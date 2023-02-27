США и Евросоюз беспокоятся в связи с возможным «возобновлением Россией испытаний ядерного оружия»

21 февраля, в рамках своего послания Федеральному Собранию, президент России Владимир Путин объявил о приостановке Россией действия нового договора СНВ. Новый СНВ — это последнее оставшееся соглашение о контроле над ядерными вооружениями между Россией и Соединенными Штатами. Договор ограничивает размер обоих арсеналов до 1550 ядерных боеголовок, развернутых на 700 стратегических системах доставки — комбинации межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок и бомбардировщиков дальнего действия. Он также предусматривает процедуру проверки, которая позволяет должностным лицам каждой страны инспектировать ядерные объекты в другой.
В связи с этим западная пресса в последние дни переполнена тревожными сообщениями и статьями аналитиков в этой области, которые утверждают, что хотя Россия официально не вышла из договора, его приостановка, вероятно, предвещает полную кончину договора. И, безусловно, стоит ждать дальнейшего расширения ядерного арсенала России. Кроме этого, Запад видит ещё одну насущную для себя проблему - возобновление ядерных испытаний.
Действительно, президент России Владимир Путин упомянул о возможности испытаний в своем заявлении. Однако, в его послании говорилось, что это будет возможным ответным шагом на американские испытания своего ядерного потенциала.
Размышляя над словами президента РФ, напуганный Запад в лице США и Евросоюза выделяет несколько причин для проведения Москвой ядерных испытаний. Во-первых, Россия будет использовать ядерные испытания как инструмент принудительной дипломатии. Испытания будут приурочены к событиям политической или военной важности. Эти ядерные испытания послужили бы сигналом того, что Россия готова использовать свой арсенал в случае операции США или НАТО против России.
Вторая цель возобновления ядерных испытаний — совершенствование ядерного арсенала России. В настоящее время Россия осуществляет крупную программу ядерной модернизации. Эти усовершенствования затрагивают все три компонента российской ядерной триады и включают в себя как модернизацию существующих средств, таких как разработка межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» или ПЛАРБ «Борей-А», так и новые системы, такие как гиперзвуковой «Авангард».
Вслед за возможными ядерными испытаниями России, как отмечают западные аналитики, последует рост потенциала для новой эры российского ядерного оружия. Эти испытания повысят эффективность российского ядерного оружия, станут инструментом принудительной дипломатии и приведут к большему влиянию России, например в Арктике.