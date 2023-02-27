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NASA и SpaceX внезапно отменили отправку новой группы космонавтов на МКС

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NASA и SpaceX внезапно отменили отправку новой группы космонавтов на МКС

Американское агентство NASA и компания Илона Маска SpaceX приняли решение отменить запланированный запуск группы космонавтов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщили в компании SpaceX.


Решение американской стороны стало неожиданностью, поскольку вопрос об отправке группы был уже решен. Но задержка с отправкой, как утверждают в компании SpaceX, связана с обнаруженной проблемой с техническим оборудованием.

Напомним, что на МКС должны были отправиться, кроме американских астронавтов Стивена Боуэна и Уоррена «Вуди» Хобурга, российский космонавт Андрей Федяев и астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов Султан аль-Нейади.

Ранее, 21 февраля, сообщалось о переносе запуска ракеты и капсулы на сутки. В компании заявляли, что необходимо еще раз проверить тепловые экраны, изучить состояние топливных баков с гелием на ракете-носителе и проверить исправность отсеков двигателя.

Планировалось, что корабль вернет на Землю астронавтов NASA Джоша Кассаду (Josh Cassada) и Николь Манн (Nicole Mann), а также японского астронавта Коичи Вакату (Koichi Wakata) и российскую гражданку Анну Кикину. Три других обитателя МКС – космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин и астронавт Фрэнк Рубин пока останутся на станции. Командиром станции является россиянин Сергей Прокопьев.

Напомним, что, несмотря на кардинальное ухудшение российско-американских отношений, США и Россия все еще продолжают сотрудничество в космической сфере. В том числе, как мы видим, готовится к отправке в космос совместный российско-американский (с участием астронавта из ОАЭ) экипаж.
Использованы фотографии:
SpaceX
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17 комментариев
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  1. Паллада
    Паллада Сегодня, 10:42
    +4
    Все верно лучше перестраховаться. Репутация дороже, да и ни пирожки повезут.
    1. татарин 174
      татарин 174 Сегодня, 10:50
      -3
      Они понимают, что без России им никак.
      1. Qas
        Qas Сегодня, 11:01
        +5
        А не подскажите, а что именно им без России никак?
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:44
    +1
    Дык, батут... Это вам не 100 безаварийных пусков России.
    ПиСи: кстати, а как та дела с двигателем Раптор? "Ужескоросовсемпостроим"? Какой год "ужесовсемпостроилипочти" длится?))) А кстати, как там Старшип? Уже полетел? Или все по прежнему - летать может, но только невысоко, и кусками? После очередного взрыва...
    У них там главное - прокукарекать, а рассветать и не собирается...
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 10:48
      0
      Цитата: Bingo
      Дык, батут... Это вам не 100 безаварийных пусков России.
      ПиСи: кстати, а как та дела с двигателем Раптор? "Ужескоросовсемпостроим"? Какой год "ужесовсемпостроилипочти" длится?))) А кстати, как там Старшип? Уже полетел? Или все по прежнему - летать может, но только невысоко, и кусками? После очередного взрыва...
      У них там главное - прокукарекать, а рассветать и не собирается...

      Маск смотрит на 100 подряд безаварийных пусков с улыбкой, ведь у него намного больше. SpaceX совершила уже больше 185 безаварийных пусков подряд.

      Старшип ожидает разрешения на орбитальный пуск, корабль готов.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 10:57
        -1
        Цитата: BlackMokona
        Старшип ожидает разрешения на орбитальный пуск, корабль готов.

        laughing
        Иными словами. я все верно сказал - "ужескоропочтисовсем", как с гиперзвуком, невидимостью Ф-35 и вооружением Зямы...
        1. BlackMokona
          BlackMokona Сегодня, 11:03
          +2
          Цитата: Bingo
          Цитата: BlackMokona
          Старшип ожидает разрешения на орбитальный пуск, корабль готов.

          laughing
          Иными словами. я все верно сказал - "ужескоропочтисовсем", как с гиперзвуком, невидимостью Ф-35 и вооружением Зямы...

          Просто урякаете без знаний о предмете, ради плюсцов
          1. Bingo
            Bingo Сегодня, 11:15
            -1
            Так я вопрос задал прямой - что полетело? Ну, что вы ответили? Вам ответить нечего, только то, что я написал - "ужескоросовсемпочти"
            Секта - она такая... И главное, сами не понимают, что их и тыкать носом не надо - сидят и сами в собственную лужу носом тыкаются с радостными мантрами - "Уже! Скоро! Совсем! Почти! Почти-скоро-уже-совсем!"
            1. BlackMokona
              BlackMokona Сегодня, 11:24
              +1
              Цитата: Bingo
              Так я вопрос задал прямой - что полетело? Ну, что вы ответили? Вам ответить нечего, только то, что я написал - "ужескоросовсемпочти"
              Секта - она такая... И главное, сами не понимают, что их и тыкать носом не надо - сидят и сами в собственную лужу носом тыкаются с радостными мантрами - "Уже! Скоро! Совсем! Почти! Почти-скоро-уже-совсем!"

              Во первых у вас было два утверждения, в первое я вас тыкнул носом что для Маска 100 безаварийных пусков это давно пройденная веха, вы тут же это забыли. Ведь неправым себя признать не можете.

              По второму у вас очень малые знания о предмете. Разработка Старшипа перепрыгивала через вехи и кучи испытаний семимильными прыжками. Целые плеяды прототипов отменялись из-за успехов прошлых. Единственное что откладывался это орбитальный пуск, но инженерные команды время даром не теряли постоянно уменьшая количество необходимых орбитальных пусковов до первой ПН, улучшая и совершенствуя ракету. При этом сама ракета это радикальный прорыв в освоении космоса. А не просто очередная ракета. winked
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 10:51
      +4
      внезапно отменили
      Любят броские заголовки, эти писарчуки...Отложили, пока !
    3. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 10:54
      0
      У них там главное - прокукарекать

      технологии западные, заморские - больших долларов стоят, а потому всё очень качественное, а потому требует тщательной проверки, короче - это другое...
  3. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 10:52
    +1
    изучить состояние топливных баков с гелием на ракете-носителе

    Или гелий используется в корректирующих соплах или чушь полная.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 10:54
      +3
      Цитата: ДымОк_в_дЫмке
      изучить состояние топливных баков с гелием на ракете-носителе

      Или гелий используется в корректирующих соплах или чушь полная.

      Чушь конечно. Гелий используется там для вытеснения топлива, чтобы оно попадало в двигатели в условиях невесомости.
  4. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 10:52
    +5
    Как же иногда бесят мастера заголовков:
    NASA и SpaceX внезапно отменили отправку новой группы космонавтов на МКС

    Вот взяли, злыдни, и на ровном месте отменили, ибо нефиг, поэтому все нафиг. А потом выясняется, что это была объективная необходимость. Что в соответствии с первым законом Мэрфи (всё что может сломаться обязательно рано или поздно сломается) что-то сломалось, и опять же - не по злому умыслу. Вот что мешало написать так:
    NASA и SpaceX обнаружили неисправность и перенесли отправку новой группы космонавтов на МКС

    Вот не хочется на сайте для умных людей писать грубых слов, но иногда очень хочется.
  5. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 10:55
    -3
    Так разительно исключительной спесью холодной войны повеяло. Раз русский в экипаже, так не пущать, а то секрет панперсов сопрет диверсант. Ну так мы можем и их астронавтов возить в отдельной клетке и в 10 раз дороже. Исключительный тариф понимаишь и сервис-клетка намордник.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 10:56
      +1
      Цитата: evgen1221
      Так разительно исключительной спесью холодной войны повеяло. Раз русский в экипаже, так не пущать, а то секрет панперсов сопрет диверсант. Ну так мы можем и их астронавтов возить в отдельной клетке и в 10 раз дороже. Исключительный тариф понимаишь и сервис-клетка намордник.

      Вы о чём вообще? Один наш космонавт на Драконе уже прилетела на МКС.
  6. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 11:25
    -1
    DAS ist endlich DIE GELEGENHEIT, sich von diesem längst
    unsinnigen und US-verseuchten Projekt ISS zu verabschieden!!

    Russland sollte beim nächsten Transfer einfach nur die russischen
    Kosmonauten abholen und es den USA überlassen, wann sie "Lust" haben,
    ihre eigenen Leute dort abzuholen, oder eben nicht...!!!

    Man sollte sich ab sofort nur noch auf ein gemeinsames Projekt mit
    China konzentrieren den Mond zu erreichen, um dort große Gebiete
    vor den AMIS und ihren irdischen "Clowns" für Russland und China
    in Besitz nehmen, bevor es die Amis tun, die GENAU DAS wollen
    und auch bereits öffentlich angekündigt haben!!
    Dazu passt auch, dass man in den USA ab sofort auf russische
    Antriebsraketen verzichten will, um eigene US-Antriebsraketen zu
    verwenden, deren Test angeblich in Kürze erfolgen soll...!!

    Vermutlich werden die Amis wieder scheitern, weil sie einfach viel
    zu blöde sind, ohne den Diebstahl geistigen Eigentums von Anderen
    aus eigener Kraft auch nur eine "Silvesterrakete" zu starten...!!?

    Und wenn sie scheitern, um so besser...!!!

    Es ist wirklich schade, dass auch das Thema "Erforschung des
    Weltraumes" durch die USA korrumpiert wurde, aber es ist auch
    völlig sinnlos, dieses "Tote Pferd" immer noch mit teuren Vitaminen
    zu füttern...!! wassat