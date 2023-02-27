Президент ПМР заявил о напряженной обстановке на границе Приднестровья с Украиной

В настоящее время ситуация на границе Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) с Украиной остается напряженной. Об этом заявил президент ПМР Вадим Красносельский.
Глава государства призвал граждан ПМР сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Кроме того, он подчеркнул, что, если жителям республики будет что-либо угрожать, правительство об этом обязательно проинформирует население.
Приднестровские средства массовой информации пока хранят спокойствие. Они лишь цитируют заявление главы республики, а в целом в ПМР продолжается мирная жизнь.
Украинский режим тем временем стягивают подразделения ВСУ к приднестровской границе. В Министерстве обороны Российской Федерации утверждают, что есть вероятность нападения на республику со стороны Украины. Помимо стремления ликвидировать лояльный России анклав, украинский режим могут интересовать и склады с огромным количеством боеприпасов на территории ПМР. В то же время, украинским формированиям придется столкнуться с армией ПМР и российскими миротворцами, которые дислоцируются на территории республики.
Согласно данным из открытых источников, вооруженные силы ПМР в настоящее время насчитывают 7,5 тысяч солдат и офицеров. Еще 80 тысяч человек составляет резерв приднестровской армии. В состав ВС ПМР входят 4 мотострелковые бригады, артиллерийский и зенитный артиллерийский полки, батальоны специального назначения, разведывательный, танковый, связи, инженерно-саперный и ремонтный. Также в стране есть Военный институт Министерства обороны ПМР и курсы военных специалистов, готовящие прапорщиков и старшин различных специальностей.