Глава ЦРУ удручён «высокомерием» руководителя российской разведки во время переговоров

Президент Байден попросил меня поехать в Киев, чтобы изложить Зеленскому самые последние имевшиеся у нас разведданные, которые предполагали, что Владимир Путин планировал, как он думал, молниеносный удар от границы с Беларусью, чтобы захватить Киев в течение нескольких дней.

Со стороны г-на Нарышкина [руководитель Службы внешней разведки] также было очень вызывающее отношение. Чувство дерзости и высокомерия. Я думаю, это чувство отражает точку зрения Путина, его веру в то, что он в состоянии заставить время работать на него, что он верит, что может подавить украинцев, что он может изнурить наших европейских союзников, что в конечном итоге наступит политическая усталость.