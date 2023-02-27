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Макрон начинает турне по Африке, чтобы противостоять влиянию России

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Макрон начинает турне по Африке, чтобы противостоять влиянию России

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник начинает турне по Африке, что, по-видимому, является попыткой противостоять усилиям России по вытеснению Франции с континента, поскольку Париж столкнулся с рядом военных и политических неудач в своей бывшей сфере влияния, отмечает арабский телеканал «Аль-Джазира».


Телеканал сообщает, что Макрон посетит четыре африканские страны вокруг бассейна реки Конго – Габон, Анголу, Конго и Демократическую Республику Конго, которые далеки от бывших французских колоний в неспокойном регионе Сахель, где нарастают антифранцузские настроения.

Тур проводится после изгнания из Буркина-Фасо французских войск и расторжения военного пакта, который позволял французским войскам под видом проведения антитеррористической операции присутвовать в западноафриканской стране, став очередной африканской страной, разорвавшей такие отношения с Парижем.

«Аль-Джазира» напоминает, что в прошлом году Франция вывела свои войска из Мали после того, как военный совет этой страны начал работать с частной российской военной компанией «Вагнер».

Группа «Вагнера» также действовала в Центральноафриканской Республике, что также вызвало недовольство на Западе.

Макрон же обвинил Россию в подпитке антифранцузской пропаганды в Африке в угоду «жадным» амбициям. Вероятно, своим очередным турне он попытается изменить ситуацию на чёрном континенте в свою пользу. О жадных амбициях Франции (причём многовековых) Макрон, конечно, не упоминает.
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Использованы фотографии:
Википедия/Foundations World Economic Forum
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16 комментариев
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  1. marchcat
    marchcat Сегодня, 13:35
    +2
    Ребята-африканцы, спрячте его в джунглях на веки, надоел - сил нет...
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:39
      +1
      Цитата: marchcat
      спрячте его в джунглях на веки

      Не получится ! Макарошка везде найдет своего Вермишельку ! feel
  2. frruc
    frruc Сегодня, 13:38
    0

    Пусть гармошку с собой возьмет, чтобы противостоять. smile
  3. Flashpoint
    Flashpoint Сегодня, 13:39
    0
    Свою жену-мамочку возьмёт хоть с собой? Будет плакаться в кого, а то обидят же светоча демократии злые неблагодарные люди третьего сорта...
    А мораль проста - не надо о других ноги вытирать и считать себя самыми-самыми!
  4. Sancheas
    Sancheas Сегодня, 13:39
    0
    Да пусть ездит. Толку с него? Веса на международной арене он не имеет. Поулыбаются ему, бананов подаряд, и досвидания)
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:40
    0
    Макрон начинает турне по Африке, чтобы противостоять влиянию России
    . Соревнование... кто и чего может больше пообещать или пригрозить!
  6. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:42
    0
    Макрон начинает турне по Африке, чтобы противостоять влиянию России
    Ну для этого одной розовой задницы маловато будет. request
  7. uralex
    uralex Сегодня, 13:42
    0
    Сейчас западные деятели задр*чат бедных африканцев и азиатов со своими визитами, наперегонки соревнуясь противостоянию России.
  8. rusich
    rusich Сегодня, 13:42
    0
    Любителя старушек видно старая карга макарониха выгнала из дома. Вот он и отправился в Африку
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:43
    +1
    Прошли в Африке времена лозунгов.Надо лететь с деньгами.Один самолёт борт 1 ,второй с инвестициями и то с долями 50 / 50.Но деньги все французские.
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:43
    0
    Пусть не забудет прихватить 4 ордена своего легиона.
  11. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:46
    0
    Габон, Анголу, Конго и Демократическую Республику Конго, которые далеки от бывших французских колоний

    думается Африка тож слухом полнится......
  12. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 13:46
    0
    Надеюсь, что для Макрона эта поездка завершиться примерно так
  13. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 13:50
    0
    Макрон может бабушку (жену) свою лохматить, Африка почувствовала свою силу, элиты взрослеют, Китай подкармливает, мы защищаем, а предложить макарону нечего, дряхлеют на глазах.
  14. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 13:50
    -1
    Макрон же обвинил Россию в подпитке антифранцузской пропаганды в Африке в угоду «жадным» амбициям.

    Макрон что хотел то и получил. Не забыли в России макроновскую антироссийскую пропаганду. Обломали "малёха" зубы жадным амбициям "Petit français".
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 13:57
      0
      Не помню ,в каком Конго в аэропорту ,я от ворана на одну пальму залез ,а он на другую.Может он ещё живой и голодный? hi