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Fox News: Страна находится в шатком положении из-за необдуманных действий президента Байдена

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Fox News: Страна находится в шатком положении из-за необдуманных действий президента Байдена

Ведущий американского телеканала Fox News Брайан Килмид выразил сожаление по поводу ситуации, в которой оказалась страна. По его мнению, она находится в шатком положении из-за необдуманных действий президента Джо Байдена, в результате чего США начинают утрачивать контроль и над текущей обстановкой, складывающейся на мировой арене.


Политический обозреватель привёл яркий пример недальновидной внешней политики, проводимой хозяином Белого дома в отношении стран Ближнего Востока, в частности, Ирана. По его словам, администрация Трампа куда более жёстко и эффективно справлялась с Тегераном, усиливая санкции против него, в то время как американский лидер проявляет слабость, чуть ли не упрашивая иранские власти вернуться к ядерной сделке. В итоге, продолжает он, Иран добивается существенного успеха в обогащении урана, с одной стороны, помогая, поставками вооружений России, с другой стороны, а скоро и Израиль начнёт диктовать свои правила, признав, однако, что Иерусалим уже начал идти по этому пути.

Также, считает Килмид, пустил на самотёк глава американского государства ситуацию и в Афганистане, после своего решения о выводе войск из этой страны, что позволило талибам* (организация, деятельность которой признана на территории РФ террористической) перехватить власть в свои руки. Теперь они активно пользуются оружием, оставленным американскими военнослужащими.

В ходе своего выступления, не обошёл, конечно же, вниманием журналист и страны Европы, в том числе и Китай. Администрация Байдена, полагает он, не добилась желаемого результата на Украине, медля с отправкой необходимого Киеву оружия, в то время как и все планы ослабить российскую экономику и саму Россию также потерпели неудачу. Китай тоже стал теперь главным соперником для Соединённых Штатов, хотя до сих пор выступал лишь в качестве их конкурента в торгово-экономическом плане.

Похоже, что всё это всерьёз подрывает безопасность самого государства. Вот как комментирует происходящее член палаты представителей Конгресса США от штата Флорида от Республиканской партии Мэтт Герц:

Нелегалы, скопившиеся на острове Мартас-Винъярд устроили панику, будто на них собирается кто-то напасть. В городе же Юма, в штате Аризона люди и впрямь находятся на линии фронта настоящего вторжения

Тулси Габбард обратила внимание и на жителей города Ист-Палестайн (Восточная Палестина), в которых администрация президента видит для себя какую-то проблему или угрозу, что по её словам, просто немыслимо. Напомним, что именно в этом городе произошла экологическая катастрофа после аварии с поездом, перевозившим сотни тонн химикатов.

В завершении американский телеведущий посетовал на скудные лидерские качества действующего главы государства, подчеркнув, что экс-президентам США приходилось сталкиваться с куда более весомыми проблемами в своё время, когда государство вело войны в разных уголках мира, обеспечивая, при этом, экономике Штатов процветание, чего, к сожалению, точно не скажешь о Байдене.
Автор:
Использованы фотографии:
Соцсети/Килмид
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11 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:59
    +3
    Да дедушка то причем? Он старенький, на таблетках.....озвучивает то, что пишут, кушает то, что дают..., сам он только под себя ходит и не факт, что вовремя.
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 13:04
    +2
    [b
    ]
    По его мнению, она находится в шатком положении из-за необдуманных действий президента Джо Байдена
    [/b] Как буд-то, у предыдущих президентов,действия были обдуманные..
  3. RVAPatriot
    RVAPatriot Сегодня, 13:08
    0
    Дедушка просто устал smile , дедушке пора уйти
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:17
    +1
    Fox News: Страна находится в шатком положении из-за необдуманных действий президента Байдена
    . Вопрос... это предвыборная мутотень или они и правда, что то заподозрили???
  5. Arpad_Polan
    Arpad_Polan Сегодня, 13:23
    0
    Fox news is just another neocon mouthpiece, nothing but fingerpointing among various types of fascists in the USA. Their common aim is to maintain USA hegemony at all costs. A the multipolar world takes roots in Asia and Afrika, you can expect the same blame game amongst these scum of the earth
  6. антивирус
    антивирус Сегодня, 13:24
    0
    Все правильно днлают бидоны.
    Не могут они ошибпться.
    Истина на истине едет и правдой погоняет в сша.
    Клеветникам ответ псаки даст в стихах.
  7. Попандос
    Попандос Сегодня, 13:27
    0
    не обошёл, конечно же, вниманием журналист и страны Европы, в том числе и Китай.

    Что-то новое в географии?
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:31
    0
    Откуда там обдуманные действия, коль в президенты там традиционно берут туловище без мозга? Один, помнится, чуть не отъехал, пытаясь понять в какую дырку пончик засовывать(Буш-младший)... Говорят, выглядело примерно так:

    Другому вообще думать некогда - он все время полежать пытается прилечь, на днях, опять говорят с трапа самолета пи... кировал))) Хорошо хоть велосипед в этот раз не дали...
    Да вообще говорят, там Петров с Бошировым распоясались - то его перфокартами в подкидного режутся, то с днем Советской Армии поздравляют, пятно вон видели журналисты...
    1. solar
      solar Сегодня, 13:44
      0
      пятно вон видели журналисты

      в армии не служили, похоже, звездочка не в ту сторону на картинке.
  9. solar
    solar Сегодня, 13:42
    0
    Также, считает Килмид, пустил на самотёк глава американского государства ситуацию и в Афганистане, после своего решения о выводе войск из этой страны

    Какого своего решения? У Фокс- ньюс с памятью плохо? Решение о выводе американских войск из Афганистана принял Трамп, а не Байден, и он же дату вывода назначил.
    29 февраля 2020 года США и движение «Талибан» подписали мирное соглашение под названием «Дохийское соглашение»[21] с положениями, включающими вывод всех регулярных войск США и НАТО из Афганистана...Администрация Трампа согласилась на первоначальное сокращение с 13000 до 8600 военнослужащих к июлю 2020 года с последующим полным выводом к 1 мая 2021 года

    Байден только оттянул вывод еще на 3 месяца- до 31 августа.
  10. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 13:45
    0
    Обычные критиканы всех и вся. Критиковать всегда легче чем реально действовать. Из Афгана ушли, боялись пупок надорвут на двух театрах боевых действий, да к тому же элиты средней Азии неустойчивы, можно и без привлечения Афгана свалить их в любой момент, Иран был податливый от санкций как и мы, сейчас адаптировался поэтому ведёт себя нагло как Нарышкин с Бернсом, понимая только ядерная бомба защитит реально. Китай растет не мудрено что начал бодаться с америкосами. Голливуд полно снял фильмов основанных на реальных событиях про беспредел с экологией, вплоть до убийств всяких активистов, всегда было, есть и будет, деньги не пахнут. Но чем больше потратят на окраину чем меньше останется от триллиона на инфраструктуру выделенный бидоном, не только у нас урезаются расходы и пилятся бюджеты. За америкосов в ближайшие лет 20 переживать не стоит, ничего у них не случиться, они душу продали сатане за деньги.