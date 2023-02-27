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В районе Хмельницкого поражён оперативный центр спецопераций «Запад» ВСУ - Минобороны

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В районе Хмельницкого поражён оперативный центр спецопераций «Запад» ВСУ - Минобороны

Российские войска нанесли удары по центру радиоэлектронной разведки ВСУ и центру специальных операций командования "Запад" ВСУ. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.


Российское военное ведомство подтверждает удары, нанесенные сегодня ночью в районах Броваров и Хмельницкого. Как оказалось, в районе населенного пункта Бровары Киевской области поражен центр радиоэлектронной разведки ВСУ. А в районе Хмельницкого удар был нанесен по оперативному центру специальных операций "Запад" ВСУ. Ранее представители местных властей подтвердили ночные прилеты, но о пораженных объектах ничего не сообщалось. Да и наши никаких подробностей не привели, ограничившись констатацией факта. Впрочем, известно, что ночью в районе Киева и Хмельницкого украинская ПВО охотилась за нашими "Геранями", и, судя по сообщению, безуспешно.

Также за минувшие сутки в районе Андреевки уничтожен ЗРК "Бук-М1", а в районе Доброполья прилетело по РЛС обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6.

Теперь к боям на основных направлениях. Здесь больших изменений пока нет, кое-где отмечается небольшое продвижение наших войск, в районе Артемовска продолжают наступать ЧВК "Вагнер", стремясь взять город в кольцо. По данным Минобороны, на этом направлении в результате наступательных действий подразделений "Южной" группировки войск, уничтожено более 250-ти украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и гаубица Д-20. В районе самого Артемовска поражен склад боеприпасов 72-й ОМБр ВСУ, в районе Новомарково уничтожена РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки наносили удары артиллерией в районах Новосёловское ЛНР, Двуречная, Гряниковка, Масютовка, Ольшана, Лиман Первый и Синьковка Харьковской области. За сутки уничтожено до 70-и всушников, три броневика и два автомобиля.

На Красно-Лиманском группировка войск "Центр" нанесла поражение противнику в районах Ямполовка и Торское ДНР, Червонопоповка, Червоная Диброва ЛНР. Сообщается о больших потерях противника в личном составе: около 140 "двухсотых" и "трехсотых", три броневика, три автомобиля, САУ "Гвоздика" и гаубица Д-20.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск "Восток" вела бои в районах Угледара, Никольское, Пречистовки ДНР и Зеленый Гай Запорожской области. ВСУ потеряли на этих двух направлениях до 95-и человек личного состава, один танк, три броневика, автомобиль, три пикапа и гаубицу Д-20. В районе Червоное Запорожской области уничтожен склад боеприпасов.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля и две гаубицы Д-30. В районе населенного пункта Снигирёвка Николаевской области уничтожен склад боеприпасов 63-й механизированной бригады ВСУ.


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15 комментариев
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  1. corrado
    corrado Сегодня, 15:24
    -4
    У меня у одного создалось нежелание читать сводки МО?
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 15:28
      +2
      .
      Цитата: corrado
      У меня у одного создалось нежелание читать сводки МО?
      Не нравятся ? От чего это ? Ваших бьют ?
      1. corrado
        corrado Сегодня, 15:35
        -1
        Чьих, моих? Вы знаете кто мои? Меня просто достало это шоу. После скандала с Вагнером, МО для меня стала коммерческой пиар-конторой, которой веры ноль.
    2. Бонифаций
      Бонифаций Сегодня, 15:30
      +2
      не читаю их где то через месяц после начала СВО - не знаю почему! наверно потому, что сам когда то подобные составлял в отчеты :-(
  2. Mraka
    Mraka Сегодня, 15:26
    -5
    Долго наши ребята будут гибнуть?
    Зачем нам ТЯО?
    Но вот зачем?
    1. Бонифаций
      Бонифаций Сегодня, 15:32
      +5
      Глупости пишите! ТЯО ни чего хорошего НЕ даст в выигрыше - кроме заражения сотен и сотен гектаров плодородных земель и(или) населенных пунктов!
      + невероятную по негативную реакцию в (том числе и тех стран кто поддерживает РФ)
      1. vitvit123
        vitvit123 Сегодня, 15:39
        0
        А если по западным областям ?

        Этот комментарий может быть не умным ..
      2. Roma-1977
        Roma-1977 Сегодня, 15:42
        0
        C умом надо применять даже ТЯО. Чтоб заражённая земля и населённые пункты находились на той территории, которую хочет присоединить к себе ПольшаЮ а не Россия. А заодно и важнейшие логиститческие цепочки поставок оружия находятся именно там. А ещё заодно, именно там проживает ядро бесноватой антирусской популяции. Столько совпадений сразу - это удача. Естественно, не по Донбассу и Харькову, не по Одессе и Киеву применять большую дубинку.
      3. Roma-1977
        Roma-1977 Сегодня, 15:47
        0
        Негативная реакция других стран на действия России - это их личное дело. Слом мирового порядка "основанного на правилах" в интересах всего человечества. Если "потенциальные обиженные" этого не понимают, то долгосрочные отношения с ними развивать и не стоит. Сбережение своего народонаселения, территории и военного ресурса - первоочередная задача России, даже если другие страны имеют противоположное мнение.
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:31
    +6
    А чего разнылись-то? Вот такая она война. Все бы вам сразу и быстро- термоядом. Ох уж это клиповое мышление. Нет уж. Вот так и будет. Та самая курочка по тому самому зернышку. Хоть тресните с досады. А вот так. По крайней мере, пока не начнётся активная маневренная фаза в обмене ударами и контрударами по весне. А тому кому мало и скучно-провожу ликбез от Левитана:

    как и видите и про повозки сообщали и про 50 немецких солдат и про прочее. А то, последнее время, ципсота подхрюкивает и злится, требует не сообщать о потерях противника и пораженных объектах. Припекает их с обиды наверное.
    1. corrado
      corrado Сегодня, 15:43
      0
      Я твёрдо верю в то, что в МО сидят не глупые люди. Но и других людей там хватает, что не сильно блестают умом в направлении СВО, но зато в направлении своего личного благосостояния. И пока эта бацила там сидит, мы будем с вами пытаться искать здравый смысл во всём что делает МО, но при этом пропускать и игнорировать очевидные вещи.
    2. Zhan
      Zhan Сегодня, 15:46
      0
      Цитата: голос_разуma
      А чего разнылись-то? Вот такая она война. Все бы вам сразу и быстро- термоядом. Ох уж это клиповое мышление. Нет уж. Вот так и будет. Та самая курочка по тому самому зернышку. Хоть тресните с досады. А вот так. По крайней мере, пока не начнётся активная маневренная фаза в обмене ударами и контрударами по весне. А тому кому мало и скучно-провожу ликбез от Левитана:

      как и видите и про повозки сообщали и про 50 немецких солдат и про прочее. А то, последнее время, ципсота подхрюкивает и злится, требует не сообщать о потерях противника и пораженных объектах. Припекает их с обиды наверное.

      Пока существует зерновой "договорняк" навязанный нам со слезами на глазах от запада, вот так и будем по зёрнышку клевать. А с другой стороны и нам он как то впору, и парни наши лучше обучаться и обстрелянные будут, а так же материальные и боевые резервы подтягиваем. Вон опять заныли о продлении после 18-го марта, на год и более с включением дополнительных портов. А если продлят, считай завязнем там надолго. Читаю сегодня новости по РЖД, конкретно по ЮВЖД, сокращают ключевые штаты отвечающие за ротацию и формирование подвижного состава в том числе и для мин.обороны. Такое шикарное расширенное письмо в министерство закинули, думаю сейчас манагерам там достанется не слабо. Меня вот интересует, это как, диверсия на уровне министерства, или кому то очень захотелось повысить ЗП за галочку в отчётах ?
  4. Сабуров_Александр53
    Сабуров_Александр53 Сегодня, 15:45
    0
    У меня у одного создалось нежелание читать сводки МО?
    Действительно, такие сводки типа про "комплексное поражение", страдают отсутствием конкретики. А когда читаешь, что удары наносились "Геранями" с 3-5 кг тротила, то кроме шифера на крыше, ничего не пострадало. Не думаю, что ВСУ настолько наивные, чтобы не спрятать под землю основное оборудование этих центров и личный состав. Надеюсь, завтра дадут более точную информацию или добьют "Искандерами".
  5. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 15:53
    0
    Поражен? Это хорошо, надеюсь там достаточно сдохло.
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:55
    0
    Все жду когда нанесут удар по штабу ВВС ,но все молчат наши почему то