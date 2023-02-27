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Глава ОСК: В 2023 году ВМФ РФ получит на вооружение две атомные субмарины проектов «Борей-А» и «Ясень-М»

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Глава ОСК: В 2023 году ВМФ РФ получит на вооружение две атомные субмарины проектов «Борей-А» и «Ясень-М»

Российский Военно-морской флот получит в 2023 году две атомные подводные лодки. Об этом заявил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.


ОСК третий год подряд планирует передать российскому флоту сразу две атомные субмарины. Речь идет о подводном ракетоносце стратегического назначения проекта "Борей-А" и многоцелевой атомной подлодке проекта "Ясень-М". В этом году ими должны стать АПРКСН "Император Александр III" и АПЛ "Красноярск".

Севмаш» набрал ритм, благодаря которому теперь вновь сдаёт заказчику одну-две атомные подводные лодки в год. Так было в 2021 году, в 2022 году, надеемся, что так будет и в 2023 году. Это будут стратег "Александр III" и многоцелевая "Красноярск"

- приводит РИА Новости слова Рахманова.

АПРСН "Император Александр III" - четвертый подводный ракетоносец проекта "Борей-А", построенный по модернизированному проекту. Соответственно является третьим серийным после головного ракетоносца "Князь Владимир", первого и второго серийных "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов". Заложен на Севмаше 18 декабря 2015 года, спущен на воду 29 декабря 2022 года. Предназначен для Тихоокеанского флота, но это предварительная информация. Учитывая три стратега проекта "Борей", является седьмой субмариной данного проекта.

Многоцелевая атомная подводная лодка "Красноярск" является второй серийной субмариной проекта "Ясень-М" после головной "Казань" и первой серийной "Новосибирск". Заложена 27 июля 2014 года, спущена на воду 30 июля 2021 года. Субмарины проекта "Ясень-М" имеют водоизмещение 13800 тонн, глубину погружения - 520 метров, экипаж - 64 человека, автономность - 100 суток, подводную скорость - 31 узел. На вооружении находятся мины, торпеды 533 миллиметра, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс", в перспективе - гиперзвуковые "Циркон".
Использованы фотографии:
Минобороны
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5 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:21
    +1
    Это всё хорошо ,две АПЛ в год.А на освободившихся стапелях будем что то новое закладывать.Подводников продолжаем готовить?
    1. NKT
      NKT Сегодня, 13:21
      +1
      У Ясеней после Красноярска будет Архангельск, Пермь, Ульяновск - каждый следующий год сдаваться будут по одной, потом три года промежуток и Воронеж с Владивостоком и на этом все, тишина.
  2. Anton51
    Anton51 Сегодня, 12:26
    +2
    После "Князь Пожарский" следующих лодок ждать придется долго.Промежуток между закладками огромный( 5лет).
    1. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 13:26
      0
      Все закладки АПЛ производятся в соответствии с судостроительными программами. Сколько, запланировали, столько и заложили. Дальше будет, время закладки лодок, следующего поколения.
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 12:32
    +1
    Без красных черточек и подвига руководителя.
    Сказать амским стратегам и сделать:бпла атакуют ваши огайо и лос-аламосы с вирджиниями-если наши сяс ухры продолжат тыкать также.
    Флуд, не по теме. По смыслу сайта