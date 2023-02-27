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Советник Офиса президента Украины высказался о запрете выезда мужчин: «Они хотят убежать»

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Советник Офиса президента Украины высказался о запрете выезда мужчин: «Они хотят убежать»

В настоящее время, учитывая боевые действия, вопрос о свободе пересечения границы украинскими гражданами подниматься не должен. В этом уверен советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, слова которого приводит украинская пресса.


Один из ключевых медийных представителей киевского режима назвал спекуляциями рассуждения о правах украинских граждан. Он подчеркнул, что кроме прав, в любой стране должны быть и обязанности у граждан. Поэтому если в мирное время государство не возражает против выезда своих граждан за рубеж, то в условиях военного положения такой подход не является целесообразным.

Потому что когда мы говорим «открыть границы для мужчин», это означает – кто хочет убежать от принятия мужского решения, а они хотят убежать

- подчеркнул Подоляк в интервью.

Отметим, что сейчас Киев жестко ограничивает возможность мужчин боеспособного возраста покидать страну. На границах Украины ежедневно задерживают мужчин, пытающихся покинуть страну. Для выезда с территории Украины люди идут на самые разные ухищрения, некоторые даже переодеваются в женскую одежду.

Бегство украинцев от мобилизации приняло огромные масштабы, поскольку граждане страны понимают: призыв в действующую армию с огромной вероятностью закончится гибелью. К тому же, подготовкой мобилизованных киевский режим себя не обременяет.

Другой вопрос, что выезжающие из страны женщины будут в большинстве своем потеряны для Украины, особенно если они относительно молоды. Они обоснуются в новых странах, выйдут замуж или будут сожительствовать с местными жителями. Последствия выезда миллионов женщин из страны для ее демографии еще предстоит оценить.
Автор:
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30 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 12:20
    +1
    Нельзя убегать! Все должны погибнуть за нэньку, ведь у Байдена скоро выборы! Вот такая вот вечная молодость, вот такая вот философия. В Майями и так уже украинцы есть-дети Данилова. В куршавеле тоже полно неприкасаемых, А так же в Германии, во Франции везде рагули те что похитрее ходят и славят нэньку крича Сала Украине! Местные, кстати , так рады , этому, что готовы за свой счет их поскорее назад отправить.
    1. dauria
      dauria Сегодня, 12:52
      +3
      Нельзя убегать! Все должны погибнуть за нэньку,

      Это перевал Верхний Ларс после объявления мобилизации в России. И удивительно высокий процент жителей Москвы и Питера .
      1. Лоцман
        Лоцман Сегодня, 13:04
        +4
        Ничего удивительного. Зажравшиеся нерезиновки, там самые гнезда либерастов- цэгейропейцев. Из провинциальных Мухосков люди не бегут толпами за бугор , живут не в пример скромнее развращенных нерезиновок поэтому и сохранили человеческий облик. Но и тянут они за всех вот этих..
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:18
      0
      . Советник Офиса президента Украины высказался о запрете выезда мужчин: «Они хотят убежать»

      И затем добавил: " А мы хотим их утилизировать."
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:21
    0
    Все верно-в гитлеровском рейхе тоже так было. Евреи не должны в военное время уезжать-они сбегают от газовых камер мерзавцы. No bad, no bad,всё как просвященная европа учила!
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:22
    +1
    Советник президента, 4, кажется, раза, косившего левыми справками от призыва, причем в воюющей стране)))
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:23
    +5
    Советник Офиса президента Украины высказался о запрете выезда мужчинам: «Они хотят убежать»
    Они хотят жить, всего лишь.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 12:28
      +2
      Они хотят жить, всего лишь.
      Причем жить хорошо. А пока они на украине, более удачливые земляки в Европе социальное жилье делят- так глядишь им его не хватит laughing . Посему надо поторапливаться yes .
      1. hohol95
        hohol95 Сегодня, 12:49
        +4
        В Европе делят. А в Канаде вдруг "не делят".
        Пишут, что в "украинском раю" под названием Канада оказалось всё "не по райски".
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 13:30
          +1
          Цитата: hohol95
          Пишут, что в "украинском раю" под названием Канада оказалось всё "не по райски".

          Рай это у Бога, а у Сатаны это Ад.
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:45
        +1
        Простой вопрос... у себя на родине все про с с с фукали, так на чужбине, оно, наверно, мёдом намазано??? А коль выяснится, что там не мед, а другая субстанция, куда дальше побегут?
  5. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 12:24
    +2
    Цитата: Советник Офиса президента Украины
    Они хотят убежать
    да ты шоо?!!!! belay
    у вас же, черт, все время забываю, что зрада, а что перемога, ну короче все круто, громите "супостата" на всех фронтах, один вопрос, чего ж мужики-то бегут?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:29
      +1
      Ордена за перемоги носить тяжко, бояццо не сдюжить. lol
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 12:48
        +2
        Самое интересное, 8 лет выли, мол, отож! Как Россия нападет - то мы ей -ух! Разом нас богато!
        Одно не понять, коль их там разом так богато, хренли Президент границу закрывает и говорит, что все убежали... Прям нипанятна, а где все те захистники видчизны, что тут на сайте 8 лет испарялись? И кстати, откуда на сайте и сейчас столько ципсоты, на фронте говорят, людей не хватает, а они время теряют на российском сайте... Причем толпами...
        1. Карат
          Карат Сегодня, 12:56
          -1
          Цитата: Bingo
          И кстати, откуда на сайте и сейчас столько ципсоты


          ципсоты тут не много ...2-3 человека, а остальные из их круга это наши "полезные идиоты".
    2. Canecat
      Canecat Сегодня, 12:29
      +1
      Цитата: Василенко Владимир
      короче все круто, громите "супостата" на всех фронтах,

      Они с пеной у рта (то ли бешенство, то ли эпилепсия) кричат что за год вернули 50 % территории... а мужики то и не знают (с) laughing
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 12:50
        +1
        Цитата: Canecat
        кричат что за год вернули 50 % территории...

        серьезно?!!!!
        не реально такой бредятины не слышал, хотя их СМИ регулярно просматриваю
        1. Bingo
          Bingo Сегодня, 13:09
          +1
          Цитата: Василенко Владимир
          серьезно?!

          Не удивлюсь... Про то, что РФ кладет 2000 солдат за каждые 90 метров "украинской земли" - это я сам видел на Диалог юа... Добрые люди посчитали, что мы там тогда уже 167 миллиардов солдат успели положить... Не миллионов...
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 13:17
            +2
            Ну что Вы, уважаемый, хотите от селюков? у них всегда с арифметикой было плохо.
            Потому они и ракеты и дроны наши "сбивали" больше чем мы их запустили. laughing
  6. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 12:30
    +2
    Чтобы не убегали - надо бороться за Правое дело! - эт первое
    Второе - на передовой должны быть детки всей этой нацисткой комарильи - показывать пример! am

    и правильно делают что убегают - ибо ВС РФ "перемолет" всех в мясо!
  7. Nastia Makarova
    Nastia Makarova Сегодня, 12:32
    -1
    украина превратилась в страну невест
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 12:39
      +5
      Скорее вдов..............................
    2. Карат
      Карат Сегодня, 13:00
      0
      Цитата: Nastia Makarova
      украина превратилась в страну невест

      Молодые почти все за границу уехали, а 60-ти летние "невесты" прельщают разве что сексуальных маньяков.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 13:06
        0
        Макрона позовите, от он оторвется на 60-летних бабульках... lol
        Он любитель таких
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:36
      0
      Цитата: Nastia Makarova
      украина превратилась в страну невест

      Невесты эти сейчас на Plac Zamkowy и Rynek Główny, хотя не меньше и на Alexanderplatz.
  8. Dos
    Dos Сегодня, 12:53
    0
    hi Свидомитам свидомитово! Иного быть не должно и не можно!
  9. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:55
    0
    Как не странно звучит,но украинцам надо бежать на какие нибудь Мальдивы .Там где правительству страны по барабану их судьба или в Китай .Польша или Германия уже скоро начнет отлавливать "добровольцев" на фронт
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:44
      0
      Цитата: APASUS
      Польша или Германия уже скоро начнет отлавливать "добровольцев" на фронт

      В Польше начали пересчитывать, сколько украинских мужчин пребывает в стране, чтобы заставить их «отдать долг родине».
      Хватают украинцев, пересекающих границы Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и отправляют на фронт.
  10. Zik256x
    Zik256x Сегодня, 13:33
    0
    Цитата: Nexcom
    Макрона позовите, от он оторвется на 60-летних бабульках... lol
    Он любитель таких

    Говорят , что он больше к "мальчикам" тяготеет lol , вон как с зелёным тискали друг друга laughing
  11. Arpad_Polan
    Arpad_Polan Сегодня, 13:47
    0
    "who wants to run away from making a man's decision" - and what if man's decision is not to participate in genocide against slavic brothers on behest of the West and their fascist collaborators like Zelinsky who being Jewish could not give a shit about Ukrainians?