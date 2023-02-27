Макрон начинает турне по Африке, чтобы противостоять влиянию России

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник начинает турне по Африке, что, по-видимому, является попыткой противостоять усилиям России по вытеснению Франции с континента, поскольку Париж столкнулся с рядом военных и политических неудач в своей бывшей сфере влияния, отмечает арабский телеканал «Аль-Джазира».Телеканал сообщает, что Макрон посетит четыре африканские страны вокруг бассейна реки Конго – Габон, Анголу, Конго и Демократическую Республику Конго, которые далеки от бывших французских колоний в неспокойном регионе Сахель, где нарастают антифранцузские настроения.Тур проводится после изгнания из Буркина-Фасо французских войск и расторжения военного пакта, который позволял французским войскам под видом проведения антитеррористической операции присутвовать в западноафриканской стране, став очередной африканской страной, разорвавшей такие отношения с Парижем.«Аль-Джазира» напоминает, что в прошлом году Франция вывела свои войска из Мали после того, как военный совет этой страны начал работать с частной российской военной компанией «Вагнер».Группа «Вагнера» также действовала в Центральноафриканской Республике, что также вызвало недовольство на Западе.Макрон же обвинил Россию в подпитке антифранцузской пропаганды в Африке в угоду «жадным» амбициям. Вероятно, своим очередным турне он попытается изменить ситуацию на чёрном континенте в свою пользу. О жадных амбициях Франции (причём многовековых) Макрон, конечно, не упоминает.