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Лавров: России удалось сорвать планы коллективного Запада изолировать и расчленить страну

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Лавров: России удалось сорвать планы коллективного Запада изолировать и расчленить страну

По прошествии года, на протяжении которого наша страна находилась и продолжает находиться под беспрецедентным экономическим давлением, становится очевидным, что США и их союзники не достигли поставленной цели и не превратили Россию в «мирового изгоя».


В ходе открытия совещания представителей МИД в субъектах РФ, глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Россия за последнее время расширила сотрудничество со многими государствами, тем самым сорвав планы коллективного Запада по изолированию и расчленению страны, пишет ТАСС.

Со слов главы МИД, наша страна сегодня имеет партнерские отношения с большинством членов международного сообщества. В их числе, в первую очередь, Индия, Китай, на которые приходится около трети населения Земли, а также другие страны, включая союзников России по БРИКС, ОДКБ, ШОС и ЕАЭС.

Как выразился российский министр иностранных дел, наша страна сейчас находится у истоков нового миропорядка – полицентричного, демократичного и справедливого. В настоящий момент выстраивается его конфигурация, а это значит, что Россия уже в недалеком будущем займет свое заслуженное место в новой международной системе.

Стоит отметить, что за последний год наша страна действительно расширила свои партнерские отношения со многими государствами, в первую очередь Азиатского региона, куда была переориентирована большая часть нашего экспорта, ранее предназначавшегося для Европы. Более того, для многих стран, страдающих от узурпаторской политики Запада, Россия стала опорой и дала надежду на справедливое будущее.
Автор:
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15 комментариев
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  1. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 15:12
    +7
    Со слов главы МИД, наша страна сегодня имеет партнерские отношения с большинством членов международного сообщества. В их числе, в первую очередь, Индия, Китай,
     Год назад,Россия не имела партнерских отношений с этими странами? Если всё так чудесно,почему в ООН,большинством голосов проходят антироссийские резолюции?
    1. aleksejkabanets
      aleksejkabanets Сегодня, 15:45
      +2
      Здраствуйте Корнелий! hi
      Цитата: kor1vet1974
      Если всё так чудесно,почему в ООН,большинством голосов проходят антироссийские резолюции?

      Потому, что имеет партнерские отношения с большинством членов международного сообщества, одни партнеры санкции вводят, а другие партнеры эти санкции поддерживают.)))
      Как выразился российский министр иностранных дел, наша страна сейчас находится у истоков нового миропорядка – полицентричного, демократичного и справедливого.

      Это значит новый миропорядок, где вместо одного гегемона США, станет два гегемона, США и Китай - полицентричный, демократичный и справедливый миропорядок? То то я и смотрю, что по всему миру права человека все более и более неукоснительно соблюдаются.)))
      а это значит, что Россия уже в недалеком будущем займет свое заслуженное место в новой международной системе.
      Ага, займет конечно, на уровне своих 1.6% мирового ВВП, достойней некуда. Была сырьевым придатком Европы, стала сырьевым придатком Китая, прогрес налицо.
      сорвав планы коллективного Запада по изолированию и расчленению страны
      Сорвала, разумеется, только непонятно тогда почему столько "социально-ответственных предпринимателей" свои ЧВК собираются делать, к честным выборам 2024-го года готовятся?
    2. Сергей Аверченков
      Сергей Аверченков Сегодня, 16:03
      +1
      Боятся, элементарно боятся, кто бы из них (этих стран) хотел бы оказаться на месте России? И вообще я вас не понимаю... Вы против России? Если так это всё объясняет. Думаю так.
  2. Zhan
    Zhan Сегодня, 15:15
    0
    Как выразился российский министр иностранных дел, наша страна сейчас находится у истоков нового миропорядка – полицентричного, демократичного и справедливого. В настоящий момент выстраивается его конфигурация, а это значит, что Россия уже в недалеком будущем займет свое заслуженное место в новой международной системе.

    Займём Сергей Викторович, обязательно займём. Вот только процесс этот довольно трудоёмкий и долгий.
    С точки зрения Заштатников, конечно, гораздо удобней где силой, где хитростью и шантажом навязать свои условия и доить всех, как они хотят.
  3. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 15:25
    +4
    Я не удивляюсь мыслям и действиям Запада. Я удивляюсь, что Запада обличили, а наших домашних пособников - нет. Ни тех кто финансировал всякие Медузы и Эхо Москвы, ни тех кто на ТВ и радио работал целыми творческими коллективами, творческую шайку лейку. И им платило хорошо само государство РФ. Конкретные министерства, государственные холдинги, чиновники.....один Ельцин-центр чего стоит.
    1. aleksejkabanets
      aleksejkabanets Сегодня, 15:52
      +1
      Цитата: Zaurbek
      Ни тех кто финансировал всякие Медузы и Эхо Москвы,

      Газпром Эхо Москвы финансирует. Будем "народное достояние" обличать?
      Цитата: Zaurbek
      Конкретные министерства, государственные холдинги, чиновники.....один Ельцин-центр чего стоит.



      Очень проникновенная речь.
      1. Zaurbek
        Zaurbek Сегодня, 15:57
        0
        Не можете сажать. Огласите - путь был не правильный . Инициаторы - вот эти.
  4. solar
    solar Сегодня, 15:34
    +3
    а также другие страны, включая союзников России по БРИКС, ОДКБ, ШОС и ЕАЭС.

    Несколько дней назад в ООН прошло голосование антироссийской резолюции.
    Против голосовали только 7 стран, за- 141.
    Против- это Россия и Беларусь, Сирия, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа.
    Вопрос- а из этого длинного списка "союзников"- БРИКС, ОДКБ, ШОС и ЕАЭС- хоть кто-то кроме Белоруси, проголосовал против?
    Что ж это за "союзники" такие?
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 15:40
      0
      Наши "союзнички" по БРИКС, ОДКБ, ШОС, ЕАЭС просто боятся голосовать за нас и скажем прямо у них есть на это причины, после всех этих "жестов доброй воли", постоянных "просьб о переговорах", невнятных наших целях на Украине, "зерновых сделках".... Ну нельзя быть немного беременным.
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 15:45
        0
        Они тоже смотрели послание ВВП и видели, что подчинённые кто в телефоне играется, кто тупо спит - ни чего не боятся.... ну не добавляет это авторитета нашему государству. Попробовали бы чиновники в Китае так вести себя....
        1. Сергей Аверченков
          Сергей Аверченков Сегодня, 16:10
          0
          Я тоже ничего не боюсь и даже более вам скажу - любой политик включая ВВП нехороший человек априори, но Россия моя Родина и я её не кому не продам. То что вы сейчас творите ведет нас к поражению в СВО. Вы этого добиваетесь? Так может вы Хоохол далекой закладки?
  5. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 15:35
    +4
    Процесс расчленения идёт и очень успешно. Сначала Варшавский блок отчленили, потом СССР расчленили, Потом автономные республики пытаются вычленить, процесс идёт и довольно успешно.
    Расчленение идёт между богатыми и бедными, между актёришками и армией, между деревней и городом. Например Сахалин не хотят пришить к материку мостом. Калининград нужно пришить сухопутной территорией.
    Зачем партнёрам дёшево продаём нефть, газ? С партнёрами, с друзьями так не поступают.
    Кто голосовал против нас в ООН урезать хлебную пайку.
  6. ort
    ort Сегодня, 15:37
    +1
    Чем чаще мы будем слышать от высшего руководства слова насчёт "расчленить", тем привычнее и тем спокойнее будем к ним относиться. В конце концов нам же вообще всегда и вообще всё было .........
    Таки и к этому привыкнем.
    1. sagitovich
      sagitovich Сегодня, 15:43
      -2
      Когда уже наше руководство обьявит каким образом планируется расчленение Украины.
      Польше, Венграм, Украине, и России с Белоруссией.
      Война сразу закончится!!!
      Солдаты и офицеры ВСУ ломанутся семьи свои вывозить.
      Кому и куда угодно.
  7. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 16:05
    0
    И так, я опять вижу набег хоохлов. Простите кого это не касается. Но это видно.