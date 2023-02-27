Министр обороны ФРГ анонсировал совместные учения НАТО в Польше для «демонстрации силы» России

В ближайшее время на территории Польши могут пройти военные учения Североатлантического альянса. Об этом сообщает N-TV, ссылаясь на заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса.
Руководитель немецкого военного ведомства подчеркнул, что проведение учений должно послать некий сигнал в адрес Российской Федерации. То есть, цель маневров – демонстрация силы Североатлантического альянса и, вероятно, готовности объединенных армий НАТО противостоять Российской Федерации.
Интересно, что Писториус не дал четкой информации по срокам и характеру учений. Он больше говорил о политических аспектах запланированного мероприятия, в том числе о стремлении НАТО показать российскому президенту Владимиру Путину, что альянс «совсем не так слаб». Также Писториус подчеркнул, что США и Германия своим участием в военных маневрах продемонстрируют Польше и странам Прибалтики готовность выполнять обязательства по обороне восточного фланга НАТО.
Помимо учений в Польше, Писториус подробно остановился и на необходимости увеличения военных расходов ФРГ. В то время, когда жизнь простых европейцев становится все более сложной из-за инфляции и энергетического кризиса, правительства западных стран расходуют крупные суммы на оборону и планируют только увеличивать эти траты. Другой вопрос, насколько это целесообразно в текущей ситуации и нуждается ли сама Германия в превращении в очередное «пушечное мясо» американской администрации.
Ранее немецкий военный эксперт сообщал, что из всех танков немецкой армии полностью готова к бою лишь треть. Это обстоятельство значительно усложняет выполнение задач по обеспечению обороноспособности страны.