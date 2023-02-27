NASA и SpaceX внезапно отменили отправку новой группы космонавтов на МКС

Американское агентство NASA и компания Илона Маска SpaceX приняли решение отменить запланированный запуск группы космонавтов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщили в компании SpaceX.Решение американской стороны стало неожиданностью, поскольку вопрос об отправке группы был уже решен. Но задержка с отправкой, как утверждают в компании SpaceX, связана с обнаруженной проблемой с техническим оборудованием.Напомним, что на МКС должны были отправиться, кроме американских астронавтов Стивена Боуэна и Уоррена «Вуди» Хобурга, российский космонавт Андрей Федяев и астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов Султан аль-Нейади.Ранее, 21 февраля, сообщалось о переносе запуска ракеты и капсулы на сутки. В компании заявляли, что необходимо еще раз проверить тепловые экраны, изучить состояние топливных баков с гелием на ракете-носителе и проверить исправность отсеков двигателя.Планировалось, что корабль вернет на Землю астронавтов NASA Джоша Кассаду (Josh Cassada) и Николь Манн (Nicole Mann), а также японского астронавта Коичи Вакату (Koichi Wakata) и российскую гражданку Анну Кикину. Три других обитателя МКС – космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин и астронавт Фрэнк Рубин пока останутся на станции. Командиром станции является россиянин Сергей Прокопьев.Напомним, что, несмотря на кардинальное ухудшение российско-американских отношений, США и Россия все еще продолжают сотрудничество в космической сфере. В том числе, как мы видим, готовится к отправке в космос совместный российско-американский (с участием астронавта из ОАЭ) экипаж.