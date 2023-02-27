Зампред Совбеза РФ Медведев обозначил точки невозврата в отношениях с Западом

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал две события, оказавшие негативное влияние на взаимоотношения стран Запада и России. Таковыми Медведев считает произошедший в 2008 году вооруженный конфликт в Грузии и события на Украине 2014 года.
В своей статье, опубликованной в издании Известия, Медведев проанализировал причины продолжающегося геополитического кризиса и способы сохранения будущего всего человечества.
Зампред российского Совбеза подчеркнул, что в 2022 году произошли глобальные потрясения в геополитическом устройстве, в результате которых был разрушен миропорядок, установившийся после развала Советского Союза.
Медведев отметил, что страны Запада смотрели на происходившее в начале 1990-х с "надменным прищуром победителя", учитывая лишь свои интересы и продолжая способствовать углублению кризиса в России, маскируя свои действия разговорами о партнерстве.
Политик напомнил, что катализатором продолжающегося в настоящее время кризиса послужила "циничная позиция западного мира", создавшего "новоявленного Франкенштейна в лице Украины", ставшей своеобразной "Антироссией".
Медведев отметил, что, накачивая Украину оружием, Запад тем самым препятствует возобновлению проведения переговоров, что может привести к апокалипсису для всего человечества, которое рискует ввергнуться в пучину ядерного противостояния.
Политик подчеркнул, что Россия не допустит такого сценария, и она не одинока в этом стремлении. Западные страны и их сателлиты составляют лишь 15% от всего населения Земли. Спокойная мощь России и авторитет ее партнеров являются залогом сохранения будущего всего человечества.
Медведев отметил, что если возникнет угроза существованию России, то ответ будет дан уже не на Украине, а в другом регионе мира, потому что существование мира без России невозможно.