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Китайский телеканал показал сюжет о подрыве газопроводов «Северный поток»

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Китайский телеканал показал сюжет о подрыве газопроводов «Северный поток»

Еще до начала специальной военной операции ВС РФ на Украине США угрожали, что при вводе российских войск на украинскую территорию газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» перестанут существовать. На это обращает внимание китайский новостной телеканал CGTN.


Примерно за 190 дней до взрывов на «Северных потоках» в Норвегию вылетели члены специальной рабочей группы американской администрации и спецслужб. Предположительно группу возглавлял советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. В задачу группы входило определение наиболее подходящего места для монтажа взрывного устройства.

За 116 дней до диверсии в Северную Европу прибыл американский авианосец для участия в военно-морских учениях НАТО Baltops 2022. Затем стартовали и сами военно-морские маневры с участием 47 кораблей стран НАТО, 89 вертолетов и самолетов, более 7 тысяч человек личного состава военно-морских сил стран альянса. Во время учений американские самолеты постоянно летали над местом будущей диверсии, иногда снижаясь очень низко.

Затем на место проведения учений на вертолете прибыла группа американцев в штатском. Они встретились с командованием Шестого флота ВМС США и другими неопознанными лицами в штатском.

Потом американцы совершили глубоководное погружение в зоне будущей диверсии. В это время они и разместили взрывные устройства на трубах газопровода. Как сообщает китайский телеканал, глубина закладки превысила 80 метров. Операция по установке устройств длилась шесть часов.

За 24 дня до взрывов над местом диверсии кружили вертолеты ВМС США. Наконец, в сам день диверсии самолет ВМС США Р8 совершил полет над Балтийским морем и сбросил гидроакустический буй. Именно таким способом, по мнению китайских тележурналистов, и были приведены в действие взрывные устройства, прикрепленные к газопроводам.

Напомним, что ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал результаты своего расследования обстоятельств утечки газа на газопроводах СП и СП-2. По утверждению Херша, приказ о проведении операции отдал сам президент США Джо Байден, а непосредственное руководство ее планированием осуществлял именно Джейк Салливан.

Автор:
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13 комментариев
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  1. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:12
    +2
    Хорошию сюжет, показывающий террористическую сущность США.
    1. wanna
      wanna Сегодня, 13:29
      0
      Но у США есть абсолютный контроль над мировым мнением, и они могут манипулировать обычными людьми, создавая "информационные коконы", чтобы заставить людей обращать внимание на то, что они делают, и не обращать внимания на то, чего они не делают.
    2. marchcat
      marchcat Сегодня, 13:30
      +2
      Интересно, чем всё это дело закончится, а ни кто его совершил (с самого начала было ясно кто это сделал). recourse
    3. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:31
      0
      приказ о проведении операции отдал сам президент США Джо Байден, а непосредственное руководство ее планированием осуществлял именно Джейк Салливан.
      Исполнители названы ! Осталось прислать повестки в суд ! am
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Сегодня, 13:35
        0
        жаловаться в гаагу побежим,или в "спортлото" ? одно и тоже впрочем.
    4. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 13:35
      0
      Ну начать надо с того, что свою подлую сущность США никогда и не прятали, так что этот момент можно опустить. Как и главный русский вопрос "кто виноват?" Остаётся только один вопрос, и он звучит даже не "что делать?" а проще и вульгарнее - И ЧЁ?
      1. Будут ли америкосы восстанавливать Потоки? - ответ однозначный НЕТ!
      2. Можно ли стрясти с амеров деньги на ремонт Потоков? Теоретически можно попробовать, но наши власти не рискнут - слишком много интересов большого числа "уважаемых людей" завязано на дружбу с Америкой.
      3. Будут ли восстановлены Потоки? Возможно. За наш счёт. С принятием огромного количества условий, правил, конвенций и прочей ботвы, в результате которой опять выиграют все кроме России. Обогащение отдельно взятых россиян не в счёт.
      Ну и самое главное - что изменится в российско-американских отношениях, когда эта история будет полностью анатомирована, станет достоянием общественности и т.д.? НИ-ЧЕ-ГО!!! Если с Америкой не случится дефолт или другая-какая гражданская война то всё останется как прежде - слова и дела будут иметь коэффициент корреляции в районе минус единицы...
    5. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 14:05
      0
      Его бы по всему миру транслировать, можно как неделимую рекламу при просмотрах любых матчей, чемпионатов кино концентов из азии, ну как в кинотеатрах 15минут анонсы гоняют. Толку былобы намного больше. А так, охват сюжета точно не весь мир будет.
  2. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 13:17
    +2
    Там не просто "Китайское СМИ" это "CGTN" (China Global Television Network) — глобальный Китайский международный новостной телеканал, а его владелец "Центральное телевидение Китая". Так что эта публикация и есть определение позиции Китая теперь публично и официально ставшего на сторону России.

    P.S. Давно было пора, а то заждались конкретики от них.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:21
    0
    Какой американский авианосец заходил на Балтику?Может всётаки УДК.
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 13:37
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Какой американский авианосец заходил на Балтику?Может всётаки УДК.

      Там таких больших кораблей заходило три
      "Маунт Уитни" (LCC-20)
      ORP Торунь
      Кирсардж (LHD-3)
      Все они могли гипотетически участвовать в обеспечении теракта
  4. ximkim
    ximkim Сегодня, 13:31
    +2
    Хороший видеосюжет.
    Все(особенно Россия)будут только в плюсе от неработающего экспертного газопровода из России в Европу. А почему на пользу?Так как Россия очень сильно тратить свои силы на топливную промышленность , а на другие забивает или их душит намерено , то есть - признаки колониального правительства.
  5. vet
    vet Сегодня, 13:51
    +2
    Да, американцы взорвали газопроводы. И что дальше? Реакции никакой, могут взрывать следующие.
  6. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 14:00
    0
    А что наши ВМС не отслеживали НАТОвское усение на Балтике?