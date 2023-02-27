Военное обозрение
Войти Регистрация

Минобороны Польши подписало контракт на поставку партии отечественных штурмовых винтовок GROT

11
Минобороны Польши подписало контракт на поставку партии отечественных штурмовых винтовок GROT

Министерство обороны Польши подписало новый контракт на поставку отечественных штурмовых винтовок GROT. Об этом сообщает пресс-служба польского военного ведомства.


Министр обороны Польши Мариуш Блащак подписал дополнение к контракту 2020 года, тем самым увеличив закупки штурмовой винтовки GROT в интересах польской армии. Пока нет информации, намерено ли польское Минобороны передавать часть винтовок ВСУ, но заявляется, что в руках украинских военных данные автоматы показали себя "эффективным оружием".

Они зарекомендовали себя на войне. В руках украинцев они являются эффективным оружием

- заявил Блащак.

Всего в рамках контракта польская армия в период до конца 2026 года должна получить почти 88 тыс. винтовок GROT C16 FB-A2 калибра 5,56×45 мм. Общий объем заказа составляет 184 тысячи единиц оружия. Кроме того, польское Минобороны закупает снайперские винтовки калибра 7,62х51 мм MSBS-7,62N для замены в войсках оставшиеся с советского времени снайперский винтовки СВД.

Польская штурмовая винтовка GROT создавалась изначально как оружие для подразделений территориальной обороны. Впервые появилась на вооружении в 2017 году. На сегодняшний день Войско Польское получило всего 17 тысяч автоматов GROT, призванных заменить в войсках стрелковое оружие, созданное под натовский патрон на основе советского автомата Калашникова.

В 2021 году автомат GROT попал в скандал. Как оказалось, качество выпускаемого оружия желает лучшего, а сама винтовка оказалась очень капризной. Автомат крайне ненадежен из-за множества технологических дефектов, может спонтанно прекращать стрелять и даже разваливается. GROT очень чувствителен к влаге и пыли, что также критически сказывается на его работоспособности. Позднее разработчики из Fabryka Broni "Łucznik" заявили об исправлении всех "недостатков".
Использованы фотографии:
Минобороны Польши
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
11 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Подкидыш
    Подкидыш Сегодня, 14:41
    +3
    А чо у нас не купили. Вон украинцы визг подняли, что мол танкер с дизелем разгружающийся в Одессе не египеьский, а типа российский. Вообще кукухой поехали. Какая им разница чей дизель. Надеюсь, что фейк конечно. Но танкера в гумкоридоре периодически видно на радаре.
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 14:48
      +3
      Цитата: Подкидыш
      что мол танкер с дизелем разгружающийся в Одессе не египеьский, а типа российский.

      Горючка? А почему? Разговоры шли только о кораблях с зерном, и то насчёт вывоза. А тут такая лажа. Причём наша лажа.
      1. Подкидыш
        Подкидыш Сегодня, 14:50
        +3
        Так по зерновому два три танкера нет нет да проскочат.
    2. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 16:02
      0
      Я вообще не могу понять почему какие то танкеры там разгружаются? Это же не зерно! А туда официально с треккером ходят танкеры из Норвегии, к примеру. Странно.
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 14:47
    +2
    Как то по фиг на их махинации.Кто то руки у них нагреет, на этих поставках.
  3. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 14:49
    +2
    Дело не в автоматах, дело в патронах. Это очень тяжело для любого государства переходить с одного калибра на другой. Для Украины, кстати тоже.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:53
      -1
      а шароварникам то чего тяжело переходить? они на почти всём привозном. В том числе и боеприпасах. Чего привезут западники, тем и воюют.
  4. Арбайтернегаст
    Арбайтернегаст Сегодня, 14:51
    -1
    Чтоб они, эти пшекские винтовки, и дальше разваливались, без причины!...
  5. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 14:55
    +1
    Нам бы надо помалкивать если автомат GROT такой недоделанный. А то ещё своими советами поможем довести его до кондиции. Вот калашников зачем сделали под натовский патрон? Чистое вредительство, если не предательство. Сами вооружаем своих врагов. soldier
  6. Подкидыш
    Подкидыш Сегодня, 15:26
    0
    Да возможности стрелкотни уже и так на пределе. Две концепции два лучших автоматических карабина. Остальное компромисс. Ща к арисаковскому кому калибру шарахнутся и на новый круг
  7. BASIOR
    BASIOR Сегодня, 15:48
    0
    Автор нарочно пишет бред, или тот невежа, который понятия не имеет, о чем пишу. Оружие доработано после устранения глюков детства. Следовательно, это версия A2. Оружие распадается только в сознании придумавших его немцев, пишущих статьи в Польше в свои газеты и интернет-порталы. Может быть, они ожидали, что мы купим у них оружие. Это не конструкция на базе АК.