Глава ОСК: В 2023 году ВМФ РФ получит на вооружение две атомные субмарины проектов «Борей-А» и «Ясень-М»

Севмаш» набрал ритм, благодаря которому теперь вновь сдаёт заказчику одну-две атомные подводные лодки в год. Так было в 2021 году, в 2022 году, надеемся, что так будет и в 2023 году. Это будут стратег "Александр III" и многоцелевая "Красноярск"

Российский Военно-морской флот получит в 2023 году две атомные подводные лодки. Об этом заявил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.ОСК третий год подряд планирует передать российскому флоту сразу две атомные субмарины. Речь идет о подводном ракетоносце стратегического назначения проекта "Борей-А" и многоцелевой атомной подлодке проекта "Ясень-М". В этом году ими должны стать АПРКСН "Император Александр III" и АПЛ "Красноярск".- приводит РИА Новости слова Рахманова.АПРСН "Император Александр III" - четвертый подводный ракетоносец проекта "Борей-А", построенный по модернизированному проекту. Соответственно является третьим серийным после головного ракетоносца "Князь Владимир", первого и второго серийных "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов". Заложен на Севмаше 18 декабря 2015 года, спущен на воду 29 декабря 2022 года. Предназначен для Тихоокеанского флота, но это предварительная информация. Учитывая три стратега проекта "Борей", является седьмой субмариной данного проекта.Многоцелевая атомная подводная лодка "Красноярск" является второй серийной субмариной проекта "Ясень-М" после головной "Казань" и первой серийной "Новосибирск". Заложена 27 июля 2014 года, спущена на воду 30 июля 2021 года. Субмарины проекта "Ясень-М" имеют водоизмещение 13800 тонн, глубину погружения - 520 метров, экипаж - 64 человека, автономность - 100 суток, подводную скорость - 31 узел. На вооружении находятся мины, торпеды 533 миллиметра, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс", в перспективе - гиперзвуковые "Циркон".