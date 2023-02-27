. Советник Офиса президента Украины высказался о запрете выезда мужчин: «Они хотят убежать»

Потому что когда мы говорим «открыть границы для мужчин», это означает – кто хочет убежать от принятия мужского решения, а они хотят убежать

В настоящее время, учитывая боевые действия, вопрос о свободе пересечения границы украинскими гражданами подниматься не должен. В этом уверен советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, слова которого приводит украинская пресса.Один из ключевых медийных представителей киевского режима назвал спекуляциями рассуждения о правах украинских граждан. Он подчеркнул, что кроме прав, в любой стране должны быть и обязанности у граждан. Поэтому если в мирное время государство не возражает против выезда своих граждан за рубеж, то в условиях военного положения такой подход не является целесообразным.- подчеркнул Подоляк в интервью.Отметим, что сейчас Киев жестко ограничивает возможность мужчин боеспособного возраста покидать страну. На границах Украины ежедневно задерживают мужчин, пытающихся покинуть страну. Для выезда с территории Украины люди идут на самые разные ухищрения, некоторые даже переодеваются в женскую одежду.Бегство украинцев от мобилизации приняло огромные масштабы, поскольку граждане страны понимают: призыв в действующую армию с огромной вероятностью закончится гибелью. К тому же, подготовкой мобилизованных киевский режим себя не обременяет.Другой вопрос, что выезжающие из страны женщины будут в большинстве своем потеряны для Украины, особенно если они относительно молоды. Они обоснуются в новых странах, выйдут замуж или будут сожительствовать с местными жителями. Последствия выезда миллионов женщин из страны для ее демографии еще предстоит оценить.