Для укрепления возможностей сил самообороны, мы рассматриваем возможность закупки 400 крылатых ракет Tomahawk

Япония продолжает идти курсом усиления обороноспособности страны, мотивируя это угрозой со стороны Северной Кореи и Китая, хотя страна находится фактически под оккупацией совсем другой страны – США.Однако сегодня в Токио предпочитают видеть в Вашингтоне надёжного союзника (союзник, который спросил на головы японцев две атомные бомбы).Усиливая военные возможности страны, власти намерены приобрести у Соединённых Штатов до 400 крылатых ракет «Томагавк». Как сообщает японское агентство Kyodo, эту информацию подтвердили и глава японского правительства Фумио Кисида, а также министр обороны Ясукадзу Хамада.— заявил Хамада.По словам главы правительства Японии, «Томагавки», которые планирует закупить Токио у США, будут относиться к самой ппередовой модификации. По некоторым данным, «Томагавки» хотят разместить на боевых кораблях Японии примерно в 2026 году.Крылатые ракеты Tomahawk были разработаны в США в 1970-е годы и с тех пор прошли ряд модификаций. Одними из наиболее массовых крылатых ракет этого типа из последних разработок, которые стоят на вооружении США, являются Tomahawk Block IV с дальность полёта 1600 километров.