Военное обозрение
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США и Евросоюз беспокоятся в связи с возможным «возобновлением Россией испытаний ядерного оружия»

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США и Евросоюз беспокоятся в связи с возможным «возобновлением Россией испытаний ядерного оружия»

21 февраля, в рамках своего послания Федеральному Собранию, президент России Владимир Путин объявил о приостановке Россией действия нового договора СНВ. Новый СНВ — это последнее оставшееся соглашение о контроле над ядерными вооружениями между Россией и Соединенными Штатами. Договор ограничивает размер обоих арсеналов до 1550 ядерных боеголовок, развернутых на 700 стратегических системах доставки — комбинации межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок и бомбардировщиков дальнего действия. Он также предусматривает процедуру проверки, которая позволяет должностным лицам каждой страны инспектировать ядерные объекты в другой.


В связи с этим западная пресса в последние дни переполнена тревожными сообщениями и статьями аналитиков в этой области, которые утверждают, что хотя Россия официально не вышла из договора, его приостановка, вероятно, предвещает полную кончину договора. И, безусловно, стоит ждать дальнейшего расширения ядерного арсенала России. Кроме этого, Запад видит ещё одну насущную для себя проблему - возобновление ядерных испытаний.

Действительно, президент России Владимир Путин упомянул о возможности испытаний в своем заявлении. Однако, в его послании говорилось, что это будет возможным ответным шагом на американские испытания своего ядерного потенциала.

Размышляя над словами президента РФ, напуганный Запад в лице США и Евросоюза выделяет несколько причин для проведения Москвой ядерных испытаний. Во-первых, Россия будет использовать ядерные испытания как инструмент принудительной дипломатии. Испытания будут приурочены к событиям политической или военной важности. Эти ядерные испытания послужили бы сигналом того, что Россия готова использовать свой арсенал в случае операции США или НАТО против России.

Вторая цель возобновления ядерных испытаний — совершенствование ядерного арсенала России. В настоящее время Россия осуществляет крупную программу ядерной модернизации. Эти усовершенствования затрагивают все три компонента российской ядерной триады и включают в себя как модернизацию существующих средств, таких как разработка межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» или ПЛАРБ «Борей-А», так и новые системы, такие как гиперзвуковой «Авангард».

Вслед за возможными ядерными испытаниями России, как отмечают западные аналитики, последует рост потенциала для новой эры российского ядерного оружия. Эти испытания повысят эффективность российского ядерного оружия, станут инструментом принудительной дипломатии и приведут к большему влиянию России, например в Арктике.
Автор:
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23 комментария
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  1. -Paul-
    -Paul- Сегодня, 16:42
    +9
    Непонятно только зачем было привязывать начало испытаний к действиям США. Если нам надо испытывать - так испытывайте.
    1. Владислав_2
      Владислав_2 Сегодня, 17:05
      +2
      Я.Кедми давно писал о том,что нужно на необитаемом острове Тихого океана и или любого другого (не закреплённых под странами) испытать ЯО нового покаления yes
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 17:40
        +1
        Цитата: Владислав_2
        Я.Кедми давно писал о том,что нужно на необитаемом острове Тихого океана и или любого другого (не закреплённых под странами) испытать ЯО нового покаления yes

        Да думаю просто "Кузькину мать" водородную подорвать на Новой земле и чтобы взрывная волна пару раз планету обошла ..Сразу разговор другой будет
        Я конечно против этих испытаний ,но запад только силу понимает ..
        Многие на западе уже подзабыли что это такое ..Пора напомнить !

        Мы не хотим воевать ,но нас принуждают
  2. Master33
    Master33 Сегодня, 16:43
    +6
    Давно пора начать ядерные испытания. Надо сбить
    спесь с так называемого коллективного Запада, а то они слишком в себя уверовали.
    1. fax66
      fax66 Сегодня, 16:54
      +7
      Master33 (Дмитрий)
      Спесь сбивают решительными и смелыми действиями, которыми показывают, что готовы к обострениям, готовы отвечать на вызовы, готовы совершать неожиданные и болезненные для противников действия.
      А мямлющего говоруна, даже если ему дать ядерную бомбу, никто всерьёз воспринимать и не будет.
      Мир уважает сильных, решительных, готовых защищать свои интересы (Северный поток, Крымский мост, постоянные обстрелы территории РФ, увеличивающиеся по мощности и эффективности поставки вооружений и т.д.).
      1. Сергей Аверченков
        Сергей Аверченков Сегодня, 17:07
        +4
        Мир уважает умных, но в принципе я с вами согласен, в данный момент умный это "сильный, решительный, готовый защищать свои интересы".
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 16:45
    +4
    Ну и пусть беспокоятся.
    В связи с этим вспомнился старый анекдот:
    Ночь . Все спят, а Мойша не спит, ворочается и вздыхает. Проснувшаяся жена спрашивает:
    "Ты почему не спишь?"
    - Я завтра должен отдать Рабиновичу 100$
    - И это всё?
    -Всё
    Жена берет телефон, набирает номер и спрашивает:
    "Это Рабинович?"
    -Да
    -Это тебе мой Мойша должен завтра отдать 100$ ?
    -Да
    -Так вот он тебе завтра из не отдаст" и кладет трубку.
    -Мойша! Спи спокойно. Теперь пусть Рабинович не спит и вздыхает.
    wassat
  4. HAM
    HAM Сегодня, 16:47
    +5
    "..... Во-первых, Россия будет использовать ядерные испытания как инструмент принудительной дипломатии....."
  5. Александр Расмухамбетов
    Александр Расмухамбетов Сегодня, 16:47
    +3
    Да нечего они не боятся,чего им боятся нас,мы что то для этого сделали,только красные линии да озабоченость,вот уже и танки пошли.Лиха беда начало.
  6. антивирус
    антивирус Сегодня, 16:50
    0
    3 Таблетки аллахола.
    И все в порядке.
    Без рома и виски.
    А излучение и радиоактивность-блеф
  7. faterdom
    faterdom Сегодня, 16:53
    +1
    И чего боятся?
    Ведь эстонская Кая какая-никакая заявила, что Эстония, резко против выхода России из СНВ.
    А значит - шутки в сторону!
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 17:01
      0
      Эстонка сказала маленько по другому... smile типа не позволит выйти России из договора СНВ-2.
      Неясно правда как она собирается это сделать. smile
      1. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 17:05
        -1
        эстонка не много попутала, забыла что уже не в Вашингтоне а в маленькой эстонии
  8. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 16:54
    0
    "Die Vereinigten Staaten und die Europäische Union sind besorgt über die mögliche „Wiederaufnahme von Atomwaffentests durch Russland“


    Die USA sind "besorgt" und das sollten sie auch, denn sie haben den
    schlafenden Bären mitten im Winter geweckt und DER hat keine Lust
    mehr, weiter zu schlafen, sondern schärft die Krallen...!!!

    Die USA und ihre westlichen Stiefellecker werden sich noch wünschen, die
    Ukraine nie betreten zu haben, wenn Russland mit ihnen fertig ist...!!!!!!!!!!!!
  9. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 16:56
    -1
    Беспокоятся ведущие ток-шоу и разного рода популисты (и разогревают аудиторию на эту тему). Военные специалисты восприняли приостановку Россией участия в СНВ и ее возможные в связи с этим шаги абсолютно безразлично.

    Что по подачи темы в наших СМИ - тема схожа с усталостью Европы от помощи Украине - так устала, что непрерывно ее наращивает.
  10. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 16:58
    0
    Вот только такие сигналы понимает запад. По-человечески разговаривать разучился.
  11. ximkim
    ximkim Сегодня, 17:00
    -2
    А что даст испытание ядерного оружия на сегодняшний день?
    1. Читателль 2013
      Читателль 2013 Сегодня, 17:03
      +2
      Забавно узнать, а оно вообще то работает, лет 50 не испытавали, что у них, что у нас
    2. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 17:07
      0
      хороший вопрос, думаю эффект зависит от количества мегатонн
  12. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:05
    -1
    А почему они беспокоятся,Путин же ясно сказал :Наши ядерные испытания будут только ответные.Значит подтверждается ,что США планируют испытания.А дальше песня о главном : США испытывать можно ,они исключительные.А России тогда нельзя ,иначе санкции из преисподней.А оно во как вышло.У кого нибудь есть фото ядерного полигона в Неваде?
  13. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:21
    0
    Просто читкодов лишают исключительных, вот и истерики а нас за что.
  14. ximkim
    ximkim Сегодня, 17:22
    -1
    Цитата: Читателль 2013
    Забавно узнать, а оно вообще то работает, лет 50 не испытавали, что у них, что у нас

    Или загоняют в тупик.
    Толкают Путина на грабили.
    А он наступит.
  15. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 17:30
    +1
    А, вот это беспокойство мне нравится! Даже очень нравится! Поэтому, было бы неплохо перейти от слов к делу! Думаю, что многие со мной согласятся.