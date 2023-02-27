Сегодня в Румынии очевидцы сняли кадры передвигающейся боевой техники по одной из городских улиц. Речь идёт о системах ПВО, которые она стягивают к границам Молдовы. Речь идёт о самоходных зенитных установках немецкого производства Gepard.В этом контексте стоит отметить, что обстановка на румынско-молдавской границе на данный момент действительно накаляется, особенно на фоне недавнего заявления МО РФ о готовящейся провокации со стороны ВСУ по вторжению в Приднестровье.Как заявил лидер ПМР Вадим Красносельский, у границы республики с Украиной признаков, которые указывали бы на реальную угрозу в регионе на данный момент нет, однако, как отметил он, ситуация остаётся крайне напряжённой, а гражданам необходимо сохранять спокойствие.Главная цель, которую преследуют украинские военные в ПМР, заключается в установлении контроля над боеприпасами, хранящиеся на складах неподалёку от села Колбасна Рыбницкого района, что позволит им получить доступ к системам вооружений советского образца. Стоит отметить, что расположены они всего в 2 км от украинской границы.Решение приднестровского вопроса силой является крайне опасным прецедентом со стороны киевского режима, но все попытки ВСУ таким образом помочь Молдавии ликвидировать непризнанную республик не увенчаются успехом. Вопрос охраны этих складов, а также утилизация боеприпасов, остаётся по-прежнему в компетенции РФ, которая является гарантом обеспечения безопасности всего Приднестровского региона благодаря слаженной работе Оперативной группы российских войск (ОГРВ) на этой территории на протяжении вот уже 30 лет.