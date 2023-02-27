Немецкий военный эксперт: Лишь 30 процентов танков Leopard бундесвера находятся в исправном состоянии

В настоящее время у вооруженных сил Германии наблюдаются явные проблемы с боеготовностью танков Leopard, которые являются основными боевыми танками сухопутных войск ФРГ. Об этом рассказал в интервью газете Bild am Sonntag глава Союза военнослужащих бундесвера Андре Вюстнер.
Немецкий военный эксперт утверждает, что лишь 30% танков Leopard бундесвера находятся в исправном состоянии и готовы к бою. Учитывая, что вооруженные силы ФРГ располагают примерно 300 танками Leopard, речь идет, получается, о 100 танках. Из них 18 танков будут поставлены украинскому режиму. Тем самым, реальная бронетанковая мощь бундесвера сократится почти на 1/5.
Вюстнер отметил, что власти Германии планируют заказать замену 18 танкам, отправляемым Украине. Однако пока Берлин не заказал еще даже ни одной самоходной гаубицы, которые были переданы киевскому режиму в прошлом году. Не заказаны и новые комплекты запасных частей к самоходным гаубицам, что говорить о танках.
Сейчас те гаубицы, которые остаются на вооружении артиллерийских частей бундесвера, фактически используются как база для запасных частей. Боеготовность сухопутных войск из-за этого продолжает снижаться. Поэтому вряд ли можно говорить о реальной боеспособности немецкой армии в полном объеме. Фактически бундесвер превратился лишь в базу обслуживания украинской армии – поставляет оружие, запчасти к технике, осуществляет обучение украинских экипажей.
Данные проблемы, отмечает эксперт, ставят под вопрос способность Берлина выполнять обязательства перед НАТО. Плюс к тому, есть и финансовые проблемы: выделяемых средств бюджета явно недостаточно для оснащения бундесвера при одновременных поставках вооружений и боеприпасов украинскому режиму. Между тем, считает Вюстнер, конфликт на Украине не закончится в 2023 году. Поэтому Германии надо готовиться к тому, что снабжать ВСУ придется еще долго.