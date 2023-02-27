После того как предложенный Китаем мирный план по разрешению украинского кризиса был отвергнут, стало окончательно ясно, что Запад диктует Киеву все его действия. Об этом говорится в статье, опубликованной в китайском издании South China Morning Post.Автор материала указывает, что на отказ от предложенного китайским правительством мирного плана украинские власти пошли по прямому указанию своих западных кураторов. Киев уже давно не принимает никаких решений самостоятельно. Видимо, на этот счёт у КНР ещё сохранялись какие-то иллюзии.В опубликованной в китайском издании статье также подчеркивается, что Запад не волнуют потери украинской армии и судьба граждан этой страны - они воспринимаются лишь как пушечное мясо, которое используется для борьбы с Россией.Китайская газета также утверждает, что то, что начиналось как наступление России, со временем превратилось в опосредованную войну с Западом.Запад диктует Украине практически все аспекты ведения боевых действий: темпы ведения боевых действий, направления атак и их территориальный охват. Украина лишена права принимать какие-либо решения. Украинское руководство будут продолжать героизировать на Западе до тех пор, пока оно полно решимости продолжать боевые действия.Западная поддержка направлена не на защиту интересов Украины, а на обеспечение безопасности Европы и усиление американского контроля над странами Евросоюза, а эти вопросы слишком важны для того, чтобы передать их на откуп украинцам, резюмирует автор статьи, опубликованной в китайском издании.