Военное обозрение
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Украинские военные гордятся ударами по медикам и спасателям в Донецке

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Украинские военные гордятся ударами по медикам и спасателям в Донецке

Донецк ещё с 2014 года является целью постоянных ракетно-артиллерийских атак со стороны киевского режима, поставившего на поток террор против мирных жителей. С началом проведения спецоперации количество и интенсивность ударов резко возросли, приводя к большим жертвам среди населения. Украинская сторона даже не пытается скрывать свои преступления, выкладывая в сеть заснятые с беспилотников кадры учинённых с мирными жителями расправ.


Так, после обстрела Петровского района Донецка на место совершённого инцидента выехала бригада скорой помощи и пожарные экипажи МЧС. По целеуказанию украинского дрона, зафиксировавшего их прибытие, по ним был нанесён удар, по итогам которого были убиты 4 медика, 10 спасателей получили ранения.

На втором ролике запечатлены кадры сброса с беспилотника ВОГа на эвакуационную группу, пытавшуюся перевезти женщину, раненую в ногу в результате обстрела со стороны ВСУ. Расправы с мирными гражданами Донецка тщательно фиксируются и в последующем выкладываются в сеть украинскими военными, считающими террор против населения Донбасса поводом для гордости.

В целом можно отметить увеличение количества публикуемых видеоматериалов, демонстрирующих применение ВСУ беспилотников для корректировки артогня и нанесения ударов по Донецку. Активному использованию дронов в столице ДНР способствует близость фронта и наличие у неприятеля агентуры.

Автор:
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18 комментариев
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  1. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:35
    +6
    Им только этим осталось гордиться . Кем надо быть, чтобы от смерти мирных людей получать удовольствие?
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:37
    +2
    Ничего, рано или поздно все это закончится и придется этой хунте держать ответ за свои преступления.
    1. АГ-76
      АГ-76 Сегодня, 12:53
      0
      Это все слова, уже девятый год...
      А кто-то хотя бы из низшего звена ответил за что-то?
      Клетки для суда на азовцами делали, "никто не уйдет от ответственности" и т.п.
      А потом сделали "жест доброй воли" - 5 главарей отпустили, без суда, 3 наемников осудили на "вышку" и отпустили с миром...
      Кто ж после этого поверит, что все за все ответят?
      А все началось с того, что один упырь публично заявил Путин-х...до и не ответил за такой "базар".
      И подобные упыри публично посылают по "направлению русского военного корабля", т.к. никто не ответил ..
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:16
      0
      Они гордые потому,что не видят и не чувствуют возмездия за преступления
    3. стар
      стар Сегодня, 13:45
      0
      придется этой хунте держать ответ за свои преступления.


      Так все и будет - 100%
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 12:37
    +3
    Украинские военные гордятся ударами по медикам и спасателям в Донецке
    Ну так какие учителя то.... Гитлера создала Англия, бандеровцев создала она же.... Я то же буду гордиться если мы вдарим по Англии, хоть бочкой с дерьмом (боюсь что на большее, наше правительство не способно request )
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 12:40
    +2
    А, одна из главных целей СВО какая была? Если мне память не изменяет- исключить эти самые удары? Давить надо бандеровцев, давить безжалостно. И, никаких сделок! Хотя, о чем этоя? У нас же- СВО. Может, что то не так с СВО?
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 12:44
      +1
      Не переживай, исключат.... и память поправят.
  5. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 12:41
    +3
    Украинские военные гордятся ударами по медикам и спасателям в Донецке

    В том то и дело,сначала перед всем миром упиваются своей бесчеловечностью а попав в плен,так они поголовно повара и шофёры,ну просто агнецы невинные.
  6. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 12:42
    0
    Не знаю гордятся или нет, скорее поверю, что просто выкладывают "удачные" для них моменты, а вот почему это возможно, это вопрос к Кремлю, который уже много раз грозился отодвинуть за сотни км линию соприкосновения.
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:47
    +5
    Это не фашизм - это и есть европейская демократия ,свобода и толерантность.
    Как то странно молчит Human Rights Watch,наверно не очень получается прикрутить сюда Путина ?
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 13:06
      0
      Фашизм и нацизм - это естественное состояние любого европейца. Особенно - германско-англосаксонского происхождения. Да - иногда они это скрывают, но при любом удобном случае - сущность тут же активно лезет наружу.. Ещё бы - десятки поколений предков, усиленно геноцидевших всех окружающих..
      1. Кронос
        Кронос Сегодня, 13:22
        0
        Фашизм это естественное состояние капитализма, про европейцев бред.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:06
      0
      Цитата: APASUS
      Это не фашизм - это и есть европейская демократия ,свобода и толерантность.

      Даже во времена ВОВ существовал целый негласный свод правил, которые и советские, и немецкие солдаты старались по возможности соблюдать.
      Как рассказывает Константин Сомов в книге «Жизнь на войне», и наши, и немцы старались не стрелять по санитарам и похоронным командам, занимавшимся эвакуацией с поля боя раненых и убитых. Во-первых, каждый понимал, что однажды сам может оказаться тяжелораненым под вражеским огнем. Во-вторых, работал и здравый смысл — ведь кучи гниющих трупов доставляли не только неудобства своим запахом, но и являлись источником заразы: грызунов, насекомых, болезней.
  8. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 12:50
    +2
    При исполнении служебного долга - эвакуации раненых в результате обстрела со стороны ВСУ погибли четверо сотрудников бригады скорой помощи. Одной из фельдшеров было 29 лет, второй - 25. Получили ранения 10 сотрудников МЧС.
  9. Виктор_4
    Виктор_4 Сегодня, 13:08
    0
    С агентурой надо жестко, без суда по законам военного времени-сразу в расход после допроса
  10. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 13:17
    0
    Дроны летают над Донецком, корректируют, и это о многом говорит. Мда, уж, год сво прошёл.
  11. дрозд68
    дрозд68 Сегодня, 13:22
    0
    Поймали агента зе-повесили как собаку.другие подумают.а то выслали на украину и что???только смерть наводчикам.