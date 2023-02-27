Пресса США: В обход санкций нефть с российских танкеров в открытом море тайно переливают на другие суда

В обход санкций, наложенных Евросоюзом на РФ, нефть с российских танкеров в открытом море тайно переливают на другие суда. Это якобы происходит в нейтральных водах, например, недалеко от греческой территории или вблизи североафриканского побережья.
Так утверждают журналисты агентства Bloomberg.
Данную информацию подтверждают и греческие власти, но заявляют, что они бессильны изменить эту ситуацию, так как перевалка груза происходит вне их территориальных вод.
Согласно информации агентства, с начала года в заливе Лаконикос с танкера на танкер было перекачано как минимум 23 миллиона баррелей нефти и продуктов ее переработки.
Предполагается, что в подобных торговых операциях задействуют танкеры, относящиеся к так называемому «серому флоту». Обычно они занимаются доставкой нефти в азиатские страны.
Таким образом, утверждает СМИ США, миллионы баррелей нефти из России беспрепятственно поступают потребителям. Несмотря на ограничения, введенные Европейским Союзом.
Собственно, ничего исключать нельзя, тем более, что нефтебизнес, как и любой другой, в первую очередь подчиняется законом спроса и предложения. И если даже политикам удается приостановить товарооборот, со временем почти всегда находятся способы его возобновить. Сейчас главной пострадавшей стороной в данной истории является потребитель, в первую очередь европейский, ведь ему приходится обращаться к посредникам и платить дороже.