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Власти ДНР приняли решение о восстановлении расположенного в Мариуполе Азовского судоремонтного завода

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Власти ДНР приняли решение о восстановлении расположенного в Мариуполе Азовского судоремонтного завода

Расположенный в Мариуполе Азовский судоремонтный завод, практически не функционирующий с 2014 года, решено возродить. Власти Донецкой республики рассматривают варианты запуска работы на предприятии. Об этом сообщил в своем ТГ-канале премьер-министр ДНР Виталий Хоценко.


Власти республики прияли решение о восстановлении работы Азовского судоремонтного завода, в настоящее время в Мариуполе работает совместная комиссия правительства ДНР, Минпромторга России и Объединенной судостроительной корпорации. Она уже осмотрела оставшиеся производственные мощности предприятия и наметила план действий. Решение - восстанавливать, предварительно составив карту разминирования.

Судоремонтный завод, находящийся в акватории Азовского моря, будем восстанавливать

- заявил Хоценко.

В ближайшей перспективе на базе завода будет запущен современный технологический комплекс по ремонту торговых и вспомогательных судов, а также военных кораблей. В дальнейшем будет восстановлен уже сам завод, сильно пострадавший во время боевых действий по освобождению Мариуполя. Это потребует больших вложений и полного технического перевооружения предприятия. Запуск производства позволит создать сотни новых рабочих мест для местного населения.

Азовский судоремонтный завод основан в конце XIX века, наибольшее развитие получил при СССР. Количество отремонтированных, модернизированных и переоборудованных морских и речных судов различных типов в год доходило до 120. После 1991 года предприятие постепенно хирело, государство не выделяло достаточных средств на судоремонтную отрасль, а с 2014 года, после переворота в Киеве, практически перестало работать. В 2021 году власти Украины намеревались продать АСРЗ в частные руки, но сделку провести не удалось, началась спецоперация российских войск.
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17 комментариев
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  1. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 12:50
    +3
    Восстановление конечно дело нужное … НО будет ли поток заказов достаточный для работы и развития … а это большой вопрос … в России многие судоремонтные ушли в историю именно из-за отсутствия заказов
    1. jamonchik
      jamonchik Сегодня, 13:01
      -1
      Главное обеспечить безопасность, чтобы дальнобойным не дотягивались ну и от диверсий
      1. aleksejkabanets
        aleksejkabanets Сегодня, 13:23
        -1
        Цитата: jamonchik
        Главное обеспечить безопасность, чтобы дальнобойным не дотягивались ну и от диверсий

        Главное это вопрос о собственности этого завода.))) Кому он принадлежит сегодня, за чей счет он будет восстанавливаться и в чьей собственности он будет после восстановления. Об этом автор в статье почему то скромно умолчал.
        1. Карат
          Карат Сегодня, 14:00
          0
          Цитата: aleksejkabanets
          Главное это вопрос о собственности этого завода.))) Кому он принадлежит сегодня, за чей счет он будет восстанавливаться и в чьей собственности он будет после восстановления. Об этом автор в статье почему то скромно умолчал.


          Принадлежит ДНР РФ.
          Кто будет восстанавливать? ДНР РФ за счёт бюджета РФ.
          Кому в будущем будет принадлежать? Ну тут я не Ванга, но думаю Донецкой области РФ.
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 12:53
    -5
    Больше товаров, хоро3и разных.
    Гни свою линию, вовка.


    ....

    ....
    Загогулина
  3. RoTTor
    RoTTor Сегодня, 12:54
    +3
    Завод, как и весь морсмкой торговый флот, должен быть государственным и входить, как составная часть, в состав Азовского морского пароходства, которое надо возрождать.

    Стоит напомнить, что в своё время Азовское морское пароходство ММФ СССР было, хоть и не самым крупным, но более чем успешным и прибыльным.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Торговый_флот_Донбасса

    «Азовское пароходство» было основано 1 декабря 1871 года по инициативе известного по всей Российской империи таганрогского купца 1-й гильдии Якова Самуиловича Полякова с целью развития морского торгового дела в Северном Причерноморье и развития транспортного сообщения Донецкого угольного бассейна и связанных с ними отраслей.

    В состав АМП до распада СССР кроме флота, входили четыре порта (Мариупольский, Бердянский, Керченский и Таганрогский), четыре крупных судоремонтных завода в этих городах, другие береговые структуры.

    1 декабря 1971 года Азовское морское пароходство награждено орденом Трудового Красного Знамени за заслуги в развитии морского транспорта.

    К моменту распада СССР за шестым в государстве предприятии работали 146 единицы транспортного флота сухогрузы, балкера, контейнеровозы, танкера — грузоподъемностью от 3тысяч до 30 тысяч тонн, ледоколы, буксиры и прочие плавсредства.[1]
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:03
      -1
      Да ,и стоит напомнить(автору),что это теперь нп ДНР,а Россия.А завод нужен
    2. Fachmann
      Fachmann Сегодня, 13:17
      0
      Точно такой же вопрос возник и у меня. А кому будет принадлежать?
      Прочитал ещё раз, написано, что восстановлением будет заниматься "Объединённая судостроительная корпорация".
      Очень бы не хотелось, чтобы очередной "аллигатор"-капиталист захапал этот объект.
      Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация» учреждено 21 марта 2007 года в соответствии с указом президента России В. В. Путина № 394. 100 % акций АО «ОСК» находится в федеральной собственности.

      Корпорация — крупнейшая судостроительная компания России. В холдинг входит около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий, на базе которых консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса. Предприятия ОСК работают во всех крупных портово-транспортных узлах Федерации — от Калининграда до Хабаровска, от Мурманска до Астрахани, трудится около 95 тысяч человек.
      1. aleksejkabanets
        aleksejkabanets Сегодня, 13:30
        0
        Цитата: Fachmann
        Точно такой же вопрос возник и у меня. А кому будет принадлежать?
        Прочитал ещё раз, написано, что восстановлением будет заниматься "Объединённая судостроительная корпорация".

        Извините, но боюсь вы невнимательно прочитали.
        Власти республики прияли решение о восстановлении работы Азовского судоремонтного завода, в настоящее время в Мариуполе работает совместная комиссия правительства ДНР, Минпромторга России и Объединенной судостроительной корпорации. Она уже осмотрела оставшиеся производственные мощности предприятия и наметила план действий.
        Не сказано, что завод будет принадлежать Объединенной судостроительной корпорации, вопрос о собственниках ни до восстановления, ни после восстановления не поднимается в статье.
      2. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 13:38
        0
        Цитата: Fachmann
        "Объединённая судостроительная корпорация".

        Это где Табуреткин рулит? recourse
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:04
    0
    Неожиданно... Он как закрылся, оттуда все прям потоком разъехались... И сильно сомневаюсь, что давно и прочно осевшие в Питере, как один мой знакомец, например, рванут обратно в Марик...
    1. tralmaster
      tralmaster Сегодня, 13:10
      -1
      В Мариуполе людей без работы много, и отстраивать будут работать потом.
  5. ximkim
    ximkim Сегодня, 13:09
    -1
    Гибкое дело , так как в процессе восстановления завода или после восстановления завода проведут оптимизацию. А так , пусть ходят и смотрят друг на друга делегаты комиссии( тоже дело).
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:22
    -1
    Власти ДНР приняли решение о восстановлении расположенного в Мариуполе Азовского судоремонтного завода
    . Планы, планы... если будет большая комплексная программа, на многие годы вперёд, тады може и получится, как надо.
  7. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:36
    -1
    Власти ДНР приняли решение о восстановлении расположенного в Мариуполе Азовского судоремонтного завода
    Ну и что удивительного?Все логично.
  8. Vlad Gor
    Vlad Gor Сегодня, 13:41
    -1
    Восстанавливать, строить заново, расположенный в Мариуполе Азовский судоремонтный завод надо, это не обсуждается. Ремонтировать и строить новые суда. Условия там хорошие, большая часть года теплая, зимой температура воды плюс 2-3 градуса. Инфраструктура там есть, ещё со времён СССР.
  9. solar
    solar Сегодня, 13:49
    +1
    будет запущен современный технологический комплекс по ремонту торговых и вспомогательных судов, а также военных кораблей.

    с учетом появления на вооружении у Украины дальнобойных средств поражения- это очень мудрое решение...
    А что с основой Мариуполя- металлургическим комплексом? Двумя крупнейшими заводами, на которых город держался?