствует возобновлению проведения переговоров, что может привести к апокалипсису для всего человечества, которое рискует ввергнуться в пучину ядерного противостояния.

Политик подчеркнул, что Россия не допустит такого сценария, и она не одинока в этом стремлении. Западные страны и их сателлиты составляют лишь 15% от всего населения Земли. Спокойная мощь России и авторитет ее партнеров являются залогом сохранения будущего всего человечества.

Медведев отметил, что если возникнет угроза существованию России, то ответ будет дан уже не на Украине, а в другом регионе мира, потому что существование мира без России невозможно.
Автор:
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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31 комментарий
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  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 10:00
    +1
    Медведев отметил, что если возникнет угроза существованию России, то ответ будет дан уже не на Украине, а в другом регионе мира, потому что существование мира без России невозможно.
    Медвед снова жжот!
    Глаголом!
    Молодец!
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 10:08
      +7
      А ,, точка невозврата,, когда и где наступит? Или это так ,,красная линия,, будет называться? Я без стёба спрашиваю, просто не понял в статье.
    2. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 10:10
      +5
      Вот что пендаль животворящий его сыну делает laughing """""
      1. K._2
        K._2 Сегодня, 10:17
        +1
        а я думал, недалёкий, что точка невозврата уже прошла, а вон как на самом деле
        1. Гражданский
          Гражданский Сегодня, 10:19
          +2
          Мы конечно сразу в рай, а они не думаю, что тоже... они еще увидят небо в апельсинах
      2. не тот
        не тот Сегодня, 10:42
        0
        Вот что пендаль животворящий его сыну делает
        Хоть так их настоящими патриотами сделать,и то хлеб)) Всем по пенделю животворящему выписать.Глядишь,и дело лучше пойдет.
    3. кредо
      кредо Сегодня, 10:19
      +2
      Медвед снова жжот!
      Глаголом!
      Молодец!

      Одними предупреждениями западную спесь и нахрапистость не умерить.
      Наше руководство 30 лет безмолвно смотрело на то как блок НАТО подходил к нашим границам и лишь в 2022 встрепенулось непонятно по какой причине.
      Так что лучшим результатом деятельности наших политиков будут их дела на благо страны, а удовольствие "жечь глаголом" пусть оставят поэтам и писателям. yes
    4. Умник
      Умник Сегодня, 10:23
      +6
      Спец по точкам невозврата и красным линиям))) такой же полезный чиновник, как Рогозин)))
    5. Борис Иванов
      Борис Иванов Сегодня, 10:28
      +3
      Уверен что Дима Медведев не смотрел , фильм " Идеальный мир" с К.Костнером. там есть такая сцена где он обьясняет разницу, между угрозой, и фактом!
      невыросший ребенок.. этот ДАМ!
  2. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 10:04
    +10
    Медведев отметил, что, накачивая Украину оружием, Запад тем самым препятствует возобновлению проведения переговоров

    Вот оно оказывается что первично! Остальное всё "красные линии" которые всё проводятся и проводятся. Не интересы страны, а уже матрас какой-то
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:05
      +4
      Просто либерота до сих пор чает надежды что Запад их простит, вернет хотя бы часть вывезенного из страны и позволит кататься вновь на шоппинг к ним.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 10:25
        +4
        Цитата: Nexcom
        Просто либерота до сих пор чает надежды что Запад их простит, вернет хотя бы часть вывезенного из страны

        Они как дворовый пес, думают что если будут смотреть преданно на хозяина и лизать ему ноги, то хозяин за его преданность погладит за ухом и бросит ему обглоданную кость.
    2. Умник
      Умник Сегодня, 10:24
      +3
      Красные линиии ахаха на стрингах чтоли???
  3. Комментарий был удален.
  4. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 10:05
    +3
    Всё только слова, слова, а действий что то особо не наблюдается
  5. Рыжий А.П.
    Рыжий А.П. Сегодня, 10:07
    +5
    Оклемался, видать, после праздников. Надо обозначиться на политической арене
    1. Nikoha2010
      Nikoha2010 Сегодня, 10:09
      +7
      Не оклемался, а выспался на Послании царя боярам. (военные не в счёт!)
    2. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер Сегодня, 10:10
      +2
      Цитата: Рыжий А.П.
      Оклемался, видать, после праздников. Надо обозначиться на политической арене

      Вот я не поклонник Медведева, но хочу спросить у Вас.
      Вы что свечку держали, когда такие утверждения публично забрасываете?
  6. HAM
    HAM Сегодня, 10:10
    +5
    А зампреду можно говорить что хочешь,с ЗАМОВ взятки гладки...
  7. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:10
    0
    мосты сожжены... только до победного!
    1. Умник
      Умник Сегодня, 11:01
      +1
      Для начала перестали бы газ гнать через Украину отапливая ее и давая свет в дома, а потом уже эрогенные точки невозврата и красные полосы на стрингах)))
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:11
    0
    Дмитрий Анатольевич снял с повестки вопрос о применении нами ТЯО на Украине?Блинкин : Как так ,а нас то за шо?Только по Украине,на святая святых замахнулись.Низя по США и НАТО ,от слова совсем. wassat
    1. Умник
      Умник Сегодня, 11:03
      0
      Нато только и ждет когда Россия применит ТЯО на украине, сразу поставит древниукрам столько тяо на носителях что москве точно хана
  9. Million
    Million Сегодня, 10:11
    +6
    Может уже хватит точки ставить и красные линии рисовать?Чертеж то неудачный получается.
  10. andre.gre4ihin
    andre.gre4ihin Сегодня, 10:12
    +5
    Американцы и запад делом занимались, пока наши пенсионный возраст поднимали и выкладывали нефтедолары в враждебные страны посредством алигархата который предал при первой же возможности, вот это обидно
  11. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 10:14
    +4
    Медведев отметил, что, накачивая Украину оружием, Запад тем самым препятствует возобновлению проведения переговоров, что может привести к апокалипсису


    Переговоры-переговоры.....
    О каких вы переговорах, уважаемый ДАМ?
    потому что существование мира без России невозможно.
    АВТОР:

    Эту пластинку я уже слышал! Ничего нового! Повторение припева!
  12. Master2030
    Master2030 Сегодня, 10:25
    +1
    Зампред Совбеза РФ Медведев обозначил точки невозврата в отношениях с Западом
    Подождём марта 2024. Тогда услышим что сей гасконец запоёт.
  13. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 10:32
    +3
    Зампред Совбеза РФ Медведев обозначил точки невозврата в отношениях с Западом


    Из Кремля предупреждают,
    Чтоб впросак нам не попасть.
    Начертили «красных» линий -
    Негде яблоку упасть.

    Снова точки невозврата,
    Снова хмурое лицо.
    Затряслось от страха НАТО -
    Сброд непуганых глупцов.

    Уж, задаст им Дмитрий Грозный!
    Уж, наделает им бед!
    Он немного одиозный,
    Но другого — лучше, нет!
  14. 23424636
    23424636 Сегодня, 10:47
    +2
    Когда Медведев подписывал в 2011 годуаренду Сайменского канала на 50 лет .его чуткий и пронызывющий интелект не предполагал чо фины захотят в НАТО..Аналогичто с Каддафи .Д.Медведев подиграл Саркози и подключился к санкциям против Ливии .в итоге Каддафи убит .контракты на оборонку на 5 ярдов пропали.Аналогично с Грузией поставленный им министр обороны Сердюков неделю где то гонял по кустам свою любовницу ,когда командующий СевказВО гасил этих наглецов. А по Украине поставленный послом Зурабов пробухал все с Вальцманом (порошенко)играл в поддавки с Витой Нудельман(нуланд)и убедил Кремль что просьба Януковича о введении в украину войск -это бред пьяного гопника и надо поставить Вальцмана президентом дать бабло и все будет хорошо.Итог 9 лет войны без срока завершения и без целей.. Д.Медведев тормозил поставку в Иран 300 комплекса ПВО оплаченного персами .потому что израил возражал . и даже не боялся финансовых потерь. Д.Медведев ненавидит Лукашенко .который посадил посланника его зама Дворковича в тюрьму за взятку лукашенко при желании дагенстанских пацанов купить Белорускалий...Сейчас когда ему одели френч Мехлиса с ермолкой на голове.он выглядит жалко и комично и даже если на него работает весь аппарат бывшего института марксизма ленинизма .
  15. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 11:13
    0
    Судный день за крымский мости он уже обещал... поэтому Запад и не боится.
  16. ALARI
    ALARI Сегодня, 11:14
    0
    С каких это пор Медведев стал ПОЛИТИКОМ? У него всегда была одна и единственная функция приглядеть за троном когда было нужно. А сейчас даже это уже не нужно, спасибо старой космонавтке.
  17. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 11:36
    0
    Я не хочу никого обидеть, но если я признаю талант и культуру других российских политиков, когда я вижу Медведева, он кажется мне человеком, который ставит штамп на экран своего компьютера, когда отправляет электронное письмо. laughing