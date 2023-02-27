Военное обозрение
Войти Регистрация

Косовский «премьер» нашёл «сходство» между конфликтом на Украине и тем, что происходит в Косово

7
Косовский «премьер» нашёл «сходство» между конфликтом на Украине и тем, что происходит в Косово

Премьер частично признанной республики Косово Альбин Курти в письме президенту Украины Владимиру Зеленскому, приуроченному к первой годовщине российской СВО, заявил, что его «страна» и Украина имеют очевидное сходство.


В письме Курти, опубликованном его пресс-службой, премьер заявляет, что Косово и Украина потеряли многих из своих лучших граждан из-за, как он выразился, «империалистических планов соседних стран».

Кроме того, агрессия НАТО против Югославии в интерпретации политика – это «объединение 19 демократических государств», которые собрались вместе, чтобы, оказывается, остановить «геноцид Сербии» против народа Косово и Метохии.

Теперь вы находитесь на фронте новой войны, которая должна положить конец геноциду России против вашего народа, а также положить конец ее империалистическим попыткам захватить вашу территорию. И вас снова поддерживают демократии, государства - члены НАТО, как они нас поддержали

- говорится в письме.

В своем послании Зеленскому Курти также заявляет, что украинцы борются за защиту демократии, территориальной целостности, прав и свобод человека, прав народа и суверенитета государства. При этом премьер частично признанного Косова утверждает, что эти ценности находятся под угрозой и в его регионе. Причиной тому, с его слов, является желание Белграда, который выступает «главным союзником России на Балканах», подорвать суверенитет Косова.

Следовательно, в самом прямом смысле: ваша цель-наша цель, ваша битва-наша битва

- подытожил Курти.

Если разобраться, то косовский премьер, говоря о сходстве его «республики» с Украиной, не заметил или умышленно скрыл еще одно, более очевидное сходство. Если уж он говорит о «геноциде» его граждан со стороны Сербии и стремлении Косова и Метохии к независимости, то в аналогичной ситуации с 2014 года находились республики Донбасса.

Жители региона на протяжении 8 лет подвергались самому настоящему геноциду со стороны киевских властей. Более того, даже после вхождения в состав России ЛДНР, как, собственно, и Запорожская, а также Херсонская области, продолжают страдать от обстрелов ВСУ, которые, несмотря на проведенные в этих регионах референдумы, пытаются силой вернуть их обратно в состав Украины.

Таким образом, Курти, очевидно, лукавит, говоря о прямом сходстве между конфликтом на Украине и тем, что происходит в частично признанной республике Косово.

Впрочем, сходство все же есть. Жизнеспособность Приштины, как и Киева, полностью зависит от США и их союзников.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 11:48
    +4
    Кукушка хвалит петуха, за то что хвалит он кукушку.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:08
      +1
      У обоих "лидеров Косова и Украины" руки по локоть в крови, поэтому сходство между Курти и Зеленским просто идеальное для проведения аналогии. angry
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 12:32
        +1
        Нацист нацисту написал!
        Если Конти себя со своим Косово не пропиаришь лишний раз перед Вашингтоном и не напомнишь о себе своим хозяевам в США, то могут там про него и Косово и забыть на фоне защиты Вашингтоном режима киевской диктатуры Зеленского в Украине.

        Про этом следует отметить, что В ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ киевскому режиму, Курти - это , во-первых, албанский именно СЕПАРАТИСТ для Сербии, и который, во-вторых, наоборот, выступает как раз за присоединение Косова к Албании. В этом плане никаой аналогии между Косово и Украиной как раз нет.

        А вот ОБЩЕЕ у Курти с Зеленским может быть только в том, что ВОЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК Зеленский ИМЕННО присоедияет остатки Украины к другой стране - к Польше! И что Косово и "Украина - антиРосси" - это именно проекты Вашингтона при военной поддержке НАТО/Пентагона.

        С Дональдом Трампом у косовского лидера отношения не сложились, и Альбин Курти приветствовал избрание Джо Байдена президентом США.

        Вот и всё СХОДСТВО!
    2. Комментарий был удален.
  2. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 11:58
    +1
    Un ministre qui semble ignorer l'histoire de la terre ou il vit !
    Le Kosovo est l'un des premiers lieu d'implantation des Serbes dans les Balkans aux Vem et VIem siècles...
    Le Kosovo était le coeur du royaume Serbe.
    En 1912 il y avait encore plus de 50% de Serbes qui ont été au fil des décennies "remplacés", dans les années 2000 plus que 8% de Serbes.
    Alors lorsque ce ministre parle de libération moi j'entends plutôt conquête...

    Министр, который, кажется, не знает истории Земли, на которой он живет !
    Косово было одним из первых мест расселения сербов на Балканах в VI и VI веках...
    Косово было сердцем Сербского королевства.
    В 1912 году было еще более 50% сербов, которые за десятилетия были "заменены", в 2000-е годы-более 8% сербов.
    Поэтому, когда этот министр говорит об освобождении, я скорее имею в виду завоевание...
  3. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 11:59
    +1
    Косовский «премьер» нашёл «сходство» между конфликтом на Украине и тем, что происходит в Косово

    он же сейчас признал независимость Крыма и ВСЕГО ВОСТОКА укрАины!!!
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:07
    0
    Один нацист написал другому......., тот еще "муссолини", а на поклон в куев?.
  5. Романенко
    Романенко Сегодня, 13:39
    0
    Простите, а какая может быть разница?
    Управление происходит из одной точки, условно Лэнгли, что там что тут, сценарий написан еще в 19 веке, по этому учебнику и шпарят, а косовский премьер, только что заметил...
    Служебное несоответствие вам, господин Курти.