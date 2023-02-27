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Директор ЦРУ назвал «тревожным» развитие российско-иранских отношений

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Директор ЦРУ назвал «тревожным» развитие российско-иранских отношений

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что стремительное развитие союза между Россией и Ираном вызывает тревогу у Запада.


Бернс отметил, что по данным американской разведки, Россия предлагает Ирану содействие в осуществлении ракетной программы, а также рассматривает возможность предоставления Ирану истребителей в обмен на военную помощь в спецоперации на Украине.

В эфире американского телеканала CBS Бернс заявил, что в его ведомстве осведомлены о том, что иранские власти предоставили российской армии сотни ударных беспилотников, а также боеприпасы для артиллерийских систем и танков.

Ранее директор ЦРУ заявил, что власти США убеждены, что китайское правительство также рассматривает возможность поставок России летальных вооружений, однако окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Бернс также выразил надежду на то, что китайские власти не пойдут на подобный шаг, чтобы избежать рисков утратить существующие в настоящее время тесные связи с Евросоюзом и США.

Ранее сообщалось, что Иран не продавал России свои беспилотники, однако предоставил технологии изготовления ударных беспилотников "Герань-2". По данным ряда источников, на территории России есть производства, на которых изготавливаются боевые БПЛА.

Изготовленные по иранским технологиям беспилотники отличаются низкой стоимостью, составляющей около 800 долларов, что позволяет их массовое использование для разрядки и выявления позиций ПВО противника.
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Использованы фотографии:
Telegram/ ImpNavigator
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7 комментариев
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  1. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 12:17
    +6
    Очень хорошее сотрудничество!
    ****
    Даже если по мнению редакции мой комментарий короткий...
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:22
    +1
    Завидно - дешево и сердито.................,
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 12:25
    +3
    Я думаю, там еще и обратную сторону контракты будут. МЫ в Иран еще и самолеты начнем поставлять. Пусть НАТО свои ПВО размазывает по всему ближнему востоку, а не в бывшую украину шлет.
  4. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:26
    +2
    Пусть пен до сы идут в пень - это суверенное дело двух стран решать вопросы поставок другу другу того, о чем эти страны договорятся.
  5. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 12:32
    +3
    На Руси всегда говорят,-"что Русскому хорошо,то немцу смерть".
    Давным-давно уже стало аксиомой,если запад тобой не доволен,значит делаешь правильно.
    Пока этот индикатор не ошибался.
  6. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 12:46
    +1
    Военное сотрудничество,сопровождается и политическим сближением.А вот тут и будут проблемы и у Запада и у США.Если бы наше руководство было бы решительнее в этих вопросах в регионе давно были бы довольно сильные позиции и России и Ирана,как в экономике,так и в политике.
  7. Комментарий был удален.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:26
    0
    Бернс пусть снова с Нарышкиным ,по просьбе Байдена повстречается ,а потом поплачется:.Дедуля меня опять русский послал.