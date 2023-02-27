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Китайское издание: После отказа Киева от мирного плана КНР стало окончательно ясно, что действия Украины продиктованы Вашингтоном и Брюсселем

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Китайское издание: После отказа Киева от мирного плана КНР стало окончательно ясно, что действия Украины продиктованы Вашингтоном и Брюсселем

После того как предложенный Китаем мирный план по разрешению украинского кризиса был отвергнут, стало окончательно ясно, что Запад диктует Киеву все его действия. Об этом говорится в статье, опубликованной в китайском издании South China Morning Post.


Автор материала указывает, что на отказ от предложенного китайским правительством мирного плана украинские власти пошли по прямому указанию своих западных кураторов. Киев уже давно не принимает никаких решений самостоятельно. Видимо, на этот счёт у КНР ещё сохранялись какие-то иллюзии.

В опубликованной в китайском издании статье также подчеркивается, что Запад не волнуют потери украинской армии и судьба граждан этой страны - они воспринимаются лишь как пушечное мясо, которое используется для борьбы с Россией.

Китайская газета также утверждает, что то, что начиналось как наступление России, со временем превратилось в опосредованную войну с Западом.

Запад диктует Украине практически все аспекты ведения боевых действий: темпы ведения боевых действий, направления атак и их территориальный охват. Украина лишена права принимать какие-либо решения. Украинское руководство будут продолжать героизировать на Западе до тех пор, пока оно полно решимости продолжать боевые действия.

Западная поддержка направлена не на защиту интересов Украины, а на обеспечение безопасности Европы и усиление американского контроля над странами Евросоюза, а эти вопросы слишком важны для того, чтобы передать их на откуп украинцам, резюмирует автор статьи, опубликованной в китайском издании.
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Использованы фотографии:
Офис президента Украины
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8 комментариев
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  1. K._2
    K._2 Сегодня, 15:44
    +2
    После того как предложенный Китаем мирный план по разрешению украинского кризиса был отвергнут, стало окончательно ясно, что Запад диктует Киеву все его действия.


    А до этого так не ясно было))) Во дают, а!

  2. Борис Иванов
    Борис Иванов Сегодня, 15:45
    +2
    Это стало ясно и моим внукам.. которым 3 годика, и 1,5 годика. что все это проделки Запада.
    1. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 15:52
      +2
      Цитата: Борис Иванов
      Это стало ясно и моим внукам.. которым 3 годика, и 1,5 годика. что все это проделки Запада.

  3. иван2022
    иван2022 Сегодня, 15:47
    -2
    Это хорошо. А вот когда Китай и Запад договорятся, станет ясно, что дележ начался. И мы станем частью мирового сообщества виде блюда на общем столе.
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 15:52
      +1
      А вот когда Китай и Запад договорятся,

      Да да эти либерастические песни я слышу уже лет 20.
      А в действительности они не договорятся.
      Гегемон может быть только один.
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:49
    0
    Китай просто не хотел делать выбор . Их вполне устраивала версия Запада .А Запад не устраивает роль Китая ,они надеялись столкнуть русских с китайцами
  5. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 15:51
    -1
    Ну ещё раз напишу, что Китай нам не то, что не союзник, а просто .........
    Хуже их вообще никого нет
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:00
    0
    Китайское издание: После отказа Киева от мирного плана КНР стало окончательно ясно, что действия Украины продиктованы Вашингтоном и Брюсселем
    . Вопрос... кому и чего там не ясно???