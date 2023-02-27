Париж весной поставит Киеву радар GM 200 с дальностью обнаружения воздушных целей до 250 км

Западные союзники Киева продолжают пичкать Украину оружием и оборудованием, используемым в военных целях. А весной 2023 года Украине обещают новые поставки.
Как пишет издание Le Journal du Dimanche, Париж помимо всего прочего планирует направить Киеву радар Ground Master GM 200, производством которого занимается компания Thales. По словам гендиректора компании Патриса Кейна, эти радары поступят на Украину в мае этого года.
GM 200 – это 3D-радар средней дальности, который обнаруживает воздушные цели на расстоянии до 250 километров и до 24 км в высоту. Радар вместе со всем оборудованием можно установить в любой грузовой автомобиль с колесной формулой 8х8.
Ранее сообщалось о соглашении, которое подписали главы оборонных ведомств Франции и Украины, а также руководство компании Thales Group относительно поставок GM 200 Киеву. Ожидается, что они будут использованы в украинских системах ПВО.
Напомним, что глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню уже не раз встречался со своим украинским коллегой Резниковым. Франция продолжает работать над поставками Киеву вооружений и обещала ему 12 гаубиц CAESAR. Кроме того, Лекорню отметил, что для Парижа «нет табу» и в вопросе поставок Киеву боевых самолётов. Однако тут же было добавлено, что на подготовку украинских лётчиков управлению истребителями Rafale может уйти не менее 2,5 лет.