Теперь вы находитесь на фронте новой войны, которая должна положить конец геноциду России против вашего народа, а также положить конец ее империалистическим попыткам захватить вашу территорию. И вас снова поддерживают демократии, государства - члены НАТО, как они нас поддержали

Следовательно, в самом прямом смысле: ваша цель-наша цель, ваша битва-наша битва

Премьер частично признанной республики Косово Альбин Курти в письме президенту Украины Владимиру Зеленскому, приуроченному к первой годовщине российской СВО, заявил, что его «страна» и Украина имеют очевидное сходство.В письме Курти, опубликованном его пресс-службой, премьер заявляет, что Косово и Украина потеряли многих из своих лучших граждан из-за, как он выразился, «империалистических планов соседних стран».Кроме того, агрессия НАТО против Югославии в интерпретации политика – это «объединение 19 демократических государств», которые собрались вместе, чтобы, оказывается, остановить «геноцид Сербии» против народа Косово и Метохии.- говорится в письме.В своем послании Зеленскому Курти также заявляет, что украинцы борются за защиту демократии, территориальной целостности, прав и свобод человека, прав народа и суверенитета государства. При этом премьер частично признанного Косова утверждает, что эти ценности находятся под угрозой и в его регионе. Причиной тому, с его слов, является желание Белграда, который выступает «главным союзником России на Балканах», подорвать суверенитет Косова.- подытожил Курти.Если разобраться, то косовский премьер, говоря о сходстве его «республики» с Украиной, не заметил или умышленно скрыл еще одно, более очевидное сходство. Если уж он говорит о «геноциде» его граждан со стороны Сербии и стремлении Косова и Метохии к независимости, то в аналогичной ситуации с 2014 года находились республики Донбасса.Жители региона на протяжении 8 лет подвергались самому настоящему геноциду со стороны киевских властей. Более того, даже после вхождения в состав России ЛДНР, как, собственно, и Запорожская, а также Херсонская области, продолжают страдать от обстрелов ВСУ, которые, несмотря на проведенные в этих регионах референдумы, пытаются силой вернуть их обратно в состав Украины.Таким образом, Курти, очевидно, лукавит, говоря о прямом сходстве между конфликтом на Украине и тем, что происходит в частично признанной республике Косово.Впрочем, сходство все же есть. Жизнеспособность Приштины, как и Киева, полностью зависит от США и их союзников.