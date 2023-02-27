Глава ЦРУ удручён «высокомерием» руководителя российской разведки во время переговоров

Глава ЦРУ Уильям Бернс дал интервью изданию CBSNews, в ходе которого предостерёг Китай от оказания России военной помощи, пригрозив в противном случае «серьёзными последствиями». В ходе общения с американскими журналистами он не упустил возможности похвастаться своей ролью в организации противодействия российскому наступлению, развернувшемуся год назад:
Президент Байден попросил меня поехать в Киев, чтобы изложить Зеленскому самые последние имевшиеся у нас разведданные, которые предполагали, что Владимир Путин планировал, как он думал, молниеносный удар от границы с Беларусью, чтобы захватить Киев в течение нескольких дней.
Таким образом, в настоящее время американская сторона пытается сфабриковать некую «шпионскую игру», в процессе которой якобы были раскрыты военные планы Москвы, предусматривавшие внезапное нападение. Хотя о молниеносном взятии Киева Вс РФ никто, кроме самих американцев (ну и украинских властей), никогда и не говорил. При этом достаточно вспомнить постоянные публичные воззвания США к властям незалежной, в которых говорилось о скором наступлении российских войск. На их фоне выглядит абсурдной «секретная» миссия главы ЦРУ в Киев, по крайней мере в части предупреждения о грядущем начале СВО.
В качестве самопиара смотрятся и заявления Бернса о его визите в Москву, в ходе которого, с его слов, российское руководство предостерегалось от применения ядерного оружия, смысл использования которого по целям на Украине понятен только западным политикам и «экспертам». При этом в целом переговоры с РФ в ходе этой поездки глава ЦРУ назвал «довольно удручающими»:
Со стороны г-на Нарышкина [руководитель Службы внешней разведки] также было очень вызывающее отношение. Чувство дерзости и высокомерия. Я думаю, это чувство отражает точку зрения Путина, его веру в то, что он в состоянии заставить время работать на него, что он верит, что может подавить украинцев, что он может изнурить наших европейских союзников, что в конечном итоге наступит политическая усталость.