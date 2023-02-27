Обзор перспективных гражданских AR-карабинов под промежуточный и винтовочный патрон

Как заявляет автор Ютуб-канала Lazarev Tactical Константин Лазарев, уже в ближайшем будущем нас ожидает целый ряд новинок от оружейной компании SWC. Между тем, особого внимания достойны полноразмерные AR-карабины под промежуточный патрон калибра 223 и винтовочный 300 AAC Blackout.
Со слов эксперта, оба карабина будут представлены в традиционной форме AR-15, с прямым газоотводом. В то же время, образцы от SWC имеют свои особенности.
В частности, одной из них является наличие, помимо стандартного т-образного взвода затвора, дополнительного, расположенного с левой стороны карабина. Подобное решение уже реализуется, например, в карабинах SIG Sauer.
Касательно материалов, ствол, затвор и УСМ изготовлены из стали. Остальные элементы – это алюминий, что положительно сказывается на массе карабина.
Еще одним преимуществом будущих серийных винтовок от SWC, как утверждает Лазарев, является взаимозаменяемость их компонентов с прочими AR-платформами. Другими словами, вы при желании сможете «тюнинговать» свой карабин под собственные нужды, не испытывая трудностей с выбором компонентов.
Наконец, как и в предыдущих версиях своих карабинов под пистолетный патрон, в будущих экземплярах Sport Weapon Custom отказалась от досылателя затвора. Со слов эксперта, во-первых, данный компонент не имеет особого смысла в гражданском оружии. Во-вторых, он усложняет конструкцию. Следовательно, отказ от досылателя позволяет компании упростить производство и сделать его в какой-то степени более дешевым.
Предсерийные образцы вышеупомянутых карабинов автор канала Lazarev Tactical демонстрирует в своем видеообзоре: