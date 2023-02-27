Военное обозрение
Войти Регистрация

В польском Минобороны заявили, что осуществляли военные поставки на Украину еще до начала СВО

6
В польском Минобороны заявили, что осуществляли военные поставки на Украину еще до начала СВО

Польские власти начали поставлять боеприпасы для украинской армии еще до начала российской спецоперации на Украине. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.


В интервью изданию Polska.Metropolia warszawska глава Минобороны республики также отметил, что поставки украинской армии польских боеприпасов привели к ускорению связанных с оснащением Войска Польского работ.

Блащак также сообщил, что в настоящее время Польша уже поставила украинской армии имевшиеся в ее распоряжении советские танки Т-72, значительное количество артиллерийских снарядов и других боеприпасов, переносные зенитно-ракетные комплексы, беспилотники и барражирующие боеприпасы.

Кроме того глава польского военного ведомства заявил, что в республике проходят тренировки украинские военнослужащие, которых обучают управлению и обслуживанию немецких танков Leopard 2, которые в ближайшее время планируется передать ВСУ и польских гаубиц Krab. Общая сумма польской военной помощи за прошедший год составила 2,2 миллиарда евро.

Польша также стала инициатором создания "танковой коалиции", в задачи которой входят поставки Украине танков западного производства.

Ранее сообщалось, что на стороне киевского режима в военных действиях принимают участие около 20 тысяч польских наемников, из которых более 2,5 тысяч уже погибли.

Значительные объемы военной поддержки, оказываемой украинской армии польскими властями указывают на прямую заинтересованность Польши в вооруженном конфликте на Украине.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 14:25
    0
    ну ну - поляки! Совсем Бога не боитесь?

    а как Вам потом вспомнят это??? в определенных организациях

  2. Landwarrior
    Landwarrior Сегодня, 14:32
    +1
    Американцы сначала во Вьетнаме тоже только "поставляли оружие" и "обучали"... hi
  3. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 14:34
    +1
    Общая сумма польской военной помощи за прошедший год составила 2,2 миллиарда евро.

    И все это идет из денег полученных "на халяву от Евросоюза, как ежегодная помощь ( около 9 лярдов ) для поддержания экономики Польши.
    В тоже время инфляция в Польша одна з самых высоких в Евросоюзе, в январе 2023-го – 17,2% ( только в Прибалтике выше).
  4. Ингвар 72
    Ингвар 72 Сегодня, 14:39
    +1
    Опять нас обманули! Да что же это за "партнёры" такие, разводят нашего гроссмейстера, как ребёнка? wassat
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 14:43
    +1
    Тоже мне, секрет полишинеля! Лучше назовите страны Запада, которые не готовили украину к войне (а, не к СВО).
  6. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 14:55
    0
    Поляки еще со времен смуты ненавидели нас, единственные из славян католики... и хоть я и атеист, но понимаю, это накладывает определенный отпечаток на народ. Гиены Европы - так вроде?