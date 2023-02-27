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Спикер парламента Молдавии: Страна не намерена вступать в НАТО

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Спикер парламента Молдавии: Страна не намерена вступать в НАТО

Спикер Парламента Молдавии Игорь Гросу в эфире программы на одном из молдавских телеканалов заявил о том, что страна не намерена вступать в НАТО, отметив, при этом, что власти продолжат работу над обеспечением безопасности республики, как и любое государство, обладающее нейтральным статусом.


Если мы принципиально заявим о том, что хотим стать частью североатлантического альянса, тогда действительно встанет вопрос о присоединении Республики Молдова к НАТО. Хочу заверить вас в том, что такой проблемы нет, поскольку у нас нейтралитет.


Далее Гросу заявил:

Однако в нынешней ситуации, когда идут боевые действие в соседней стране, а также когда над нашим воздушным пространством пролетает российская ракета, мы всерьёз задумываемся над тем как же обеспечить его безопасность. В прошлый раз, как вы помните, нам пришлось закрыть наше воздушное пространство на один час, так как это касалось непосредственно авиационной безопасности наших граждан. Да и нужно признать, что военный потенциал властей на левом берегу Днестра действительно находится на более высоком уровне, нежели оборонные возможности национальной армии Молдовы

В связи с этим стоит отметить лукавство Игоря Гросу, равно как и других высокопоставленных официальных лиц государства, относительно того, что у руководства страны нет планов по вступлению в военно-политический блок. Всё дело в том, что, конечно же, им не позволяет этого сделать замороженный конфликт в непризнанной ПМР, иначе бы уже давным-давно Молдавия была поглощена Румынией, став автоматически членом ЕС и НАТО,навсегда потеряв не только свою национальную идентичность, но и суверенитет. И после этого ещё правящее большинство имеет наглость делать крайне необдуманные и опасные заявления о демилитаризации Приднестровья и о мирном урегулировании Приднестровского вопроса, как и о якобы российских ракетах, обломки которых были найдены неподалёку от молдавско-украинской границы, хотя власти после нескольких месяцев расследований пришли к выводу, что принадлежали они всё-таки ВСУ.
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Использованы фотографии:
Официальня страница МИДЕИ Республики Молдова в соцсетях
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7 комментариев
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  1. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 12:09
    +2
    Ну хоть кто-то понимает, что не вступив преференций будет больше ото всех.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:19
      +1
      Цитата: 75Сергей
      Ну хоть кто-то понимает, что не вступив преференций будет больше ото всех.

      Может Вам прежде стоит познакомится с биографией Игоря Гроссу прежде чем расхваливать его.
      Кстати, он имеет гражданство и Молдавии и Румынии, поэтому ловится на умиротворительные речи данного персонажа не стоит.
  2. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 12:12
    +1
    Ой- ли? Так таки, нет? А, почему, все, кто прочитал эту новость - хмыкнули? Как только им дадут такую возможность- непременно вступят ! По самое нихачу. И, если мы, слабинку дадим.
  3. Irokez
    Irokez Сегодня, 12:13
    +2
    стоит отметить лукавство Игоря Гросу, равно как и других высокопоставленных официальных лиц государства

    Вот это правильно сказано.
    Россия уже на практике узнала, что верить и надеяться на честность лиц под управлением англосаксов просто нельзя и даже опасно.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:16
    +1
    Что он городит? В обкоме еще не решили...., не до молдован там пока. Всему свое время, как только прикажут, так и конституцию свою, как на окраине, перепишите и т.д., вы просто в очереди стоите....
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:23
    +1
    Так непрерывный балаган, ай нэ нэ нэ, гораздо веселее... хотя, в таком ритме тоже можно вляпатся в разное, не хорошее.
  6. abc_alex
    abc_alex Сегодня, 13:10
    0
    Да-да-да. Конечно. Не намерена. Верим.
    Во-первых, я не помню, чтобы хоть в какой-то из постсоветских стран изначально правительства декларировали желание вступить в НАТО. Но потом, как-то вдруг, оказывалось, что уже поздно, членство подписано.
    Во-вторых, кто их спросят. Сегодня членство в НАТО стало чем-то вроде барщины в обмен на надел -- обязательством ненавидеть русских в обмен на дотации ЕС. Почему говорю ненавидеть, потому, что этот блок -- военный, его задача -- убивать, а убивать от большой любви ни у кого не получается.