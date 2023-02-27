Лавров: России удалось сорвать планы коллективного Запада изолировать и расчленить страну

По прошествии года, на протяжении которого наша страна находилась и продолжает находиться под беспрецедентным экономическим давлением, становится очевидным, что США и их союзники не достигли поставленной цели и не превратили Россию в «мирового изгоя».
В ходе открытия совещания представителей МИД в субъектах РФ, глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Россия за последнее время расширила сотрудничество со многими государствами, тем самым сорвав планы коллективного Запада по изолированию и расчленению страны, пишет ТАСС.
Со слов главы МИД, наша страна сегодня имеет партнерские отношения с большинством членов международного сообщества. В их числе, в первую очередь, Индия, Китай, на которые приходится около трети населения Земли, а также другие страны, включая союзников России по БРИКС, ОДКБ, ШОС и ЕАЭС.
Как выразился российский министр иностранных дел, наша страна сейчас находится у истоков нового миропорядка – полицентричного, демократичного и справедливого. В настоящий момент выстраивается его конфигурация, а это значит, что Россия уже в недалеком будущем займет свое заслуженное место в новой международной системе.
Стоит отметить, что за последний год наша страна действительно расширила свои партнерские отношения со многими государствами, в первую очередь Азиатского региона, куда была переориентирована большая часть нашего экспорта, ранее предназначавшегося для Европы. Более того, для многих стран, страдающих от узурпаторской политики Запада, Россия стала опорой и дала надежду на справедливое будущее.