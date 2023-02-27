Российские войска досрочно получили большое количество ЗРК малой дальности «Тор-М2»

Российские войска получили большое количество зенитных комплексов "Тор", поставка была выполнена досрочно. Об этом рассказал директор Ижевского электромеханического завода "Купол" Фанил Зиятдинов.
Начавшаяся специальная военная операция российской армии на Украине показала необходимость увеличения выпуска ЗРК "Тор" для прикрытия войск, участвующих в СВО. "Купол" получил увеличенный заказ и сумел выполнить его досрочно, поставив в войска всю необходимую технику.
Главным результатом работы стало исполнение обязательств по гособоронзаказу. Несмотря на увеличение объемов, наши основные изделия — ЗРК семейства "Тор" — отгружены в войска досрочно
- приводит журнал "Национальная оборона" слова Зиятдинова.
Ранее пресс-служба ИЭМЗ "Купол" сообщила модернизации ЗРК "Тор-М2" с учетом применения в зоне спецоперации. Зенитному комплексу повысили эффективность по перехвату боеприпасов американских РСЗО HIMARS. До начала СВО комплекс с такими типами целей не встречался, но в ходе боевых действий был накоплен опыт, с учетом которого ЗРК модифицировали.
С момента принятия на вооружение в 1986 году ЗРК "Тор" прошел три волны глубоких модернизаций и несколько обновлений. На сегодняшний день работы над комплексом не прекращаются, выпущено несколько модификаций.
Зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2" является всепогодным комплексом ближнего боя. Он способен прикрыть стратегические объекты от крылатых ракет, ракет систем залпового огня, а также барражирующих боеприпасов и беспилотников. Это глубоко модернизированный комплекс семейства "Тор", отличающийся от предыдущих моделей применением новой ракеты 9М338К. Кроме того на боевой машине увеличен возимый боекомплект с 8 до 16 ракет. Имеется возможность работы полностью в автоматическом режиме. Одна из последних версий "Тора" способна отслеживать до 40 целей, одновременно поражая четыре из них.