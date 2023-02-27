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Российские войска досрочно получили большое количество ЗРК малой дальности «Тор-М2»

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Российские войска досрочно получили большое количество ЗРК малой дальности «Тор-М2»

Российские войска получили большое количество зенитных комплексов "Тор", поставка была выполнена досрочно. Об этом рассказал директор Ижевского электромеханического завода "Купол" Фанил Зиятдинов.


Начавшаяся специальная военная операция российской армии на Украине показала необходимость увеличения выпуска ЗРК "Тор" для прикрытия войск, участвующих в СВО. "Купол" получил увеличенный заказ и сумел выполнить его досрочно, поставив в войска всю необходимую технику.

Главным результатом работы стало исполнение обязательств по гособоронзаказу. Несмотря на увеличение объемов, наши основные изделия — ЗРК семейства "Тор" — отгружены в войска досрочно

- приводит журнал "Национальная оборона" слова Зиятдинова.

Ранее пресс-служба ИЭМЗ "Купол" сообщила модернизации ЗРК "Тор-М2" с учетом применения в зоне спецоперации. Зенитному комплексу повысили эффективность по перехвату боеприпасов американских РСЗО HIMARS. До начала СВО комплекс с такими типами целей не встречался, но в ходе боевых действий был накоплен опыт, с учетом которого ЗРК модифицировали.

С момента принятия на вооружение в 1986 году ЗРК "Тор" прошел три волны глубоких модернизаций и несколько обновлений. На сегодняшний день работы над комплексом не прекращаются, выпущено несколько модификаций.

Зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2" является всепогодным комплексом ближнего боя. Он способен прикрыть стратегические объекты от крылатых ракет, ракет систем залпового огня, а также барражирующих боеприпасов и беспилотников. Это глубоко модернизированный комплекс семейства "Тор", отличающийся от предыдущих моделей применением новой ракеты 9М338К. Кроме того на боевой машине увеличен возимый боекомплект с 8 до 16 ракет. Имеется возможность работы полностью в автоматическом режиме. Одна из последних версий "Тора" способна отслеживать до 40 целей, одновременно поражая четыре из них.
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10 комментариев
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  1. Мореход
    Мореход Сегодня, 10:28
    +7
    Молодцы земляки! Радуют такие новости.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:29
    +1
    С момента принятия на вооружение в 1986 году ЗРК "Тор" прошел три волны глубоких модернизаций и несколько обновлений. На сегодняшний день работы над комплексом не прекращаются, выпущено несколько модификаций.
    . Модернизация и создание новых систем ПВО... то, что надо.
    Но, нельзя завюбывать и про самое лучшее ПВО, на все времена.... эт про танки, которым пора наведаться на аэродром противника.
  3. Степан S
    Степан S Сегодня, 10:32
    0
    Отличная новость. ПВО сейчас один из главных приоритетов. Страна огромная и масса очень важных объектов не прикрыты с воздуха. А это простор для террористов из ВСУ.
  4. AKsvlad047
    AKsvlad047 Сегодня, 10:32
    +1
    Хорошая система войсковой ПВО! Если данные комплексы получили модернизацию с учетом работы в СВО, то это хорошее подспорье нашим вооруженным силам в охране ближней воздушной зоны к нашим объектам на фронте! Хорошо бы еще получить хоть какую статистику их применения в зоне СВО за год.
  5. Паллада
    Паллада Сегодня, 10:39
    -7
    Пожалуй самый лучший комплекс ближнего боя. В последнее время начал замечать там где руководителем становится татарин дела обстоят намного лучше, стал их уважать почему то. Возьмите к примеру сам Татарстан развивается не робеет, ну а в других регионах где у руля люди подобной национальности также успех. Вот бы еще и этого фанерного маршала заменили бы, смотришь с тут дела бы пошли.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 11:05
      +1
      где у руля люди подобной национальности также успех.

      фанерного маршала заменили бы,

      Противоречивые тезисы, не замечаете?
  6. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 10:44
    +4
    Хорошая новость. ВПК надо как следует перетряхнуть - управленцев способных сладко петь на выставках рядом с моделями из пенопласта надо пинком на пенсию. Насмотрелись уже на "эффективных менеджеров".
  7. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 10:51
    +3
    Слышал что для подобных комплексов разрабатывают ракеты с двухрежимными ПРД. Причём, менять режим с экономичной тяги на полную будет возможно как при старте, так и в процессе наведения ракеты.
    Смыл в следующем, большинство ударных БПЛА быстрее 500 км/ч не летают. И чтобы их поразить все эти "махи" ракеты не нужны. Зато такой режим позволит существенно увеличивать радиус поражения как по дальности, так и по высоте.
  8. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 11:09
    +1
    ПВО сухопутных войск переподчинили ВКС, как думаете это плохо или хорошо? По какой причине интересно, из за того что были случаи что стреляли по своим из за не согласованности, помню потеряли Су-35 и СУ-34, теперь сухопутчикам каждый раз просить ВКС прикрывать их?
  9. AlOrg
    AlOrg Сегодня, 11:16
    0
    Это очень хорошая новость, но я вот удивлен что Украина получила от своих западных хозяев уже более 1100 ЗРК различных систем. И это только за один год. Сможем ли мы производить ЗРК в таком же темпе ?