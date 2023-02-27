В районе Хмельницкого поражён оперативный центр спецопераций «Запад» ВСУ - Минобороны

Российские войска нанесли удары по центру радиоэлектронной разведки ВСУ и центру специальных операций командования "Запад" ВСУ. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
Российское военное ведомство подтверждает удары, нанесенные сегодня ночью в районах Броваров и Хмельницкого. Как оказалось, в районе населенного пункта Бровары Киевской области поражен центр радиоэлектронной разведки ВСУ. А в районе Хмельницкого удар был нанесен по оперативному центру специальных операций "Запад" ВСУ. Ранее представители местных властей подтвердили ночные прилеты, но о пораженных объектах ничего не сообщалось. Да и наши никаких подробностей не привели, ограничившись констатацией факта. Впрочем, известно, что ночью в районе Киева и Хмельницкого украинская ПВО охотилась за нашими "Геранями", и, судя по сообщению, безуспешно.
Также за минувшие сутки в районе Андреевки уничтожен ЗРК "Бук-М1", а в районе Доброполья прилетело по РЛС обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6.
Теперь к боям на основных направлениях. Здесь больших изменений пока нет, кое-где отмечается небольшое продвижение наших войск, в районе Артемовска продолжают наступать ЧВК "Вагнер", стремясь взять город в кольцо. По данным Минобороны, на этом направлении в результате наступательных действий подразделений "Южной" группировки войск, уничтожено более 250-ти украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и гаубица Д-20. В районе самого Артемовска поражен склад боеприпасов 72-й ОМБр ВСУ, в районе Новомарково уничтожена РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки наносили удары артиллерией в районах Новосёловское ЛНР, Двуречная, Гряниковка, Масютовка, Ольшана, Лиман Первый и Синьковка Харьковской области. За сутки уничтожено до 70-и всушников, три броневика и два автомобиля.
На Красно-Лиманском группировка войск "Центр" нанесла поражение противнику в районах Ямполовка и Торское ДНР, Червонопоповка, Червоная Диброва ЛНР. Сообщается о больших потерях противника в личном составе: около 140 "двухсотых" и "трехсотых", три броневика, три автомобиля, САУ "Гвоздика" и гаубица Д-20.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск "Восток" вела бои в районах Угледара, Никольское, Пречистовки ДНР и Зеленый Гай Запорожской области. ВСУ потеряли на этих двух направлениях до 95-и человек личного состава, один танк, три броневика, автомобиль, три пикапа и гаубицу Д-20. В районе Червоное Запорожской области уничтожен склад боеприпасов.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля и две гаубицы Д-30. В районе населенного пункта Снигирёвка Николаевской области уничтожен склад боеприпасов 63-й механизированной бригады ВСУ.