Донецк ещё с 2014 года является целью постоянных ракетно-артиллерийских атак со стороны киевского режима, поставившего на поток террор против мирных жителей. С началом проведения спецоперации количество и интенсивность ударов резко возросли, приводя к большим жертвам среди населения. Украинская сторона даже не пытается скрывать свои преступления, выкладывая в сеть заснятые с беспилотников кадры учинённых с мирными жителями расправ.Так, после обстрела Петровского района Донецка на место совершённого инцидента выехала бригада скорой помощи и пожарные экипажи МЧС. По целеуказанию украинского дрона, зафиксировавшего их прибытие, по ним был нанесён удар, по итогам которого были убиты 4 медика, 10 спасателей получили ранения.На втором ролике запечатлены кадры сброса с беспилотника ВОГа на эвакуационную группу, пытавшуюся перевезти женщину, раненую в ногу в результате обстрела со стороны ВСУ. Расправы с мирными гражданами Донецка тщательно фиксируются и в последующем выкладываются в сеть украинскими военными, считающими террор против населения Донбасса поводом для гордости.В целом можно отметить увеличение количества публикуемых видеоматериалов, демонстрирующих применение ВСУ беспилотников для корректировки артогня и нанесения ударов по Донецку. Активному использованию дронов в столице ДНР способствует близость фронта и наличие у неприятеля агентуры.