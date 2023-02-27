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Токио планирует закупить у США до 400 ракет «Томагавк» передовой модификации

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Токио планирует закупить у США до 400 ракет «Томагавк» передовой модификации

Япония продолжает идти курсом усиления обороноспособности страны, мотивируя это угрозой со стороны Северной Кореи и Китая, хотя страна находится фактически под оккупацией совсем другой страны – США.


Однако сегодня в Токио предпочитают видеть в Вашингтоне надёжного союзника (союзник, который спросил на головы японцев две атомные бомбы).

Усиливая военные возможности страны, власти намерены приобрести у Соединённых Штатов до 400 крылатых ракет «Томагавк». Как сообщает японское агентство Kyodo, эту информацию подтвердили и глава японского правительства Фумио Кисида, а также министр обороны Ясукадзу Хамада.

Для укрепления возможностей сил самообороны, мы рассматриваем возможность закупки 400 крылатых ракет Tomahawk

— заявил Хамада.

По словам главы правительства Японии, «Томагавки», которые планирует закупить Токио у США, будут относиться к самой ппередовой модификации. По некоторым данным, «Томагавки» хотят разместить на боевых кораблях Японии примерно в 2026 году.

Крылатые ракеты Tomahawk были разработаны в США в 1970-е годы и с тех пор прошли ряд модификаций. Одними из наиболее массовых крылатых ракет этого типа из последних разработок, которые стоят на вооружении США, являются Tomahawk Block IV с дальность полёта 1600 километров.
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Использованы фотографии:
Википедия/U.S. Navy derivative work: The High Fin Sperm Whale
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10 комментариев
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  1. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 12:12
    0
    Da Russland angesichts der ständigen Drohungen aus den USA ein neues Testgelände für die Erprobung atomarer Bomben sucht, schlage ich die RUSSISCHEN Kurilen als "Test-Gelände vor...!!! Die sind weit genug weg von Russland und außerdem kann man im Zweifel auf die paar Felsen in Russland gut verzichten...!!Alles in allem also ein hervorragendes "Test-Gelände"...!!!
    Auf jeden Fall aber besser, als wenn die Japaner dort dreist die Raketen ihrer Hiroshima + Nagasaki Freunde aus den USA aufstellen...!!!!!! !!!!!!!! laughing am am

    Wenn die noch immer kriegsgeilen Japse sich damit befassen wollen, können sie und ihre Amis-Freunde sehr gerne auf den geschmolzenen Felsen ihre US-Spielchen veranstalten...!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 12:22
      +2
      Цитата: 1erWahrheitsMinister_1984
      Машинный перевод.Так как Россия ищет новый полигон для испытаний ядерных бомб перед лицом постоянных угроз со стороны США, то предлагаю в качестве "полигона" РОССИЙСКИЕ Курильские острова...!!! Они достаточно далеко от России и кроме того, если сомневаюсь, можно обойтись без немногочисленных скал в России...!!Вобщем тоже отличный "полигон"...!!!смело ставили ракеты своих Хиросима+Нагасаки друзья из США. ..!!!!!! !!!!!!!! :смеется: am am Если все еще помешанные на войне японцы хотят вмешаться, они и их американские друзья более чем могут сыграть в свои американские игры на расплавленном горные породы...

      Нас вполне устроит база США Рамштайн в качестве полигона. Она гораздо ближе чем российские Курильские острова. )))
  2. кредо
    кредо Сегодня, 12:13
    +1
    Для укрепления возможностей сил самообороны, мы рассматриваем возможность закупки 400 крылатых ракет Tomahawk

    И где же хвалёная мировая система наказания одного из агрессоров и соавторов ВМВ, если этот самый агрессор вновь вооружается под самую макушку.
    Оказывается нет её, а есть чистой воды профанация.
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 12:16
    -1
    Ну, с япами все понятно было изначально. Они всегда ждали удобного момента возродить дух самурая. Сейчас, им кажется, что время их пришло. Конституцию поменяют. Армию и флот возродят. И, сделают это быстро и качественно. Это они умеют. Как ответим?
    1. smart fellow
      smart fellow Сегодня, 13:56
      0
      Армию и флот возродят.

      А флот им зачем возрождать? Он у них так мощный. ВМФ Японии в общей сложности насчитывает 114 судов. В т.ч. 46 эсминцев, что больше, чем у французского и британского флотов вместе взятых. Подводный флот Японии включает 16 подлодок и является одним из лучших в мире. 2 вертолетоносца "Идзумо" и "Кага", введенных в строй в 2015-м и 2017 годах соответственно, водоизмещением 27 000 тонн, и длиной летной палубы 248 метров они переоборудуют в легкие авианосцы под F-35B. Еще есть вертолетоносцы Хюго и Исэ водоизмещением по 18 000 тонн.
      По состоянию на начало 2022 года численность сил самообороны Японии составляла 247 154 человек (не считая береговой охраны). У бундесвера, например, 183 400 (2022 год).
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:18
    +1
    Токио планирует закупить у США до 400 ракет «Томагавк» передовой модификации
    . Против кого нацелились???
    У них, вокруг, друзей, тоже нет, а старые обиды они живучи...
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 13:34
      0
      Цитата: rocket757
      Против кого нацелились???

      Для Китая 400 топоров - это "капля в море", а вот для военной инфраструктуры Курильских островов и о.Сахалин...
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 12:19
    0
    А России не надо дожидаться размещения на японских кораблях Томагавков...Пора прореживать стройные ряды японских сил самообороны, вышедших за рамки дозволенного, ибо мирного договора у России с Японией нет. И пролив имени Сталина можно сделать в любом месте, не дожидаясь, пока «топоры» засвистят над головами...
  6. Anton51
    Anton51 Сегодня, 12:34
    +2
    Как показала практика СВО, наличие высокоточного оружия это лишь "вишинка на торте" вооруженных сил.Одними ракетами война не выигрывается.
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 13:36
      0
      Цитата: Anton51
      Одними ракетами война не выигрывается.

      Но хорошо тем, у кого они есть, и горе тем, у кого их нет...