Нелегалы, скопившиеся на острове Мартас-Винъярд устроили панику, будто на них собирается кто-то напасть. В городе же Юма, в штате Аризона люди и впрямь находятся на линии фронта настоящего вторжения

Ведущий американского телеканала Fox News Брайан Килмид выразил сожаление по поводу ситуации, в которой оказалась страна. По его мнению, она находится в шатком положении из-за необдуманных действий президента Джо Байдена, в результате чего США начинают утрачивать контроль и над текущей обстановкой, складывающейся на мировой арене.Политический обозреватель привёл яркий пример недальновидной внешней политики, проводимой хозяином Белого дома в отношении стран Ближнего Востока, в частности, Ирана. По его словам, администрация Трампа куда более жёстко и эффективно справлялась с Тегераном, усиливая санкции против него, в то время как американский лидер проявляет слабость, чуть ли не упрашивая иранские власти вернуться к ядерной сделке. В итоге, продолжает он, Иран добивается существенного успеха в обогащении урана, с одной стороны, помогая, поставками вооружений России, с другой стороны, а скоро и Израиль начнёт диктовать свои правила, признав, однако, что Иерусалим уже начал идти по этому пути.Также, считает Килмид, пустил на самотёк глава американского государства ситуацию и в Афганистане, после своего решения о выводе войск из этой страны, что позволило талибам* (организация, деятельность которой признана на территории РФ террористической) перехватить власть в свои руки. Теперь они активно пользуются оружием , оставленным американскими военнослужащими.В ходе своего выступления, не обошёл, конечно же, вниманием журналист и страны Европы, в том числе и Китай. Администрация Байдена, полагает он, не добилась желаемого результата на Украине, медля с отправкой необходимого Киеву оружия, в то время как и все планы ослабить российскую экономику и саму Россию также потерпели неудачу. Китай тоже стал теперь главным соперником для Соединённых Штатов, хотя до сих пор выступал лишь в качестве их конкурента в торгово-экономическом плане.Похоже, что всё это всерьёз подрывает безопасность самого государства. Вот как комментирует происходящее член палаты представителей Конгресса США от штата Флорида от Республиканской партии Мэтт Герц:Тулси Габбард обратила внимание и на жителей города Ист-Палестайн (Восточная Палестина), в которых администрация президента видит для себя какую-то проблему или угрозу, что по её словам, просто немыслимо. Напомним, что именно в этом городе произошла экологическая катастрофа после аварии с поездом, перевозившим сотни тонн химикатов.В завершении американский телеведущий посетовал на скудные лидерские качества действующего главы государства, подчеркнув, что экс-президентам США приходилось сталкиваться с куда более весомыми проблемами в своё время, когда государство вело войны в разных уголках мира, обеспечивая, при этом, экономике Штатов процветание, чего, к сожалению, точно не скажешь о Байдене.