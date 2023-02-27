Бои на Херсонском направлении, с организацией обороны российской армии на левом берегу Днепра, перешли от непосредственных боестолкновений к позиционным, с активным привлечением артиллерии. Контрбатарейная борьба ведется обеими сторонами конфликта, наши очень активно работают по вскрытым огневым позициям ВСУ.
По имеющимся данным, сегодня ночью российские артиллеристы нанесли удар по стоянке военной техники ВСУ в районе Томиной Балки под Херсоном. Итогом огневого поражения стало уничтожение автомобильной техники, а также личного состава украинской армии, причем количество "двухсотых" превысило число "трехсотых".
Потери противника составили шесть единиц автомобильной техники, 12 погибших военных ВСУ, шесть раненых
- приводит РИА Новости слова источника, знакомого с ситуацией.
На этом "подарки" для ВСУ от нашей артиллерии не закончились, также в ночь с воскресенья на понедельник в районе Томарино Херсонской области под удар попала украинская самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" вместе с экипажем из пяти человек. Подробности не приводятся, но уничтожение САУ велось в рамках контрбатарейной борьбы. В воскресенье в поселке городского типа Камышаны под Херсоном наши уничтожили РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ 36 и перевозивший ее пикап. Из пяти военнослужащих ВСУ трое погибли на месте, двое отправились в госпиталь с ранениями различной степени тяжести.
По данным Минобороны, отраженным в воскресной сводке, на Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы были уничтожены три буксируемые гаубицы Д-30 ВСУ.