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Президент России ограничил минимальную стоимость экспорта российской нефти

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Президент России ограничил минимальную стоимость экспорта российской нефти

Российским нефтяным компаниям придется продавать нефть по более дорогим ценам. Соответствующий закон об изменении параметров сбора налогов с нефтяных компаний подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.


В соответствии с подписанным законом, в России изменяются некоторые параметры налогообложения нефтяных компаний. Так, будет ограничена минимальную стоимость экспорта нефти российского производства за рубеж. Это планируется достичь посредством верхней границы дисконта к сорту Brent, который на глобальном рынке рассматривается как эталонный.

Так, для расчета предлагается применять цены нефти марки Urals в фактическом размере, которые при этом должны быть не ниже цены Brent, уменьшенной в период: в апреле - на $34 за баррель, в мае - на $31 за баррель, в июне - на $28 за баррель, в июле - на $25 за баррель

- пишет «Интерфакс».

Закон вступит в силу с 1 апреля 2023 года. Но если российская компания не сможет реализовывать нефть по дорогим ценам, ей придется уплачивать налоги в соответствии с установленной, а не реальной ценой. В данном случае подразумеваются налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налог на добавленный доход (НДД) и обратный акциз.

Сейчас Министерство финансов Российской Федерации использует в качестве параметров сборов среднюю цену на Urals в расчетах независимого ценового агентства Argus. Но из-за санкционных ограничений данный параметр снизился до уровня в 50 долларов за баррель. Между тем, российский бюджет составляется из расчета нефтяных доходов в размере 70,1 доллара за баррель. Поэтому и необходимо поднимать доходы от экспорта нефти в любом случае.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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14 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:22
    -2
    Танкерная торговля нефтью ,это тот ещё цирк.Блюмберг вообще начал сам себе противоречить,откуда он взял цену в 74 $ за "бочку"?
  2. ASAD
    ASAD Сегодня, 11:26
    -2
    Закручивают гайки, где только резервы для бюджета искать будут? Рубль обесценили,дальше уже не прилично,ну если только до 80. Газпром продает меньше,а налоги ему подняли , Алросе тоже,плюс санкции на бриллианты. Нефтянка ,получается продали по 60 ,а платить ка по 83. Русал санкции 200%при продаже в США. Надежда на Китай, но те тоже не лыком щиты, своё возьмут. Облигации без купонные будут продавать населению как после войны?
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 11:32
      +1
      Цитата: ASAD
      Закручивают гайки, где только резервы для бюджета искать будут?

      Свою промышленность поднимать надо. А для этого необходимы кадры, и возникает необходимость в реанимации профтехобразования. Но этим никто заниматься не будет, по прежнему все надежды на цены углеводов.
      Зампред Набиуллиной сказал, что рост промпроизводства вреден для экономики России.
      Китай может помочь, если захочет, но что он попросит в замен?
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 11:43
        0
        Ингвар 72 hi сегодня уже писал начинать нужно с руководства а не рабочих и инженеров. Нужны профессионалы и патриоты на руководящих постах которые интересы Родины будут ставить выше мошны своей, которые интересы народа будут ценить выше своих амбиций и увидите грамотных исполгителей и мыслителей сразу наберется.
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 11:42
      0
      Цитата: ASAD
      получается продали по 60 ,а платить ка по 83

      получается не продавайте ниже рыночной стоимости
  3. AKsvlad047
    AKsvlad047 Сегодня, 11:26
    +3
    Во первых: Во время военных действий все полезные ископаемые необходимые государству для победы предприятиям оборонного комплекса необходимо передавать по себестоимости (минимум это: - ГСМ, газ, электроэнергия), включая цены и на реализацию в розницу населению. Во вторых: сбыт ресурсов недружественным странам должен быть прекращен. В третьих: реализация ресурсов дружественным странам должна быть выгодна, не только бизнесу, но и государству.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 11:30
      +2
      Капитализм у нас, уважаемый. И руководители страной те ещё капиталисты. Может быть ваш вариант заработает когда им реально Гаага будет грозить.
  4. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 11:28
    0
    Закон вступит в силу с 1 апреля 2023 года.
    У нас в стране, 1 апреля,знаменательное число. С 1 апреля,поднимутся цены на бензин, а за этим цены,на продовольственные товары и т.д.
  5. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 11:29
    0
    Российским нефтяным компаниям придется продавать нефть по более дорогим ценам.

    - Ааа...
    - А если не будут брать - отключим газ...
  6. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 11:36
    +2
    "Российским нефтяным компаниям придется продавать нефть по более дорогим ценам".
    Автор! Запомни: цены НЕ МОГУТ быть дорогими! Только высокими или низкими. Это правла русского языка!
  7. cadaver
    cadaver Сегодня, 11:38
    0
    Но если российская компания не сможет реализовывать нефть по дорогим ценам, ей придется уплачивать налоги в соответствии с установленной, а не реальной ценой.
    Налоговая нагрузка на нефтяные компании конечно увеличится, но и дополнительные налоговые поступления сейчас нужны как никогда....
  8. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 11:39
    0
    Diese Strategie ist im Prinzip richtig, aber hierbei MUSS
    Russland ALLE Möglichkeiten ausschöpfen zu verhindern.
    dass russisches Öl über Umwege (Kasachstan, Indien !!)
    letztlich doch in europäische, unfreundliche Länder
    geliefert wird und diese Exporteure zu erhöhten Preisen
    verkaufen und den Profit zum Nachteil Russlands alleine
    einstreichen...!!!
    Vor allem Kasachstan sollte mit mit aller Kraft daran gehindert
    werden, russisches, oder auch eigenes Rohöl zu diesem
    Zweck durch russische Pipelines zu versenden...!!
    Gleiches gilt für verdeckte Lieferungen zum Beispiel an
    Bulgarien, oder an Rumänien, erst recht durch russische Unternehmen!!

    Auch wenn das zur Zeit erst einmal aus gesamtwirtschaftlichen
    Gründen unvermeidlich erscheint, russisches Öl superbillig an
    Indien zu verkaufen, muss auch dies mit der vertraglichen
    Einschränkung erfolgen, dass dieses Rohöl nicht als raffinierter
    Diesel, oder Benzin doch noch an sie definitiven Feinde in
    Deutschland geliefert wird, denn sonst wird weiter russisches
    Öl an die Feinde Russlands und über diese an die Ukraine geliefert
    werden, so dass ukrainische Panzer weiter mit russischem Öl
    gefüttert werden können...!!!!!!!
  9. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 11:42
    0
    Ну вот это уже поступок достойный президента великой страны. Стрелка на моём личном дерьмометре, которым я оценивал деятельность нашей власти даже опустилась чуть ниже красной линии. Главное - не останавливаться и мы всех уроем.
  10. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 11:42
    0
    Если все национализировать, те доходы которые будут с учётом санкций и уменьшением продаж с лихвой хватит содержать бюджет, 70% уходит в карман олигархам, тупо удобрение возьмите, и посмотрите какие доходы получили олигархи за 22 год, большинство это евреи, граждане Израиля, живут тоже там, какого хр. они вообще должны всем этим владеть?