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Румыния стягивает самоходные зенитные установки к границам Молдавии

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Румыния стягивает самоходные зенитные установки к границам Молдавии

Сегодня в Румынии очевидцы сняли кадры передвигающейся боевой техники по одной из городских улиц. Речь идёт о системах ПВО, которые она стягивают к границам Молдовы. Речь идёт о самоходных зенитных установках немецкого производства Gepard.


В этом контексте стоит отметить, что обстановка на румынско-молдавской границе на данный момент действительно накаляется, особенно на фоне недавнего заявления МО РФ о готовящейся провокации со стороны ВСУ по вторжению в Приднестровье.

Как заявил лидер ПМР Вадим Красносельский, у границы республики с Украиной признаков, которые указывали бы на реальную угрозу в регионе на данный момент нет, однако, как отметил он, ситуация остаётся крайне напряжённой, а гражданам необходимо сохранять спокойствие.

Главная цель, которую преследуют украинские военные в ПМР, заключается в установлении контроля над боеприпасами, хранящиеся на складах неподалёку от села Колбасна Рыбницкого района, что позволит им получить доступ к системам вооружений советского образца. Стоит отметить, что расположены они всего в 2 км от украинской границы.

Решение приднестровского вопроса силой является крайне опасным прецедентом со стороны киевского режима, но все попытки ВСУ таким образом помочь Молдавии ликвидировать непризнанную республик не увенчаются успехом. Вопрос охраны этих складов, а также утилизация боеприпасов, остаётся по-прежнему в компетенции РФ, которая является гарантом обеспечения безопасности всего Приднестровского региона благодаря слаженной работе Оперативной группы российских войск (ОГРВ) на этой территории на протяжении вот уже 30 лет.
Автор:
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20 комментариев
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  1. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:14
    0
    Правильно делает, мало что от укропов летать будет на их территорию. И интересный момент-молдавия стремится в румынию но при этом приднестровье считает своим. Укропы проявят агрессию против приднестровья а значит и молдавии которая союзник кукуева и румыны будут защишать тех кто так хочет с ними воссоединится от агрессии своего обожаемого украинского союзника????
  2. marc75
    marc75 Сегодня, 14:15
    +8
    Уже десять раз написали, что фото фейк (фото несколько лет), как и сама новость
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:37
      0
      если не ошибаюсь на фото зенитные установки Гепард. А боеприпасы для них е у румынов? В достатке?
  3. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 14:24
    +6
    Nur ein weiterer, unverkennbarer Mosaikstein der ohne jeden Zweifel
    beabsichtigten Konfrontation mit Russland in Transnistrien...!!

    Einmal mehr verfahren die USA nach dem Motto:

    "Wenn Du mit dem Kopf durch die Wand willst, dann benutze möglichst
    den Kopf von Jemand anderem...!!"

    Spätestens seit der Stationierung von fast 5000 tausend Mann der
    101. US-Luftlande-Division in Rumänien muss JEDEM mit einem
    Funken Rest-Hirn klar sein, was hier völlig unverhohlen seit
    geraumer zeit geplant und vorbereitet wird...!!

    In Moldavien wird die völlig kriegsunwillige Bevölkerung schon seid
    Monaten systematisch bedroht und eingeschüchtert, da die USA
    ihr "Trojanisches Pferd" Maia Sandu für den Posten der Präsidentin
    von "Groß Rumänien" unter Einschluss Moldaviens bereits fest
    eingeplant haben und ihr - genau wie der Deutschen Außenministerin -
    der Wille des Volkes scheiß egal ist...!!

    Ich bete zu Gott, dass Russland dieses eine mal bitte als ERSTER
    zuschlägt, diese verkommenen US-Ratten samt der rumänischen
    Brut blutig zerquetscht und mit ihren Gedärmen die neuen Straßen
    nach Odessa planiert...!!!!!
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 14:45
      +9
      Уважаемый, а вы текст своего комментария не пробовали через онлайн переводчик прогнать? Делов то - копировать/вставить. wink
      1. evgen1221
        evgen1221 Сегодня, 15:42
        0
        Дзысыз образования не хватает додуматся что на русском сайте русские сидят.
  4. SkАй
    SkАй Сегодня, 14:30
    +3
    Ребята (укробандеровцы) серьёзно готовятся к вторжению. Подтянули технику, штурмовиков, эшелоны для вывоза захваченных боеприпасов даже к Одессе подтянули, боевиков в форме российских войск (около 260 козлов) подготовили якобы для наступления с территории ПМР, а мы всё озабоченности выражаем. Тут пачкой "Гераней" просто так не отбиться. Опять будем сутки думать, как в августе 2008-го, пока наши миротворцы и граждане РФ погибать будут.
    1. insafufa
      insafufa Сегодня, 15:17
      -1
      Цитата: SkАй
      Опять будем сутки думать, как в августе 2008-го, пока наши миротворцы и граждане РФ погибать будут.

      Нет вот подтянем к Херсону ПТ-76 и БТР-50 переправимся на тот берег, а там и до приднестровья недалеко.
      Без шуток наши тоже готовятся ВКС стянули к границам ну и сюрпризы готовы на складах заранее ждемс когда по прут.
      Если не фейк то морпехов отводят из фронта в глубь территории для доукомплектования.
      Поживем увидим как все сложится.
  5. kaufman
    kaufman Сегодня, 14:36
    +5
    Ситуация напряженная. Необходимо принимать меры. Угрозы в адрес Молдавии и Украины не сработают. ВСУ сомнёт армию ПМР.
  6. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 14:37
    -1
    Румыны решили повоевать с Россией и самоубиться,.?
    Вперёд и с песней.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 14:56
      0
      Больше похоже на полигон где всу испытает новые игрушки. Ну и помогут румынам закончить замороженный конфликт.
  7. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 14:40
    +4
    По всей видимости, скоро начнется. Эй! Кто нибудь! Разбудите ГШ!
  8. iljael
    iljael Сегодня, 14:42
    +2
    Это репетиция парада к 1 декабря в Алба-Юлия в Трансильвании.
  9. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 14:48
    -3
    Цитата: Ингвар 72
    Уважаемый, а вы текст своего комментария не пробовали через онлайн переводчик прогнать? Делов то - копировать/вставить. wink

    Ich glaube trotzdem, Sie haben den Sinn verstanden...!!
  10. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:50
    +1
    «Когда Бог создавал армии, то расставил их по степени их мощи. Последней, на самом левом фланге, оказалась итальянская армия. И тогда ее начальники взмолились: „Господи, ведь мы должны кого-то бить!“ И тогда Бог создал румынскую армию»
    (Народная мудрость)
  11. Тима
    Тима Сегодня, 14:50
    +2
    [/quote]Главная цель, которую преследуют украинские военные в ПМР, заключается в установлении контроля над боеприпасами, хранящиеся на складах неподалёку от села Колбасна Рыбницкого района, что позволит им получить доступ к системам вооружений советского образца. Стоит отметить, что расположены они всего в 2 км от украинской границы.[quote]


    На всякий случай нужно подумать об уничтожении складов( заминировать), к сожалению ошибки СВО дают об задуматься.
    1. barclay
      barclay Сегодня, 15:26
      0
      Думаю, что склады к подрыву уже давно готовы.Также можно обойтись и парой "Калибров". Ребят только жалко...они надеются.
  12. barclay
    barclay Сегодня, 14:58
    +2
    таким образом помочь Молдавии ликвидировать непризнанную республик не увенчаются успехом
    Ой- ли!...Приднестровье на данный момент изолировно. Откуда такая уверенность у автора?
  13. V.B.
    V.B. Сегодня, 15:10
    +2
    А ЭТОТ всё поставляет нефть на "лукойл" в Бургос, а дальше горючее на окраину? Долго народ русский будет слушать "собрание обещаний" и платить самым святым- кровью за этих? А может, так приказано за бочку варенья и корзину печенья? Не удивлюсь, ибо от этих жду только предательства. А на корабликах, которые снуют, якобы за зерном и обратно, что возят,а?
    1. Normann
      Normann Сегодня, 15:46
      0
      Вам же сказали - зерно, что тут не понятного, правда оно стрелять умеет, но по документам - зерно.