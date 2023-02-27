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Глава ЦРУ удручён «высокомерием» руководителя российской разведки во время переговоров

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Глава ЦРУ удручён «высокомерием» руководителя российской разведки во время переговоров

Глава ЦРУ Уильям Бернс дал интервью изданию CBSNews, в ходе которого предостерёг Китай от оказания России военной помощи, пригрозив в противном случае «серьёзными последствиями». В ходе общения с американскими журналистами он не упустил возможности похвастаться своей ролью в организации противодействия российскому наступлению, развернувшемуся год назад:


Президент Байден попросил меня поехать в Киев, чтобы изложить Зеленскому самые последние имевшиеся у нас разведданные, которые предполагали, что Владимир Путин планировал, как он думал, молниеносный удар от границы с Беларусью, чтобы захватить Киев в течение нескольких дней.

Таким образом, в настоящее время американская сторона пытается сфабриковать некую «шпионскую игру», в процессе которой якобы были раскрыты военные планы Москвы, предусматривавшие внезапное нападение. Хотя о молниеносном взятии Киева Вс РФ никто, кроме самих американцев (ну и украинских властей), никогда и не говорил. При этом достаточно вспомнить постоянные публичные воззвания США к властям незалежной, в которых говорилось о скором наступлении российских войск. На их фоне выглядит абсурдной «секретная» миссия главы ЦРУ в Киев, по крайней мере в части предупреждения о грядущем начале СВО.

В качестве самопиара смотрятся и заявления Бернса о его визите в Москву, в ходе которого, с его слов, российское руководство предостерегалось от применения ядерного оружия, смысл использования которого по целям на Украине понятен только западным политикам и «экспертам». При этом в целом переговоры с РФ в ходе этой поездки глава ЦРУ назвал «довольно удручающими»:

Со стороны г-на Нарышкина [руководитель Службы внешней разведки] также было очень вызывающее отношение. Чувство дерзости и высокомерия. Я думаю, это чувство отражает точку зрения Путина, его веру в то, что он в состоянии заставить время работать на него, что он верит, что может подавить украинцев, что он может изнурить наших европейских союзников, что в конечном итоге наступит политическая усталость.
Автор:
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25 комментариев
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  1. rusich
    rusich Сегодня, 13:45
    +4
    Это не высокомерие. А руководитель СВР указал место в углу заносчивому америкосу
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 13:50
      +1
      Глава ЦРУ удручён

      Отлично. ПотомуШта слово удручён означает:
      несчастный, печальный, мрачный, убитый, унылый, придавленный, расстроенный, угнетенный, огорченный, подавленный, притупленный, опечаленный, пришибленный, сокрушенный, приниженный, находящийся в угнетенном состоянии, находящийся в подавленном состоянии, разогорченный, упалый, понурый.
      1. vargo
        vargo Сегодня, 13:56
        +1
        Тогда уж лучше искать варианты переводов его истинных слов на его родном языке. А не синонимы русскому слову.
    2. Паллада
      Паллада Сегодня, 13:58
      0
      Да ничего он не указал. Нарышкин к сожалению показал себя не лучшим образом на этой должности, мямля.
      1. голос_разуma
        голос_разуma Сегодня, 14:01
        +1
        Вот и делайте выводы. Это ему еще Нарышкин сверхвыскомерным и гордым показался. представляю что с ним было бы после общения с Пригожиным или Кадыровым.
  2. marchcat
    marchcat Сегодня, 13:46
    +4
    Американское высокомерие уже задолбало...их однозначно надо ставить на "место"! negative
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:46
    +2
    Глава ЦРУ удручён «высокомерием» руководителя российской разведки во время переговоров
    . Послать удрученному утешительный приз!
    Какой... а вот тут, у кого на сколько фантазии хватит.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:48
      +1
      Цитата: rocket757
      Послать удрученному утешительный приз!

      Удрученный какой ! laughing
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:47
    +3
    Это тебе не с албанцами разговаривать........., публично признался, что его в Кремле опустили...
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 13:51
      +1
      Цитата: Uprun
      Это тебе не с албанцами разговаривать........., публично признался, что его в Кремле опустили...

      Это всего лишь Нарышкин, а прикиньте если бы ему с Медведевым встретиться пришлось... Скулил бы в углу под столом в Екатерининском зале wassat
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 14:00
      0
      Цитата: Uprun
      Это тебе не с албанцами разговаривать........., публично признался, что его в Кремле опустили...

      Как там у котяры winked

      Я ужасно огорчен,
      Опечален, удручен!
      Пока я гулял по крыши,
      Всю еду стянули мыши!
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:47
    +1
    Вот даже интересно,как Нарышкин с Бернсом разговаривал?Получишь только свою баскетболистку наркоманку!И не более.Что то совсем своего " разведчика " они забыли.Кстати а клуб Уралочка не хотел бы Бритни Грайнер сделать предложение от которого она не сможет отказаться?Она же помилована,значит может и приехать.А как весело будет в Белом доме,спорт вне политики и он не знает границ.Вроде хорошая тема.
  6. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 13:48
    +1
    То есть вести переговоры высокомерно и надменно - это нормально только для американских дипломатов?
  7. Добрый
    Добрый Сегодня, 13:49
    +1
    Он не удручен, он просто уху ел. ))))))))))
  8. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 13:50
    0
    А как он опечалится, когда ему в тёмном углу рыло начистят... Очень надеюсь что это случится, просто пора этих "небожителей" с пальмы за хвост стаскивать и цивилизовывать. А слов они не понимают, только силу.
  9. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 13:50
    0
    Со стороны г-на Нарышкина [руководитель Службы внешней разведки] также было очень вызывающее отношение. Чувство дерзости и высокомерия.
    laughing
    Да, да, а еще называли тебя земляным червяком.
  10. vet
    vet Сегодня, 13:50
    +1
    ОН, видимо, полагал, что Нарышкин должен был начать разговор с поцелуя его руки или даже колена? Но какие жалкие оправдания Нарышкина:
    Встреча с директором ЦРУ Уильямом Бернсом в Анкаре была содержательной и проходила в комфортной обстановке ... я сохраняю большое уважение к своему коллеге Уильяму Бернсу — и как к очень опытному, искусному дипломату, и как к своему коллеге, имеющему, может быть, пока еще не очень большой опыт работы на посту директора Центрального разведывательного управления
  11. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:51
    0
    прям без Бернса ничего не делается, прям пуп земли..... а все намного прозаичнее- чирий на заде... wassat
  12. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 13:52
    0
    На их фоне выглядит абсурдной «секретная» миссия главы ЦРУ в Киев, по крайней мере в части предупреждения о грядущем начале СВО.
     Пусть не особо и секретная, но информацию о начале СВО американцы вероятно имели,хватает каналов от куда получить.
  13. SkАй
    SkАй Сегодня, 13:53
    0
    У нашего руководителя СВР вообще железная дисциплина и выдержка. Большинство русских на его посту, не обременённые какой-либо моралью дипломатического уровня, просто набили бы этому американцу face. Так что ему еще сильно повезло
  14. Shkodnik65
    Shkodnik65 Сегодня, 13:53
    0
    То есть если так поступают "матрасники", то это твёрдая позиция в борьбе за демократию, а если все остальные, то очень вызывающее отношение. Чувство дерзости и высокомерия.. Но новость хорорша, вот прям сердце радуется. good
  15. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 13:54
    0
    Со стороны г-на Нарышкина [руководитель Службы внешней разведки] также было очень вызывающее отношение.

    ну да!
    Надо- же охамели! wassat На колени не встали перед БОГАМИ! am

    Так и надо с америкосами разговаривать! good
  16. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:00
    0
    Короче детский сад младшая группа, обидки на почве делешки игрушки с горшочком. И аргументация со стилистикой от туда же.
  17. Паллада
    Паллада Сегодня, 14:01
    0
    Все верно написал американец, Нарышкин когда начиналась операция вспомните как промямлил7 Вот и недооценка сил и желания Украины сопротивляться. В результате имеем то что имеем.
  18. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 14:03
    0
    Чем-то неуловимо М.Саакашвили напоминает...