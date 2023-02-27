Президент России ограничил минимальную стоимость экспорта российской нефти

Так, для расчета предлагается применять цены нефти марки Urals в фактическом размере, которые при этом должны быть не ниже цены Brent, уменьшенной в период: в апреле - на $34 за баррель, в мае - на $31 за баррель, в июне - на $28 за баррель, в июле - на $25 за баррель

Российским нефтяным компаниям придется продавать нефть по более дорогим ценам. Соответствующий закон об изменении параметров сбора налогов с нефтяных компаний подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.В соответствии с подписанным законом, в России изменяются некоторые параметры налогообложения нефтяных компаний. Так, будет ограничена минимальную стоимость экспорта нефти российского производства за рубеж. Это планируется достичь посредством верхней границы дисконта к сорту Brent, который на глобальном рынке рассматривается как эталонный.- пишет « Интерфакс ».Закон вступит в силу с 1 апреля 2023 года. Но если российская компания не сможет реализовывать нефть по дорогим ценам, ей придется уплачивать налоги в соответствии с установленной, а не реальной ценой. В данном случае подразумеваются налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налог на добавленный доход (НДД) и обратный акциз.Сейчас Министерство финансов Российской Федерации использует в качестве параметров сборов среднюю цену на Urals в расчетах независимого ценового агентства Argus. Но из-за санкционных ограничений данный параметр снизился до уровня в 50 долларов за баррель. Между тем, российский бюджет составляется из расчета нефтяных доходов в размере 70,1 доллара за баррель. Поэтому и необходимо поднимать доходы от экспорта нефти в любом случае.