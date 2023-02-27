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Немецкая пресса: Запад может потребовать от Украины начать переговоры из-за отсутствия успехов на фронте

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Немецкая пресса: Запад может потребовать от Украины начать переговоры из-за отсутствия успехов на фронте

В обозримом будущем Запад может начать давить на киевский режим, чтобы склонить его к переговорам с Россией. Об этом пишет издание Bild, ссылаясь на собственные источники в правительственных кругах как Германии, так и США.


Если к осени 2023 года ВСУ не достигнут заметных успехов на фронте, то Запад однозначно начнет продвигать идею начала мирных переговоров. Издание утверждает, что поставки вооружений киевскому режиму представляют собой попытку дать Украине шанс вернуть контроль хотя бы над частью тех территорий, которые были освобождены Россией.

США подталкивают украинский режим к контрнаступлению. Но если оно окажется провальным, то смысла в дальнейшем затягивании боевых действий для Запада не будет. Ведь уже сейчас растет недовольство огромными финансовыми траншами на Украину и в США, и в странах Европы, и это недовольство проявляют не только рядовые граждане, но и представители крупного бизнеса, и известные политики.

Несмотря на огромный экономический потенциал США и ЕС, спонсировать Украину бесконечно они не могут. Вступать в прямую войну с Россией Запад пока тоже не решается.

Поэтому если дела на фронте будут складываться неудачным для Киева образом, то мирные переговоры смогут стать «спасательным кругом» для украинского режима и его западных покровителей. Ведь в этом случае Запад сможет уберечь киевский режим от тотального фиаско и сохранить Украину, пусть и в урезанных границах, для последующей подготовки к новому реваншу через какое-то время.
Использованы фотографии:
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21 комментарий
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  1. ivan_zaitcew
    ivan_zaitcew Сегодня, 15:49
    +4
    Не для того им деньги рекой и танки дают!
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 15:51
      +1
      А как же закон ЗЕ, не вести ни какие переговоры с Россией, наверно отменять придётся?? Двуличные хари....
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:02
      +1
      Так может их дают в обмен на органы ВСУшников?
      РИА Новости опубликовало видео, на котором пророссийский активист подполья из Николаева рассказывает о мобильных крематориях в порту города. Речь о морском специализированном порте Ника-Тера. «Власти расположили несколько мобильных крематориев, которые привезли из Германии. Поэтому, земляки, если вы слышите вонь — то она идет именно оттуда», — говорит мужчина. На днях он рассказал, что в морге горбольницы много «выпотрошенных трупов» без признаков ранения — это всушников пускают на органы.


      В частности, информагентство «Neues aus Russland» писало не только о самом факте такой гуманитарной помощи, но и о том, зачем до 24 февраля 2022 года Киеву понадобился крематорий.Немцы писали, что у всушников, которые еще с 2014 года постоянно участвовали в боях в Донбассе, паника. Все дело в том, по версии «Neues aus Russland», что все восемь лет там процветал бизнес по продаже органов боевиков, которые отправляли в ЕС, Израиль и США. Все это дело якобы курировала СБУ. И дальше ровно та же информация, которую сегодня рассказывают и николаевские подпольщики. У раненых бойцов «черные трансплантологи» изымают органы, а трупы кремируют. Немцы даже процитировали обнародованную переписку бывшего депутата от «Батькивщины» Сергея Власенко с немецким врачом Ольгой Вибер и с командиром нацбата «Донбасс» (запрещенная в РФ организация) Семеном Семенченко о торговле органами солдат ВСУ. Врач требовал больше органов, а давний коллега Юлии Тимошенко отвечал: «Мы можем сделать еще больше, вы тогда следите за новостями? Подумайте, найдите кого-нибудь, и мы увеличим партии». Собеседники радовались активным боевым действиям и неудачам украинской армии.В этот раз немцы подготовились, и мобильный госпиталь с крематорием погнали на восток Украины еще до начала СВО, но тогда, когда западные разведки уже предупреждали, что что-то намечается в Донбассе. Тут еще можно вспомнить про публикацию «Política MENTE Correta» о том, как компания Global Rescue, связанная контрактами с ОБСЕ, лоббирует покупку органов и заинтересованна в «донорах» из Украины. И в публикации как раз упоминались поставляемые совершенно бесплатно в Донбасс крематории, которые на самом деле стоят 100 тысяч долларов. Но эти затраты якобы окупают «черные трансплантологи».

      https://dzen.ru/a/Y-ZLdtgHYxjBEwoC
    3. Умник
      Умник Сегодня, 16:09
      +1
      Это димки Медведева влажные фантазии. Зачем Киеву идти на переговоры? У Москвы сейчас самая слабая переговорная позиция за всю длительность СВО
  2. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 15:50
    +4
    Упаси Господи от Минска-3... Накушались мы всех этих рейкьявиков и хасавюртов ещё при Горбачёве и Ельцине.
    1. Zhan
      Zhan Сегодня, 15:58
      0
      Цитата: Roma-1977
      Упаси Господи от Минска-3... Накушались мы всех этих рейкьявиков и хасавюртов ещё при Горбачёве и Ельцине.

      Не не, Минск-3 точно не состоится, я в этом уверен. Тут другое, зерновая сделка заканчивается 18-го марта и они мечтают её продлить как минимум на год а может и более. Пятая точка гореть начинает.
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:51
    0
    Я просто в диком восторге. Запад от бывшей украины что-то там потребует. Типа все проблема решена. Дело-то в одной бывшей было. С другой-то стороны все типа решено. им что даже в голову не приходит, что мы тут ни на минуту не сомневались в своей победе? Они, что реально считают что они нам благодеяние сделают? Просто поразительное высокомерие, и непроходимое невежество. Они ничего не знают о нас и не представляют как тут все устроено.
    Я же прекрасно понимаю, что они считают. Это ведь читается в тех вводных и мантрах которые ципсота постоянно отрабатывает. Они ведь и делают это только потому, что сами верят, что это может сработать. всё вот это: договорняк, олигархи все продадут, бизнес-интерсы , дорогие партнеры"
    Просто по факту это так наивно, что я в этих моментах просто не считаю нужным что-то разъяснять людям которые последние 20 ле не были во внутрироссийской повестке. Потому что по другому я не могу серьезно воспринимать вброс что какие-то мифические олигархи (уж тем более типа Ромы Абрамовича) могут решать какая будет политика в России и кому-то что-то навязывать. нет я еще могу понять лет 20 назад когда речь шла о Гусинском и Березовском, Но Абрамович? Может еще Дерипаска? а ну понятно вы же не знаете наш внутрироссийский мем "верните ручку" про Дерипаску? не видели этой показательной порки в прямом эфире. Пропустили, не занимались А теперь кальку со своего общества пытаетесь натянуть на наш глобус.
    если в Украине олигархи президентов ставят то вы думаете и в России так же? если в Украине иностранные инвесторы прокуроров назначают то думаете то и тут так же? это не то что наивно, это просто...ну невежественно что ли. Это про ставку на олигархов и на уважаемых партнеров. две основных мантры и надежды на какое-то лобби. Такое же мифическое как монархистские настроения в Советской России 30-40 годов.
    Насчет того что само руководство не настроено воевать в СВО. Ну это отдельная песня. У нас ряд военных пенсионеров любят капризничать. Они почему то решили что раз война, то давайте фронты с пятимиллионными армиями всеобщую мобилизацию двадцати возрастов и всех детей и женщин к станкам в три смены. Не меньше чем тотальная вона и особенно "перевод промышленности на военные рельсы". естесвенно в параллель и методы ведения войны должны каком-то образом включать в себя наступления танковых армий в тысячи машин и ковровые бомбардировки мостов на Днепре в чередования с эпизодическим применением термоядерного оружия по Львову. Как все это осуществить и за чей счет сей банкет их не особо интересует им надо Озеровскую эпопею "освобождения" с широко экрана в реальность реализовать. И особенно темпы. Все дескать топчемся и ковыряемся, вот Кёнигсберг за четыре дня это два. Или Орел за два. А то что при штурме Орла больше народу погибло чем за всю СВО на данный момент так не им же погибать. Им по 70 лет выслуги и хронические болезни.
    Так что успокойтесь. СВО продолжится так как можем и умеем. И переговоров не будет,
    1. codetalker
      codetalker Сегодня, 16:01
      +1
      Это справедливо для подавляющего большинства населения России. Уверенность в нашей победе, непонимание с кем и о чем там договариваться.
      Но, судя по всему, часть управленческого аппарата, «элитка», поползла и умоляет об этих переговорах, в надежде опять на шопинг в ЕС ездить.
    2. Умник
      Умник Сегодня, 16:10
      0
      Успокойтесь украинцы точно не пойдут на переговоры
  4. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 15:51
    +3
    Вполне возможно, что наше государство пойдет на переговоры из-за каких-то политических причин... Но я нет. Хоохлы вы это слышите? Вы разозлили русских.
  5. paul3390
    paul3390 Сегодня, 15:53
    +3
    Я не понимаю одного - О ЧЁМ нам говорить с бандерлогами???
  6. Жан Батист
    Жан Батист Сегодня, 15:54
    -3
    Рано ещё говорить об отсутствии у них успеха, вот дождемся их наступа весной, тогда посмотрим. Тут на авиапро карту в динамике за год выложили на ней видна затянувшаяся пауза в наступлении, но судя по ней повода переживать у нас больше. Хорошо видно что позиции они свои держат и анонсированное наступление не за горами. Пожелаем нашим пацанам стойкости, у а если нет то к концу лета сможем с ними пообщаться в окопах лично.
  7. Егоза
    Егоза Сегодня, 15:55
    +1
    если дела на фронте будут складываться неудачным для Киева образом, то мирные переговоры смогут стать «спасательным кругом» для украинского режима и его западных покровителей.

    Без спасательного круга обойдутся. Опыт "договоров" у России имеется. Только бить до конца.
  8. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 15:56
    0
    для последующей подготовки к новому реваншу через какое-то время.

    РЕВАНШ? am
    Что так и не могут успокоится???
    Условия со стороны России по установлению мира - должны быть Жесточайшие!!! (как к Германии по результатам Версальского договора 1919 года)

    ТОГДА на Германию накладывались следующие санкции:

    Вдоль Рейна создавалась рейнская демилитаризованная зона — районы, где Германия не могла иметь вооруженные силы. Предполагалось, что так Франции будет обеспечена безопасность. Сама германская армия сокращалась, ее численность по условиям договора составляла 100 тысяч человек. Для большой страны это довольно мало. Кроме того, армия должна была строиться на постоянной основе. Это делалось для того, чтобы Германия не могла подготовить и переподготовить резервы. Германии не разрешалось иметь ряд видов вооружения: тяжелые военные корабли, подводные лодки, военную авиацию, танки, химическое оружие. Другие виды вооружения были строго ограничены. Также налагались ограничения на производство оружия на территории страны.

    Все это требовать от "остатков Укрo территории" - применительно к ним!
    + безблоковый статус
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 16:09
      0
      Все это требовать от "остатков Укрo территории" - применительно к ним!

      Точно!! Пусть укряне все линкоры сдадут. То что их нет - не наши проблемы. Нехай ищут. wink
  9. spirit
    spirit Сегодня, 15:57
    0
    Чушь!хотели бы быстрой победы то давали бы в разы больше и сразу, ресурсы есть,техника тоже.Украина делает как раз все что от нее просят, медленно перемалывая свои и наши силы в тягомутной войне.Запад ждёт 12 раунда для нанесения нокдауна уставшему морально/психологически/экономически противнику.
  10. Govorun
    Govorun Сегодня, 15:58
    -1
    Немецкая пресса: Запад может потребовать от Украины начать переговоры из-за отсутствия успехов на фронте

    Никаких переговоров, только капитуляция и выполнение наших требований, а нашим сентиментальным лучше послушать НЕПОБЕЖДЕННОГО ГЕНЕРАЛИССИМУСА

    "В сущности нет ничего вреднее и даже более — никто не может быть так жесток, как вредны и жестоки по результатам своих действий сентиментальные люди. Человек, любящий своих ближних, человек, ненавидящий войну, — должен добить врага, чтобы вслед за одной войной не началась другая"... А.В. Суворов .
  11. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 15:59
    +1
    В обозримом будущем Запад может начать давить на киевский режим, чтобы склонить его к переговорам с Россией.
     Пока из области, околонаучной фантастики,не более..
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:59
    0
    Немецкая пресса: Запад может потребовать от Украины начать переговоры из-за отсутствия успехов на фронте
    . Расходы себя не оправдывают, на взгляд многих, скорее всего обывателя/избирателя.
    За политиков и рядом тусующихся, говорить не стоит... там по команде из за океяна живут, как босс скажет, так и будет.
    Как дела у босса... это как и с какой стороны посмотреть, очень не однозначно, всё.
  13. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 16:08
    0
    Эээ, нееет... так не пойдет! Либо "никаких переговоров с Росссией, только полная победа над ней!" либо переговоры в любое время. Россия, например, всегда призывала к переговорам - даже в самые первые дни операции, когда катком давила чубак и занимала огромные территории.
    А ставить сам факт переговоров в зависимость от побед или провалов - иезуитство (впрочем, в этом и есть Запад)
  14. APASUS
    APASUS Сегодня, 16:08
    -1
    Немецкая пресса: Запад может потребовать от Украины начать переговоры из-за отсутствия успехов на фронте

    Но тут вариантов у Зелибобы не много ,учитывая что успехи нарисовать не получается.
    1 Потравить хим оружием своих гражданских . Естественно кусков Искандера найдут
    2 Ударить муляжом по городу ,начинив ядерными отходами . Тем более их как раз завезли в Одессу.
    3 Пойти на переговоры ( маловероятно)