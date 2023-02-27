Спикер парламента Молдавии: Страна не намерена вступать в НАТО

Если мы принципиально заявим о том, что хотим стать частью североатлантического альянса, тогда действительно встанет вопрос о присоединении Республики Молдова к НАТО. Хочу заверить вас в том, что такой проблемы нет, поскольку у нас нейтралитет.

Однако в нынешней ситуации, когда идут боевые действие в соседней стране, а также когда над нашим воздушным пространством пролетает российская ракета, мы всерьёз задумываемся над тем как же обеспечить его безопасность. В прошлый раз, как вы помните, нам пришлось закрыть наше воздушное пространство на один час, так как это касалось непосредственно авиационной безопасности наших граждан. Да и нужно признать, что военный потенциал властей на левом берегу Днестра действительно находится на более высоком уровне, нежели оборонные возможности национальной армии Молдовы

Спикер Парламента Молдавии Игорь Гросу в эфире программы на одном из молдавских телеканалов заявил о том, что страна не намерена вступать в НАТО, отметив, при этом, что власти продолжат работу над обеспечением безопасности республики, как и любое государство, обладающее нейтральным статусом.Далее Гросу заявил:В связи с этим стоит отметить лукавство Игоря Гросу, равно как и других высокопоставленных официальных лиц государства, относительно того, что у руководства страны нет планов по вступлению в военно-политический блок. Всё дело в том, что, конечно же, им не позволяет этого сделать замороженный конфликт в непризнанной ПМР, иначе бы уже давным-давно Молдавия была поглощена Румынией, став автоматически членом ЕС и НАТО,навсегда потеряв не только свою национальную идентичность, но и суверенитет. И после этого ещё правящее большинство имеет наглость делать крайне необдуманные и опасные заявления о демилитаризации Приднестровья и о мирном урегулировании Приднестровского вопроса, как и о якобы российских ракетах, обломки которых были найдены неподалёку от молдавско-украинской границы, хотя власти после нескольких месяцев расследований пришли к выводу, что принадлежали они всё-таки ВСУ.