Немецкая пресса: Запад может потребовать от Украины начать переговоры из-за отсутствия успехов на фронте

В обозримом будущем Запад может начать давить на киевский режим, чтобы склонить его к переговорам с Россией. Об этом пишет издание Bild, ссылаясь на собственные источники в правительственных кругах как Германии, так и США.Если к осени 2023 года ВСУ не достигнут заметных успехов на фронте, то Запад однозначно начнет продвигать идею начала мирных переговоров. Издание утверждает, что поставки вооружений киевскому режиму представляют собой попытку дать Украине шанс вернуть контроль хотя бы над частью тех территорий, которые были освобождены Россией.США подталкивают украинский режим к контрнаступлению. Но если оно окажется провальным, то смысла в дальнейшем затягивании боевых действий для Запада не будет. Ведь уже сейчас растет недовольство огромными финансовыми траншами на Украину и в США, и в странах Европы, и это недовольство проявляют не только рядовые граждане, но и представители крупного бизнеса, и известные политики.Несмотря на огромный экономический потенциал США и ЕС, спонсировать Украину бесконечно они не могут. Вступать в прямую войну с Россией Запад пока тоже не решается.Поэтому если дела на фронте будут складываться неудачным для Киева образом, то мирные переговоры смогут стать «спасательным кругом» для украинского режима и его западных покровителей. Ведь в этом случае Запад сможет уберечь киевский режим от тотального фиаско и сохранить Украину, пусть и в урезанных границах, для последующей подготовки к новому реваншу через какое-то время.