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МИД КНР: Китай не потерпит угроз США по поводу сотрудничества Пекина и Москвы

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МИД КНР: Китай не потерпит угроз США по поводу сотрудничества Пекина и Москвы

Китай не потерпит угроз США по поводу сотрудничества Пекина и Москвы. Давление американских политиков, заявляющих о якобы имеющих место поставках китайских вооружений для российской армии, совершенно неприемлемо.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин.

Мы ни в коем случае не намерены терпеть угрозы и давление со стороны США

- заявила она.

Дипломат обратила внимание, что особенно странно звучат американские претензии на фоне непрекращающихся поставок киевскому режиму летального оружия из Соединенных Штатов. Также США продолжают поставлять современные вооружения Тайваню нарушая тем самым ранее достигнутые договоренности между Пекином и Вашингтоном.

Мао Нин считает, что администрация Соединенных Штатов обязана объяснить свое поведение мировой общественности.

Похоже в китайском внешнеполитическом ведомстве решили поставить на место зарвавшихся американских политиков, упрекающих Пекин в дружбе с Россией, которую стремятся изолировать. Там заявили, что у Вашингтона и его сателлитов нет права на нападки в адрес российско-китайского сотрудничества. Наши страны имеют право развивать двусторонние отношения в тех направлениях, в каких посчитают нужным.


Недавно из Вашингтона прозвучало предупреждение в адрес Пекина, в котором содержался призыв к Китаю воздержаться от военной помощи России во избежание «реальных издержек». В ответ представитель МИД КНР Ван Вэньбинь потребовал от Вашингтона перестать дезинформировать мировое сообщество и вооружать ВСУ.
Использованы фотографии:
http://www.kremlin.ru/
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14 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 14:59
    +4
    Зачем китайцам пояснения действий США? Им чего - полегчает от объяснений при сохранении поставок вооружений? И так понятно зачем они накачивают вооружением Украину и Тайвань.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 15:18
      +2
      Nexcom hi, очередное китайское предупреждение и не более(хотя очень хочу ошибаться) ну ссыкотно Пекину встать на сторону Москвы.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 15:22
        +2
        Ропот 55 hi.

        Вот именно, пошумят и продолжат своё ожидание панды на ветке....
  2. christian revuelta
    christian revuelta Сегодня, 15:01
    0
    American cancerous growth on this planet will come to an end. It cannot happen soon enough.
  3. wanna
    wanna Сегодня, 15:02
    0
    Блинкен заявил, что у США есть доказательства того, что китайская "Poly Group" оказывает военную помощь России

    Затем между Китаем и США произошла дипломатическая размолвка
    1. kot423
      kot423 Сегодня, 15:12
      0
      Цитата: wanna
      Блинкен заявил

      С таким же успехом он мог заявить о помощи России марсиан, Бидон - железный человек, новая модификация пингвина и модернизированный утюг уже бороздят просторы большого театра... Отделяйте зерна от плевел, чтобы не выглядеть идиотом, как вся верхушка матрасов.
  4. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 15:02
    +7
    На мой взгляд, Китаю, чтобы избежать поставок оружия на Тайвань, следует оказать широчайшую и всестороннюю помощь России в борьбе с укрофашистами. Победа России означает проигрыш сша, тем самым, будет нанесен сильнейший удар по имиджу сша. Кроме того, думаю, что после проигрыша на украине, сенат поостережется с такой легкостью, как сейчас, утверждать поставки воружения на Тайвань.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 15:08
      +1
      оказать широчайшую и всестороннюю помощь России в борьбе с укрофашистами

      Китайцы - ребята ой как не простые, и за помощь - явно потребуют ништяков.. Например - передачи технологий авиационных движков, али ещё чего..Это конечно их усилит значительно, но - а стоит ли нам при нонешних печальных раскладах опасаться усиления Китая? Ведь очевидно - чем он мощнее, тем больше матрасникам придётся тратить ресурсов на противостояние ему. А они у них - не безграничны.. В общем - вопрос сложный.
      1. Zhan
        Zhan Сегодня, 15:29
        0
        В общем - вопрос сложный.

        Да, соглашусь.
        Как там у великого кормчего Мао:
        «Война может быть отменена только с помощью войны, и для того, чтобы избавиться от ружья, нужно взяться за ружье».
    2. FoBoss_VM
      FoBoss_VM Сегодня, 15:18
      +1
      Так они и так оказывают . Котелки и броню поставляют , наши на карьерной в 155 гвбр мп тоф отстреляли партию , вообще мужики огонь снаряга , ничем не хуже нашей , а то и лучше
  5. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 15:03
    +1
    США продолжают поставлять современные вооружения Тайваню нарушая тем самым ранее достигнутые договоренности между Пекином и Вашингтоном.

    Это абсолютная причина для поставок оружия из КНР в РФ.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:30
    0
    Цитата: Александр Х
    На мой взгляд, Китаю, чтобы избежать поставок оружия на Тайвань, следует оказать широчайшую и всестороннюю помощь России в борьбе с укрофашистами. Победа России означает проигрыш сша, тем самым, будет нанесен сильнейший удар по имиджу сша. Кроме того, думаю, что после проигрыша на украине, сенат поостережется с такой легкостью, как сейчас, утверждать поставки воружения на Тайвань.

    В случае, если Си примет решение о высадке десанта, начале боевых действий, за контроль над Тайванем, шансы , что США вмешаются прямо и непосредственно, очень высоки, также очень высоки риски, что эти боестолкновения перерастут в обмен ядерными ударами. Касаемо России: она может завершить СВО быстро, но для этого потребуется применить ТЯО. ( Вот в этом случае США и их союзники только повизжат.) При этом; в любом случае СВО необходимо закончить до весны 2024 года. Выборы... Далее: если Китай начнёт свою СВО в этот период, то США окажутся в положении войны на два фронта. Это конечно всё Черные лебеди, но они имею место быть...
  7. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 15:45
    0
    Ух, ты... а это уже похоже на стратегическое партнерство - обычно Китай очень осторожно выражает свои мысли.
  8. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 15:49
    0
    Not tolerate the threats yes true
    But China don't want a war with America
    Because it's financial system can't handle a real economic war all those countries have retoric power talks but behind the screen it's a complete different story
    Leaders too have children and grandchildren And many financial interests and expensive hobbies They love life