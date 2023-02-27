Военное обозрение
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Прекративший выпуск 122-мм снарядов 35 лет назад оружейный завод снова запустили в Болгарии

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Прекративший выпуск 122-мм снарядов 35 лет назад оружейный завод снова запустили в Болгарии

Болгария запускает производство 122-мм снарядов для артиллерии советского образца, остающейся на вооружении украинской армии. Решение об открытии производства принято на фоне нехватки боеприпасов крупных калибров у ВСУ. Снаряды будут поставляться исключительно на Украину.


В болгарском городе Костенц после многолетнего простоя снова запускают предприятие по производству артиллерийских боеприпасов калибра 122-мм. Данный оружейный завод, принадлежащий государственному холдингу TEREM, последнюю продукцию выпустил в 1988 году. Теперь, спустя 35 лет, принято решение снова запустить производство.

По данным New York Times, восстановление производства проходит в рамках программы стран Запада по обеспечению Украины снарядами крупных калибров, особенно советского образца, так как у ВСУ советских гаубиц и САУ еще хватает, а снарядов к ним нет. Данный завод будет работать только на Украину, производство уже запущено. При этом никто не знает, кем профинансировано восстановление производства. Высказываются предположения, что это может быть болгарское правительство, а возможно, что другие страны, входящие в "антироссийскую коалицию". По крайней мере, представители США присутствовали на церемонии открытия завода.

Ранее в Вашингтоне заявляли о возможности запуска производства вооружений и снарядов на территории стран Восточной Европы, в частности, Болгарии, Чехии и Румынии, для обеспечения Украины. Также планировалась участие стран НАТО в инвестировании производства боеприпасов в этих странах.

Накануне министр обороны Эстонии Ханно Певкур, посетивший Киев заявил, что страны ЕС запустили процедуру производства для ВСУ одного миллиона снарядов калибра 155 мм.
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17 комментариев
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  1. Романенко
    Романенко Сегодня, 13:30
    +8
    Заботятся о нас братушки, шкуры продажные.
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 13:33
      +2
      Америкосы болгарам память обнулили похоже.. если уж до этого дело дошло. negative
      1. SkАй
        SkАй Сегодня, 13:40
        +1
        Да не было у них никакой памяти - в каком мировом конфликте болгары выступали на нашей стороне? А нам бы было бы неплохо обнулить сей завод в ближайшее время, дабы другим "не братьям" было неповадно соучавствовать в убийстве русских на Донбасе. Я надеюсь, Петров с Башировым уже подобное задание получили.
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:35
      +2
      Цитата: Романенко
      Заботятся о нас братушки

      Там СЭВ подключился ! Как меняются дружбаны и соратники. Мерзопакость !
    3. dauria
      dauria Сегодня, 13:52
      0
      шкуры продажные.

      Такое производство достаточно энергоёмкое , жрёт электроэнергию и газ как свинья помои . Интересно , не знаете страну , поставляющую это "продажным шкурам" ? Раз деньги не пахнут в Москве, почему они должны пахнуть в Софии ?.
  2. solar
    solar Сегодня, 13:33
    +1
    Военное производство оживает. Без гонки вооружений не обойдется.
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 13:37
      +1
      Цитата: solar
      Военное производство оживает.

      Замечу - очень энергозатратное производство. И откуда что берётся? Наверное газопровод из америки проложили? Не? Тогда откуда-то из другой страны...не будем показывать пальцем.
  3. ivan_zaitcew
    ivan_zaitcew Сегодня, 13:34
    +2
    Вот вам и братушки, мать их... С такими "братушками" и врагов не надо!
  4. Andy_nsk
    Andy_nsk Сегодня, 13:34
    0
    ...а Петров и Башаров об этом не знают?
    1. NKT
      NKT Сегодня, 13:40
      0
      У них по США сейчас экскурсии, в основном, по жд )
  5. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:38
    0
    Прекративший выпуск 122-мм снарядов 35 лет назад оружейный завод снова запустили в Болгарии
    Ну да, братушка, сссс..ка ты а не матрос. angry
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:41
    +1
    Прекративший выпуск 122-мм снарядов 35 лет назад оружейный завод снова запустили в Болгарии
    . Бабло, оно и в Африке бабло...
  7. senima56
    senima56 Сегодня, 13:42
    +1
    Очередной раз "братушки" против России воюют! fool hi negative
  8. ReTeplov
    ReTeplov Сегодня, 13:45
    +1
    Предлагаю Турции снова "взять шефство" над Болгарией. Ну не достойны они независимости...
  9. ISKANDER_61
    ISKANDER_61 Сегодня, 13:48
    0
    У них ничего личного, только бизнес
  10. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 13:50
    -1
    За последний год на крайне противоположное сменил мнение о Болгарии и болгарах. Страна , своим существованием и государственностью целиком и полностью обязанная России , политая кровью и потом русских солдат , ведет себя как последняя базарная грязная шлюха , а не братский славянский православный народ. Никогда больше болгару руки не подам , плюну в рожу и скажу от себя лично.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 13:55
      0
      Цитата: FoBoss_VM
      За последний год на крайне противоположное сменил мнение о Болгарии и болгарах. Страна , своим существованием и государственностью целиком и полностью обязанная России , политая кровью и потом русских солдат , ведет себя как последняя базарная грязная шлюха , а не братский славянский православный народ. Никогда больше болгару руки не подам , плюну в рожу и скажу от себя лично.

      Вам для этого нужно будет приехать в Болгарию. wink