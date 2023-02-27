Военное обозрение
Войти Регистрация

При возрождении производства ПЗРК Stinger США столкнулись с отсутствием комплектующих

5
При возрождении производства ПЗРК Stinger США столкнулись с отсутствием комплектующих

Арсеналы американской армии значительно оскудели в результате массовых поставок вооружений киевскому режиму, который получил, в частности, 1600 ПЗРК. В связи с этим ещё в мае 2022 года был заключен контракт, предусматривающий изготовление новых партий Stinger (всего 1300 ЗУР), однако восстановление их производства столкнулось со значительными трудностями.


Как указывается в издании IHS Jane's, правительственный заказ предусматривает наращивание темпов поставок ПЗРК к 2025 году – с 40 зенитных ракет до 60, выпускаемых ежемесячно.

Однако, чтобы это произошло, необходимо воссоздать способность к выпуску ключевого элемента [инфракрасной] головки самонаведения – двухдиапазонного детектора (Dual Detector Assembly), поскольку он больше не производится. Сама конструкция детектора также должна быть переработана и изменена, потому что определённые её элементы больше не доступны

- говорится в публикации [имеется в виду фотодетектор, отвечающий за преобразование обнаруженного теплового следа цели в электрический сигнал для активации системы].

Как отмечается, ПЗРК не выпускались для армии США уже почти 20 лет. Производство для иностранных пользователей (таких как Финляндия и Тайвань) продолжалось лишь в ограниченном количестве. Переходу к массовому изготовлению Stinger мешает отсутствие целого ряда мощностей, которые успели исчезнуть за эти годы, а вместе с ними исчезли и комплектующие.

Чтобы выполнить заказ в полном объёме, США должны воссоздать производство ключевых компонентов зенитных комплексов и даже перепроектировать их

- сообщается в издании.
Минобороны США
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:45
    0
    Вот проблема то .Купят у шведов ,французов или у кого еще . Другое дело что они хотели под эту тему заместить все находящиеся у НАТО ПЗРК своими .Но с их финансовым возможностям вообще проблем не будет . Напечатают еще пару триллионов и будут у них самые крутые ПЗРК
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:47
    +1
    Стиральные машинки с Украины ,ВПК США в помощь.Урсула знает где брать комплектующие.Что не очень верится ,что ВПК США так зависит от комплектующих из КНР и Тайваня.
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:48
    -2
    дарю лайфхак: стиральные и посудомоечные машинки.... Американские эксперты говорят что это работает.
    Ну и просто приятно узнать какой у них классный ВПК и как он здорово "набирает обороты". А то враги России часто хрюкали про это.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:05
    0
    Помню,когда Пакистан делал свою бонбу ,ему не хватало релюшек .Так он закупил ,проблесковые маячки для полицейских и скорых машин в США.И выковырил из них нужные релюхи,но бонбу сделал.
  5. fiv
    fiv Сегодня, 16:08
    0
    правительственный заказ предусматривает наращивание темпов поставок ПЗРК к 2025 году – с 40 зенитных ракет до 60, выпускаемых ежемесячно


    Производство для иностранных пользователей (таких как Финляндия и Тайвань) продолжалось лишь в ограниченном количестве.

    Не понял из статьи, ПЗРК выпускаются, но нет комплектующих?? НЕ выпускаются, и нет комплектующих? Но ведь выпускаются ПЗРК, как следует из статьи.