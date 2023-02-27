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Президент ПМР заявил о напряженной обстановке на границе Приднестровья с Украиной

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Президент ПМР заявил о напряженной обстановке на границе Приднестровья с Украиной

В настоящее время ситуация на границе Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) с Украиной остается напряженной. Об этом заявил президент ПМР Вадим Красносельский.


Глава государства призвал граждан ПМР сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Кроме того, он подчеркнул, что, если жителям республики будет что-либо угрожать, правительство об этом обязательно проинформирует население.

Приднестровские средства массовой информации пока хранят спокойствие. Они лишь цитируют заявление главы республики, а в целом в ПМР продолжается мирная жизнь.

Украинский режим тем временем стягивают подразделения ВСУ к приднестровской границе. В Министерстве обороны Российской Федерации утверждают, что есть вероятность нападения на республику со стороны Украины. Помимо стремления ликвидировать лояльный России анклав, украинский режим могут интересовать и склады с огромным количеством боеприпасов на территории ПМР. В то же время, украинским формированиям придется столкнуться с армией ПМР и российскими миротворцами, которые дислоцируются на территории республики.

Согласно данным из открытых источников, вооруженные силы ПМР в настоящее время насчитывают 7,5 тысяч солдат и офицеров. Еще 80 тысяч человек составляет резерв приднестровской армии. В состав ВС ПМР входят 4 мотострелковые бригады, артиллерийский и зенитный артиллерийский полки, батальоны специального назначения, разведывательный, танковый, связи, инженерно-саперный и ремонтный. Также в стране есть Военный институт Министерства обороны ПМР и курсы военных специалистов, готовящие прапорщиков и старшин различных специальностей.
Автор:
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11 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 12:39
    +4
    Президент ПМР заявил о напряженной обстановке на границе Приднестровья с Украиной
    Надейся на лучшее, но готовься к войне.
  2. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 12:44
    0
    Неужели у кого то есть сомнения? У руководства ПМР! Ну, тогда дело- швах!
    1. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 12:52
      +1
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Неужели у кого то есть сомнения?


      Сомнений ни у кого нет, но руководство ПМР мало что может сделать в этой ситуации... во первых и время нужно на подготовку (того же резерва), и военная техника - которой особо нет + такие шаги ВСУ с Молдавией наоборот могут толкнуть к действиям....

      К тому же цель наверняка склады (если ВСУ всё таки вторгнуться), и как тут поступить сложно сказать...
  3. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 12:47
    +2
    Помимо стремления ликвидировать лояльный России анклав, украинский режим могут интересовать и склады с огромным количеством боеприпасов на территории ПМР.
     Второе , их интересует гораздо больше.
    1. Михаил Маслов
      Михаил Маслов Сегодня, 12:49
      0
      Да что вы,унас все под контролем и по плану.Вот возьмем Одессу и Николаев и поможем.Мы своих не бросаем.
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:47
    +2
    ,
    Украинский режим тем временем стягивают подразделения ВСУ к приднестровской границе

    Ясень пень... штаты подзуживают, науськивают и цель указывают... а с такими больными на всю голову краинцами под боком надо держать ухо востро...
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:52
    0
    Если дергнуться - агрессия, запад преподнесет, как гуманитарную интервенцию с целью купирования удара ВС РФ с тыла, а по сути пойдут за боеприпасами, полосатые им прямо указали, идите и возьмите, от нас будет кое-что, но этого вам не хватит. Картинку для пипла запада нарисуют, а вот Китаю и Индии это объяснить сложно будет, если только какая-нибудь кровавая провокация с хлопаньем "крыльями" урсулки и "боданием" головой боррельки. Пчелка заткнется, забирайте свои снаряды и сваливайте после зачистки территории, мы туда зайдем с цыганами для наведения порядка..... Тоже вариант и рабочий сценарий.
  6. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 12:55
    +2
    Bitte kann mir Jemand einmal ein Frage beantworten? :

    Warum wird diese massive Konzentration von ukrainischen
    Streitkräften an der Grenze zu Transnistrien (Pridnestrowiens)
    eigentlich nicht schon längst mit aller Härte angegriffen und zu
    menschlichem Staub zerquetscht...?!?

    Oder will man schon wieder erst "reagieren", wenn das absolut
    offensichtliche bereits passiert ist...?!?

    Ich werde diese unerträgliche Haltung immer erst abzuwarten
    bis die Feinde Russlands als ERSTES zuschlagen nie kapieren;
    ist das Dummheit, oder eine genetische Fehlkonstruktion...?!?
  7. егорMTG
    егорMTG Сегодня, 13:18
    +1
    Цитата: Mavrikiy
    Президент ПМР заявил о напряженной обстановке на границе Приднестровья с Украиной
    Надейся на лучшее, но готовься к войне.


    - США - попытаются закрыть вопрос с Приднестровьем... Козыри у них на руках.
  8. егорMTG
    егорMTG Сегодня, 13:22
    0
    Цитата: Aleksandr21
    Цитата: Вольноопределяющийся Марек
    Неужели у кого то есть сомнения?


    Сомнений ни у кого нет, но руководство ПМР мало что может сделать в этой ситуации... во первых и время нужно на подготовку (того же резерва), и военная техника - которой особо нет + такие шаги ВСУ с Молдавией наоборот могут толкнуть к действиям....

    К тому же цель наверняка склады (если ВСУ всё таки вторгнуться), и как тут поступить сложно сказать...


    - в любом случае, "дарить" склады нельзя...
  9. vet
    vet Сегодня, 13:53
    +1
    Очень сложная ситуация. Зеленскому нужна победа, может ударить по Приднестровью. А если еще молдаване с запада пойдут... Эх, Путин, Путин, кто же так спецоперации планирует?