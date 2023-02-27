В Севастополе задержаны два агента СБУ, передававшие в Киев сведения о российских военных объектах

ФСБ РФ пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, которые подозреваются в сотрудничестве с иностранным спецслужбами в качестве "наводчиков" (...) утечка этих данных за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства

В Крыму задержаны двое российских граждан, работающих на иностранные спецслужбы, в данном случае - на Украину. Оба агента СБУ передавали в Киев информацию о размещении военных объектов в Севастополе и наводили на них украинские беспилотники. Об этом сообщает Центр общественных связней ФСБ.Российские силовики вышли на след двух жителей Севастополя, которые за денежное вознаграждение передавали украинским спецслужбам данные об объектах российского Минобороны в городе. Оба являются российскими гражданами 1979 и 1995 годов рождения, самостоятельно предложившими украинским спецслужбам работать на них за денежное вознаграждение, передавая данные о российских военных объектах.- говорится в сообщении ЦОС ФСБ.Как пояснили российские силовики, мужчина 1979 года рождения активно собирал сведения об объектах Минобороны России и передавал их куратору в Киев посредством электронной почты, соблюдая меры конспирации. Второй агент информацию собрал, но передать не успел, так как был задержан сотрудниками ФСБ.В отношении задержанных возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям, предусматривающим до 20 лет лишения свободы. В настоящее время в отношении их суд вынес решение о заключении под стражу сроком на два месяца. Оперативные и следственные действия продолжаются с целью установления других фактов противоправной деятельности и возможных соучастников.