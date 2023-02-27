Военное обозрение
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В Севастополе задержаны два агента СБУ, передававшие в Киев сведения о российских военных объектах

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В Севастополе задержаны два агента СБУ, передававшие в Киев сведения о российских военных объектах

В Крыму задержаны двое российских граждан, работающих на иностранные спецслужбы, в данном случае - на Украину. Оба агента СБУ передавали в Киев информацию о размещении военных объектов в Севастополе и наводили на них украинские беспилотники. Об этом сообщает Центр общественных связней ФСБ.


Российские силовики вышли на след двух жителей Севастополя, которые за денежное вознаграждение передавали украинским спецслужбам данные об объектах российского Минобороны в городе. Оба являются российскими гражданами 1979 и 1995 годов рождения, самостоятельно предложившими украинским спецслужбам работать на них за денежное вознаграждение, передавая данные о российских военных объектах.

ФСБ РФ пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, которые подозреваются в сотрудничестве с иностранным спецслужбами в качестве "наводчиков" (...) утечка этих данных за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства

- говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Как пояснили российские силовики, мужчина 1979 года рождения активно собирал сведения об объектах Минобороны России и передавал их куратору в Киев посредством электронной почты, соблюдая меры конспирации. Второй агент информацию собрал, но передать не успел, так как был задержан сотрудниками ФСБ.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям, предусматривающим до 20 лет лишения свободы. В настоящее время в отношении их суд вынес решение о заключении под стражу сроком на два месяца. Оперативные и следственные действия продолжаются с целью установления других фактов противоправной деятельности и возможных соучастников.

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8 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:35
    +1
    Съехали парни с занимаемой жилплощади, на севера и на долго.... "Не жди меня мама хорошего сына, твой сын не такой как был вчера....."
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:35
    0
    Два идиота делали селфи на против военных объектов?
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 11:36
    0
    А сколько ещё таких будет!
    Знаю, знаю текст моего комментария.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:37
    0
    Года четыре назад в Ялте разговаривал с местным таксистом.Он описывал,как хоиошо было "раньше".Ничему не удивляюсь по освобожбенным регионам
  5. RoninO
    RoninO Сегодня, 11:38
    0
    В условиях военных действий считаю , что присутствие на суде адвокатов будет лишним !
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:40
      0
      Вы о каком суде говорите?К стенке ,без разговора
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 11:39
    +1
    Наказание должно быть быстрым, жестким и неотвратимым...только так государство покажет свою дееспособность в глазах граждан.
  7. rusich
    rusich Сегодня, 11:41
    0
    На полную катушку вкатить этим сборщикам информации. Жаль нет расстрела шпионов на месте, как в ВОВ без суда и следствия