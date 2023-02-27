Удручающее положение украинских войск в Артёмовске, который штурмуют бойцы ЧВК «Вагнер», официально принято называть «тяжёлой ситуацией», не сообщая о потере контроля над населёнными пунктами и районами города и тем более не говоря о массовой гибели личного состава ВСУ.
Части из солдат «повезло» получить ранения и эвакуироваться. Однако многие из «300-х» остаются на поле боя, так и не дождавшись помощи. На кадры, снятые украинской стороной, зафиксированы попадания в солдат из стрелкового оружия и РПГ. Тяжесть ранений и судьба получивших их солдат неизвестны.
Даже при благоприятном исходе их ожидает безразличие со стороны властей. Так, один из украинских военных записал видеообращение, в котором рассказывает, что получил ранение обоих ног, в результате которого обрёл хромоту, в связи с чем оформляется инвалидность. При этом кроме выплат боевых за 14 дней пребывания на фронте в размере 22 тыс. гривен (45 тыс. руб.) ему больше ничего не полагается, несмотря на ведущуюся пропаганду о всесторонней поддержке бывших участников БД.
Возможно, что ему посчастливиться устроиться на работу в военкомат: в последнее время «молодчиков», скручивающих мужчин на улицах украинских городов в рамках мобилизации, начали отправлять в боевые подразделения, набирая вместо них калек, вернувшихся с фронта. В отличие от своих здоровых предшественников им придётся вылавливать «резервистов» за счёт полученной в боях смекалки.