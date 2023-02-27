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Министр обороны ФРГ анонсировал совместные учения НАТО в Польше для «демонстрации силы» России

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Министр обороны ФРГ анонсировал совместные учения НАТО в Польше для «демонстрации силы» России

В ближайшее время на территории Польши могут пройти военные учения Североатлантического альянса. Об этом сообщает N-TV, ссылаясь на заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса.


Руководитель немецкого военного ведомства подчеркнул, что проведение учений должно послать некий сигнал в адрес Российской Федерации. То есть, цель маневров – демонстрация силы Североатлантического альянса и, вероятно, готовности объединенных армий НАТО противостоять Российской Федерации.

Интересно, что Писториус не дал четкой информации по срокам и характеру учений. Он больше говорил о политических аспектах запланированного мероприятия, в том числе о стремлении НАТО показать российскому президенту Владимиру Путину, что альянс «совсем не так слаб». Также Писториус подчеркнул, что США и Германия своим участием в военных маневрах продемонстрируют Польше и странам Прибалтики готовность выполнять обязательства по обороне восточного фланга НАТО.

Помимо учений в Польше, Писториус подробно остановился и на необходимости увеличения военных расходов ФРГ. В то время, когда жизнь простых европейцев становится все более сложной из-за инфляции и энергетического кризиса, правительства западных стран расходуют крупные суммы на оборону и планируют только увеличивать эти траты. Другой вопрос, насколько это целесообразно в текущей ситуации и нуждается ли сама Германия в превращении в очередное «пушечное мясо» американской администрации.

Ранее немецкий военный эксперт сообщал, что из всех танков немецкой армии полностью готова к бою лишь треть. Это обстоятельство значительно усложняет выполнение задач по обеспечению обороноспособности страны.
Использованы фотографии:
Министерство национальной обороны Польши
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15 комментариев
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  1. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 10:53
    +3
    Один тактический ядерный удар и вся "демонстрационная сила" растворится на молекулы и атомы. Поэтому "силу" свою демонстрируйте странам вроде Зимбавбе или Гондураса.
    1. K._2
      K._2 Сегодня, 10:55
      +2
      И проведут, можете быть уверены. Текстикул не хватает пока даже на испытания на полигоне, а Вы про удар... Не боятся они даже ездить в страну, где боевые действия идут, прям парад чиновников высокопоставленных, в вы про демонстрацию....(( Дружный забитый болт на все красные линии.

      С другой стороны, стоит отдать должное нашим правителям за мирную жизнь большинства НАШЕЙ страны во время боевых действий, это тоже заслуга, про которую все молчат нежно пописывая посты на ВО, показывая свою ихспертность и прочее, требуя мобилизовать миллионы и запустить ядерные боеголовки по недругам.
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 11:02
        +1
        странноватый Хрущёв, имея меньшие ядерные силы, в своё америкосов укоротил
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 11:23
          0
          Министр обороны ФРГ подчеркнул совместные учения , что проведение учений НАТО в Польше должно послать некий сигнал «демонстрации силы» в адрес РФ.
          Также Писториус подчеркнул, что США и Германия своим участием в военных маневрах продемонстрируют Польше и странам Прибалтики готовность выполнять обязательства по обороне восточного фланга НАТО.

          США, Германия и Норвегия в составе НАТО уже продемонстрировали России, Германии и прочим странам Европы свою полтически подрывную к ТМВ - ПРОВОКАТОРСКУЮ И МИЛИТАРИСТСКУЮ мощь в интересах гегемонизма США и американских транснациональных компаний в прошлогодних учениях НАТО в Балтийском море со своими подрывами "СП-1" и "СП-2" в пользу ослабления России, а также ослабления экономики стран Европы, включая Германию, для процветания экономики и военной мощи США.

          Россия и Р.Беларусь жди очередных военных ПРОВОКАЦИЙ со стороны НАТО во главе США с территории обезумевшей Польши!
    2. татарин 174
      татарин 174 Сегодня, 10:57
      +1
      Ни Зимбабве, ни Гондурас это не дети маленькие, там тоже всё понимают.
    3. Labrador
      Labrador Сегодня, 11:30
      0
      В отпуска будут прям с учений бегать?
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:53
    +1
    Министр обороны ФРГ анонсировал совместные учения НАТО в Польше для «демонстрации силы» России
    Так то пустые хлопоты.... ну ладно, свидомых опять вибрировать активнее будут... если будут, конечно. Тамошние обыватель... а там по разному, есть вибрирующие, есть те, кому совсем не до того и так проблем выше крыши. А нашим.... да большинству пофиг и так есть понимание угрозы с той стороны, куда и чего может быть больше.
  3. Комментарий был удален.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 11:00
      0
      кого пытаются запугать

      если бы не советско-российское СЯО + гиперзвук, было бы страшновато - пример Ирака и Ливии на лицо
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:58
    +1
    Добавить еще одну эскадрилью МИГ- 31 в Калининградскую область, всего и делов-то, конечно с ракетами..... Полосатые с Южной Кореей задумали "Зарницу", северяне пару пусков сделали, вою было....
  5. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:00
    +1
    В ближайшее время на территории Польши могут пройти военные учения Североатлантического альянса.
    Если могут, значит пройдут.
    Ибо... Тяжело в учении, легко в гробу. (с)
    Надеюсь, группировка Союзного государства готова.
  6. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 11:10
    -1
    Учитывая что и так понятно,что нато сильнее России, то цель явно другая...
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 11:25
      +1
      Цитата: Constantin N
      Учитывая что и так понятно,что нато сильнее России, то цель явно другая...

      smile Не надо эту мантру для детишек повторять.
      НАТО отнюдь не сильнее России...некоторые форумчане усиленно продвигают установку что НАТО сильнее России без всяких аргументов...в чем она сильнее?
      Только в русофобской пропаганде...во всем остальном кто сильнее покажет поле боя...только и всего.
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:11
    +1
    Прям страшно - аж до мокрых колготок!
    Немцы там ОДИН БАТАЛЬОН вооружить успеют к маневрам, который они по договору должны были предоставить на постоянную боеготовность, как нынешний дежурный по сортиру в НАТО? А то пока новости нерадостные - что в рамках этого вооружения спалили все штатные БМП этого батальона
  8. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 11:13
    0
    Ces manœuvres prévues un peu partout ne sont elles pas plutôt une manière de prépositionner plus de troupes aux frontières pour une "étape" suivantes ?

    Не являются ли эти маневры, запланированные повсюду, скорее способом заранее разместить больше войск на границах для следующего "этапа"?
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 11:40
      0
      Следующий "этап" - встреча "Сармат"?