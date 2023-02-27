Военное обозрение
Войти Регистрация

Российские артиллеристы уничтожили шесть автомобилей и САУ «Гвоздика» ВСУ под Херсоном

5
Российские артиллеристы уничтожили шесть автомобилей и САУ «Гвоздика» ВСУ под Херсоном

Бои на Херсонском направлении, с организацией обороны российской армии на левом берегу Днепра, перешли от непосредственных боестолкновений к позиционным, с активным привлечением артиллерии. Контрбатарейная борьба ведется обеими сторонами конфликта, наши очень активно работают по вскрытым огневым позициям ВСУ.


По имеющимся данным, сегодня ночью российские артиллеристы нанесли удар по стоянке военной техники ВСУ в районе Томиной Балки под Херсоном. Итогом огневого поражения стало уничтожение автомобильной техники, а также личного состава украинской армии, причем количество "двухсотых" превысило число "трехсотых".

Потери противника составили шесть единиц автомобильной техники, 12 погибших военных ВСУ, шесть раненых

- приводит РИА Новости слова источника, знакомого с ситуацией.

На этом "подарки" для ВСУ от нашей артиллерии не закончились, также в ночь с воскресенья на понедельник в районе Томарино Херсонской области под удар попала украинская самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" вместе с экипажем из пяти человек. Подробности не приводятся, но уничтожение САУ велось в рамках контрбатарейной борьбы. В воскресенье в поселке городского типа Камышаны под Херсоном наши уничтожили РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ 36 и перевозивший ее пикап. Из пяти военнослужащих ВСУ трое погибли на месте, двое отправились в госпиталь с ранениями различной степени тяжести.

По данным Минобороны, отраженным в воскресной сводке, на Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы были уничтожены три буксируемые гаубицы Д-30 ВСУ.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 10:55
    +1
    Молодцы! good начинают постепенно "разматывать в клочья" силы ВСУ готовящие наступление на Приазовском направлении! soldier
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:08
      +1
      Да, неплохо.
      Но надо признать, что указанные населённые пункты находятся в 10-13 км от Днепра, а основные силы для наступления (если таковые ВСУ формирует) скорей всего находятся на более отдалённом расстоянии от линии фронта. Вот её бы окучить тоже не мешало бы. soldier
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 11:12
      0
      уничтожение "Гвоздики" это успех, автомобили сами по себе ценности не представляют - пригонят из Европы ещё сколько нужно - важны уничтоженная живая сила в автомобилях + срыв военных планов
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 11:20
        0
        Немцы поставили укронацикам 6 танковых мостоукладчиков...хорошо бы их еще накрыть на подходе.
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 10:55
    +2
    Рядить их там надо ежедневно , чтоб больше трех не собирались.