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Ранения украинских солдат в Артёмовске попали в кадр

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Ранения украинских солдат в Артёмовске попали в кадр

Удручающее положение украинских войск в Артёмовске, который штурмуют бойцы ЧВК «Вагнер», официально принято называть «тяжёлой ситуацией», не сообщая о потере контроля над населёнными пунктами и районами города и тем более не говоря о массовой гибели личного состава ВСУ.


Части из солдат «повезло» получить ранения и эвакуироваться. Однако многие из «300-х» остаются на поле боя, так и не дождавшись помощи. На кадры, снятые украинской стороной, зафиксированы попадания в солдат из стрелкового оружия и РПГ. Тяжесть ранений и судьба получивших их солдат неизвестны.

Даже при благоприятном исходе их ожидает безразличие со стороны властей. Так, один из украинских военных записал видеообращение, в котором рассказывает, что получил ранение обоих ног, в результате которого обрёл хромоту, в связи с чем оформляется инвалидность. При этом кроме выплат боевых за 14 дней пребывания на фронте в размере 22 тыс. гривен (45 тыс. руб.) ему больше ничего не полагается, несмотря на ведущуюся пропаганду о всесторонней поддержке бывших участников БД.

Возможно, что ему посчастливиться устроиться на работу в военкомат: в последнее время «молодчиков», скручивающих мужчин на улицах украинских городов в рамках мобилизации, начали отправлять в боевые подразделения, набирая вместо них калек, вернувшихся с фронта. В отличие от своих здоровых предшественников им придётся вылавливать «резервистов» за счёт полученной в боях смекалки.

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14 комментариев
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  1. Flashpoint
    Flashpoint Сегодня, 15:12
    +5
    Жжёный M113 радует глаз, даже не смотря на краткость данного комментария! laughing
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:14
      +4
      Надеюсь,что там внутри были западные спецы.

      .Телеграм-канал «Воин DV», рассказывающий о дальневосточной группировке [V], опубликовал новость по Угледару:
      «В городе работают спецы из НАТО. Подтверждается радиоперехватом, а так же тем, что за некоторых двухсотых бьются, пытаясь вытащить. Если не получается вытащить тело, забирают документы и принимают меры, чтобы тело не распознали (уродуют, либо отрезают голову и кисти рук).
      ВСУшники, кстати, своих погибших как правило не собирают. Команда сверху. Экономия на страховых выплатах».


      .Украинский Телеграм-канал «Резидент» сообщает со ссылкой на собственный источник в Офисе президента: главнокомандующий ВСУ Залужный доложил Зеленскому о тактическом окружении Бахмута российскими войсками. А также о том, что единственную дорогу через Хромово можно использовать только ночью. Поля вокруг города превратились в распутицу из-за потепления, а значит, снабжение ВСУ с каждым днём будет всё сложнее.




      .После освобождения ЯГОДНОГО штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» продолжили продвигаться от БЕРХОВКИ на юг. Сейчас российские подразделения закрепились к югу от БЕРХОВСКОГО водохранилища, а также освободили ДУБОВО-ВАСИЛЕВКУ – идёт зачистка прилегающих окрестностей на западе.Установление контроля над важной транспортной артерией через БЕРХОВКУ создало серьёзную угрозу для группировки ВСУ на севере БАХМУТА – сейчас единственный путь в город пролегает через просёлочную дорогу в АРТЁМОВСКОМ (ХРОМОВО), состояние которой не позволяет использовать её должным образом.Несмотря на то, что украинские формирования упорно удерживают каждый опорный пункт в БАХМУТЕ, ситуация для них заметно ухудшилась. Для замедления темпов наступления «вагнеровцев» была подорвана дамба на северо-западной окраине БАХМУТА.Таким образом ВСУ намеревались сдержать продвижение российских подразделений и обеспечить безопасный отход своих сил с правого берега реки БАХМУТКА. Но уничтожение дамбы коренным образом не повлияет на обстановку в городе: потоки воды направятся в район СТУПКИ севернее АЗОМа и уйдут по БАХМУТКЕ в северном направлении в течение нескольких дней.По факту это может вынудить формирования ВСУ покинуть северные районы города из-за угрозы попадания в окружение, а само решение, вероятно, было принято поспешно в панике после прорыва ЧВК «Вагнер» в ЯГОДНОМ и БЕРХОВКЕ.На восточной окраине «вагнеровцы» продвинулись от улицы Щедрая до улицы Кооперативной, закрепившись в жилой застройке. До переправы на левый берег БАХМУТКИ осталось около 300 метров.На юго-западе продолжается штурм КРАСНОГО – бои идут у юго-западных окраин села. Кроме того, штурмовые отряды отбили часть позиций у трассы Бахмут – Константиновка. В подразделениях ВСУ ситуацию оценивают как критическую, один из батальонов 46-й оаэмбр ДШВ Украины был выведен на запасные рубежи для восстановления боеспособности.На других участках ВСУ подготавливают новые линии обороны. Инженерные подразделения 24-й и 28-й омбр укрепляют позиции в ЧАСОВ ЯРЕ, ГРИГОРОВКЕ, БЕЛОЙ ГОРЕ и ДЫЛЕЕВКЕ. Строительные материалы ежедневно поставляются из СЛАВЯНСКА и КРАМАТОРСКА.

      https://odnarodyna.org/article/donbasskiy-front-do-centra-artyomovska-menee-dvukh-kilometrov
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Сегодня, 15:40
        0
        Ранения украинских солдат в Артёмовске попали в кадр
        и нахрена нам это ? радоваться и скакать как они ,мы не будем,нет радости в мучениях людей.
        1. Петр_Колдунов
          Петр_Колдунов Сегодня, 15:52
          +2
          Цитата: Дедкастарый
          нет радости в мучениях людей.

          В мучениях - нет. В возмездии - есть.
          Вы ведь, наверное, позитивно воспринимаете фразу "развалинами Рейхстага - удовлетворён!" А ведь в разрушении старинных зданий - тоже, по идее, нет радости...
          Так что радость - только в том, что очередной нацист не ушел от кары. Не более.
    2. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 15:40
      +1
      Полезное видео для тех, кто пытался нам накинуть: "Артёмовск свою функцию выполнил, противник отойдет дальше, там еще укрепов полно, есть вторая линия обороны" Эти вот мечущиеся в панике вояки отойти могут только в мир иной. Их подлые души провалятся в ад к так обожаемому ими бандере а тела будут валяться на улицах Артемовска и служить кормом бродячим собакам пока ЧВК Вагнер благородно не согласится передать их противнику на утилизацию. И Эти вот уже никакой обороны держать нигде не смогут. Ни в Славянске ни в Краматорске. С таким уровнем дезорганизации и паники никакой прорыв невозможен. Ну и еще представление о том, что стойко сражаются. да просто от безысходности отбиваются чем попало до конца. Потому что боятся вагнеров и своего начальства и никуда им нет хода. А потому что они русскоязычные, и их уже списали. А они вон и "братан" и по русски и никакого суржика. Даже жалко парней, но пока они с оружием это враги. Дали себя оболванить пропагандой , терпят такую власть, взяли в руки оружие и стреляют по нашим-значит враги. А если враг не сдается, его уничтожают.
    3. APASUS
      APASUS Сегодня, 15:53
      0
      Цитата: Flashpoint
      Жжёный M113 радует глаз,

      Там не жженный М113 ,а подбитый . Выгорел он потом . Но вот чем в него попали интересно ? Пробоина где то метр квадратный
  2. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 15:18
    0
    Они начинают догадываться, что воевать с русскими невыгодно belay !
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:20
    +6
    Будто только узнали какое отношение властей к раненым и погибшим бойцам ВСУ. Там пропавших без вести в разы больше чем погибших - чтобы не выплачивать компенсации. Не нравится такой расклад? Разворачивайте оружие в другую сторону и марш, марш на Киев - власть менять.
  4. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 15:34
    -1
    Уринцы дистанционно минируют обширные поля. А кто-то решил, что нельзя то же самое проделать с дорогой через Хромовку? В самом деле?
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 15:48
      0
      Сами дороги с асфальтовым покрытием относительно легко и разминируются. Мины на дороге хорошо заметны и могут быть устранены.
      А вот грунтовые дороги это совсем другое дело, там минирование, особенно ночью, может оказаться полезным.
  5. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 15:39
    +2
    Чем бы не закончились боевые действия на Украине - украинцы как народ закончились - мужики будут полностью выбиты, а кому повезёт - станут калеками, женщины уехали продавать себя и детей в Европу, экономика и особенно промышленность в руинах.
  6. teron
    teron Сегодня, 15:45
    0
    У того, на котором висит камера с начала видео нашивка "черное солнце".
    А ведь из каждого утюга: "фашизма на Украине нет!.."
  7. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 15:46
    0
    Я всё таки не садист - убить могу, но смотреть на это не для меня.
  8. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 15:55
    0
    ..."получил ранение обоих ног"...
    Автор, по-русски следует писать "обеих". Грамотность для журналиста важна. Наверное... laughing