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Париж весной поставит Киеву радар GM 200 с дальностью обнаружения воздушных целей до 250 км

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Париж весной поставит Киеву радар GM 200 с дальностью обнаружения воздушных целей до 250 км

Западные союзники Киева продолжают пичкать Украину оружием и оборудованием, используемым в военных целях. А весной 2023 года Украине обещают новые поставки.


Как пишет издание Le Journal du Dimanche, Париж помимо всего прочего планирует направить Киеву радар Ground Master GM 200, производством которого занимается компания Thales. По словам гендиректора компании Патриса Кейна, эти радары поступят на Украину в мае этого года.

GM 200 – это 3D-радар средней дальности, который обнаруживает воздушные цели на расстоянии до 250 километров и до 24 км в высоту. Радар вместе со всем оборудованием можно установить в любой грузовой автомобиль с колесной формулой 8х8.

Ранее сообщалось о соглашении, которое подписали главы оборонных ведомств Франции и Украины, а также руководство компании Thales Group относительно поставок GM 200 Киеву. Ожидается, что они будут использованы в украинских системах ПВО.

Напомним, что глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню уже не раз встречался со своим украинским коллегой Резниковым. Франция продолжает работать над поставками Киеву вооружений и обещала ему 12 гаубиц CAESAR. Кроме того, Лекорню отметил, что для Парижа «нет табу» и в вопросе поставок Киеву боевых самолётов. Однако тут же было добавлено, что на подготовку украинских лётчиков управлению истребителями Rafale может уйти не менее 2,5 лет.
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Использованы фотографии:
Википедия/Matti Blume
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6 комментариев
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  1. Мореход
    Мореход Сегодня, 10:33
    -2
    Работа для Х-25МПУ. А может, что-то более свежее интересное наши испытают. А если повезёт захватят/купят. Это конечно мечты, понятно что будут не у ЛБС.
    1. Степан S
      Степан S Сегодня, 10:40
      +2
      Дальность Х-25МПУ недостаточна для поражения таких радаров с учетом того, что самолеты не залетают за линию фронта.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 10:52
      -1
      Нужно действовать нестандартно в тех условиях, когда коллективный запад, включая лягушатников, начинает интенсивно накачивать киевских наркоманов оружием.
      Например, с началом весны, а тем более лета, попытаться усилить поток мигрантов с Азии и Африки в направлении южных стран ЕС через "благотворительные организации".
      1. Степан S
        Степан S Сегодня, 11:14
        +1
        Нам бы включить в перечень наших БД в отношении Украины нестандартные действия. Перестать ССО использовать в качестве пехоты и увидеть их работу в тылу противника.
  2. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 11:15
    -1
    Пару раз включат при налете "Геранек" - вторым эшелоном Х-31П прилетит или "Калибр" - точнюсенько по кумполу! hi
  3. Зуек
    Зуек Сегодня, 11:35
    0
    Похоже, что западные страны начинают поставлять уже не "списанное и не нужное", а очень даже современное оружие и оборудование. По сути "война с современным потенциалом НАТО" только начинается, ибо до этого было НАТО 20-30 летней давности. Ждём ответа от наших