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Пресса США: В обход санкций нефть с российских танкеров в открытом море тайно переливают на другие суда

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Пресса США: В обход санкций нефть с российских танкеров в открытом море тайно переливают на другие суда

В обход санкций, наложенных Евросоюзом на РФ, нефть с российских танкеров в открытом море тайно переливают на другие суда. Это якобы происходит в нейтральных водах, например, недалеко от греческой территории или вблизи североафриканского побережья.


Так утверждают журналисты агентства Bloomberg.

Данную информацию подтверждают и греческие власти, но заявляют, что они бессильны изменить эту ситуацию, так как перевалка груза происходит вне их территориальных вод.

Согласно информации агентства, с начала года в заливе Лаконикос с танкера на танкер было перекачано как минимум 23 миллиона баррелей нефти и продуктов ее переработки.

Предполагается, что в подобных торговых операциях задействуют танкеры, относящиеся к так называемому «серому флоту». Обычно они занимаются доставкой нефти в азиатские страны.

Таким образом, утверждает СМИ США, миллионы баррелей нефти из России беспрепятственно поступают потребителям. Несмотря на ограничения, введенные Европейским Союзом.

Собственно, ничего исключать нельзя, тем более, что нефтебизнес, как и любой другой, в первую очередь подчиняется законом спроса и предложения. И если даже политикам удается приостановить товарооборот, со временем почти всегда находятся способы его возобновить. Сейчас главной пострадавшей стороной в данной истории является потребитель, в первую очередь европейский, ведь ему приходится обращаться к посредникам и платить дороже.
Автор:
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/А.Савин
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12 комментариев
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  1. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 12:48
    +4
    Сами себя высекли … теперь пытаются сказать что все вокруг бяки не дали наказать того кого хотелось … санкции оказались бумерангом в неумелых руках который регулярно прилетает тому кто его запустил …
    А впереди ещё столько нехоженых граблей
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 13:24
      +1
      В обход санкций, наложенных Евросоюзом на РФ, нефть с российских танкеров в открытом море тайно переливают на другие суда.
      Цитата: silberwolf88
      Сами себя высекли …

      Сами открыли, ид.иоты "ящик Пандоры" . Это только начало. Там на подходе ... лицензии, пиратские копии и т.д.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:51
    +1
    Че-черный рынок
    Чет или нечет......................... winked
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 13:27
      0
      Цитата: Mouse
      Чет или нечет...

      Чертенок ЧЁТ – чертовски невезучий… laughing

      hi
  3. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 12:51
    +2
    А почему вообще нужно эти санкции соблюдать?
    Есть возможность жить дальше,ну живи и радуйся и пусть сами свои санкции соблюдают.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 13:30
      0
      Цитата: sanik2020
      А почему вообще нужно эти санкции соблюдать?

      Вообще-то это не санкции, как правовые международные нормы, а самовольные незаконные ограничения, по предварительному сговору, врагов России.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:54
    +2
    Если смотреть Маринтрафик ,видно как Совкомфлотовские " проспекты" и " унивеситеты" только туда сюда шастают.Только надо знать куда смотреть.И вообще наши обнаглели ,умудриться зафрахтовать два танкера под Норвежским флагом,порт отхода и прихода у них Кавказ!Как там унас говорится про болт с резьбой.Где эту нефть только не перекачивают! lol
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:17
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Как там унас говорится про болт с резьбой.Где эту нефть только не перекачивают!

      Я в свое время целый год возил под флагом Кипра нефть из Ирана в Британию. Да и чего мы "левого" только не возили.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 13:44
        0
        Цитата: tihonmarine
        Цитата: tralflot1832
        Как там унас говорится про болт с резьбой.Где эту нефть только не перекачивают!

        Я в свое время целый год возил под флагом Кипра нефть из Ирана в Британию. Да и чего мы "левого" только не возили.

        Будем считать Вас предвестником российского
        Цитата: tralflot1832
        болт с резьбой
        для современного западного мира. laughing
  5. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 12:55
    +1
    ...нефть с российских танкеров в открытом море тайно переливают на другие суда.

    Ай-яй-яй!!! Не в наши демократические суда переливают!!! Бабло мимо течёт!!! Ай-яй-яй!!!
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 13:46
      0
      Цитата: НДР-791
      ...нефть с российских танкеров в открытом море тайно переливают на другие суда.

      Ай-яй-яй!!! Не в наши демократические суда переливают!!! Бабло мимо течёт!!! Ай-яй-яй!!!

      Будет еще смешнее, если выясниться, что и демократические суда ихние laughing
  6. Evgenijus
    Evgenijus Сегодня, 13:30
    0
    Сейчас главной пострадавшей стороной в данной истории является потребитель, в первую очередь европейский, ведь ему приходится обращаться к посредникам и платить дороже.

    Так пусть платят дороже! Все равно, это российская нефть ...