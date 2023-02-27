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«Росатом» приступил к тестированию отечественного ПК «Бобер» на процессоре «Байкал»

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«Росатом» приступил к тестированию отечественного ПК «Бобер» на процессоре «Байкал»

В связи с напряженной геополитической обстановкой и санкционной политикой Запада, российские компании начинают переходить на отечественную электронику. Подобный подход не только подстегнет российских производителей, но и обеспечит дополнительную безопасность критически важных данных.


Как стало известно, «Росэнергоатом» (энергетический дивизион «Росатома») приступил к тестированию отечественного ПК «Бобер» на процессоре «Байкал». На данный момент компания закупила «пробную» партию аппаратов, но в будущем планирует полностью перейти на данные устройства, сообщают в пресс-службе «Росэнергоатома».

Напомним, что выпуском персональных компьютеров «Бобер» занимается российская компания Delta Computers. Аппарат функционирует на отечественном процессоре «Байкал-М», разработанном на базе архитектуры ARM. Чип создан по 28-нанометровому техпроцессу и имеет 8 ядер до 1,5 ГГц.

На сайте производителя указано, что корпус системного блока выпускается в формате мини. Конфигурация ПК зависит от потребностей заказчика. Производитель заявляет поддержку до 64 Гб ОЗУ DDR4 и до 16 Тб физической памяти SSD + HDD. Также на сайте говорится о возможности подключения низкопрофильных видеокарт через разъем PCIe 3.0х8.


На корпусе есть практически все часто используемые разъемы, включая 6 USB: 2 поколения 3.0 и еще 4 – 2.0, а также HDMI.

Функционирует вышеупомянутая сборка на операционных системах от компаний Base Alt и «АСТРА».

Со слов главы департамента управления IТ-проектами и интеграцией «Росэнергоатома» Олега Шальнова, переход компании на компьютеры, функционирующие на отечественных чипах, являются крайне важным шагом, который обеспечит технологическую независимость для такой важной отрасли, как атомная энергетика.
Автор:
Использованы фотографии:
deltacomputers.ru
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61 комментарий
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  1. BlackMokona
    BlackMokona Сегодня, 16:19
    +7
    А толку? Байкал-М производились на Тайване. Больше не производятся из-за санкций. Производств на 28 нм в России не водиться.
    "СМИ: Тайвань отказался производить российские процессоры "Байкал""
    https://ria.ru/20220616/protsessor-1795691637.html
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 16:26
      +9
      То, что делали на Тайване, по размеру в Нм, можно делать и в Китае. Другое дело, что ЧИПы , изготовленные по западным архитектурам AMD или х86 имеют изначально заложенные уязвимости.
      Росатом, кстати приобрел разработчика Эльбрус. Для пром и военных нужд, размера в 64Нм - "выше-крыши". Основные проблемы в данной отрасли в наших же чиновниках, которые не дают заказы и не дают смотреть вперед разработчикам. И лоббируют Интел и АМД и китайские сборки.
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 16:28
        -1
        Цитата: Zaurbek
        То, что делали на Тайване, по размеру в Нм, можно делать и в Китае. Другое дело, что ЧИПы , изготовленные по западным архитектурам AMD или х86 имеют изначально заложенные уязвимости.
        Росатом, кстати приобрел разработчика Эльбрус. Для пром и военных нужд, размера в 64Нм - "выше-крыши". Основные проблемы в данной отрасли в наших же чиновниках, которые не дают заказы и не дают смотреть вперед разработчикам. И лоббируют Интел и АМД и китайские сборки.

        1.Китай в данный момент отказывается, с ним никаких контрактов так и не подписали.
        2.Чем лучше тех.процесс тем лучше ТТХ изделия. Можно сделать чип с меньшим энергопотреблением и размером, что сделает головку самоноведения меньше, а значит можно запихнуть больше топлива или взрывчатки. Можно дать больше мощности , что позволит точнее бить и лучше отсеивать ложные цели и тд. Все эти хватит, лишь от бедности. Чем лучше технология, тем лучше для военных. Особенно сейчас с переходом на роботизированные армии. С армиями БПЛА, и прочего.
        1. Wedmak
          Wedmak Сегодня, 16:35
          +6
          Чем лучше тех.процесс тем лучше ТТХ изделия. Можно сделать чип с меньшим энергопотреблением и размером, что сделает головку самоноведения меньше, а значит можно запихнуть больше топлива или взрывчатки.

          Не совсем так. Тем тоньше техпроцесс, тем уязвимее становится электроника. То что работает в смартфоне, не факт что будет работать в ГСН. И даже в каком нибудь Калибре. Не зря существуют разные требования по применению электронных компонентов в различных сферах.
          1. BlackMokona
            BlackMokona Сегодня, 16:36
            -3
            Цитата: Wedmak
            Чем лучше тех.процесс тем лучше ТТХ изделия. Можно сделать чип с меньшим энергопотреблением и размером, что сделает головку самоноведения меньше, а значит можно запихнуть больше топлива или взрывчатки.

            Не совсем так. Тем тоньше техпроцесс, тем уязвимее становится электроника. То что работает в смартфоне, не факт что будет работать в ГСН. И даже в каком нибудь Калибре. Не зря существуют разные требования по применению электронных компонентов в различных сферах.

            Наоборот, чем тоньше тех.процесс тем электроника более устойчивая.
            Еще один миф — современные тех.процессы менее радиационно-стойкие

            Шанс получить ошибку в конкретном транзисторе пропорционален его объему, а он быстро уменьшается с уменьшением технологии (т.к. транзисторы становятся не только меньше по площади, но и тоньше). Помимо этого, отмечено аномальное увеличение радиационной стойкости с современными толщинами подзатворных диэлектриков (3нм и менее).

            В целом, на современных стойких тех.процессах (65нм и менее) рутинно получаются микросхемы выдерживающие дозу облучения в 1млн рад, что превышает все разумные требования по стойкости. Стойкость к защелкиванию и программным ошибкам — достигается за счет triple-well и специальных архитектурных решений.

            https://habr.com/ru/post/156049/
            1. Дедкастарый
              Дедкастарый Сегодня, 16:39
              +4
              Цитата: Wedmak
              Не совсем так. Тем тоньше техпроцесс, тем уязвимее становится электроника.

              Цитата: BlackMokona
              Наоборот, чем тоньше тех.процесс тем электроника более устойчивая.

              вот и поговорили.
              1. BlackMokona
                BlackMokona Сегодня, 16:52
                0
                Цитата: Дедкастарый
                Цитата: Wedmak
                Не совсем так. Тем тоньше техпроцесс, тем уязвимее становится электроника.

                Цитата: BlackMokona
                Наоборот, чем тоньше тех.процесс тем электроника более устойчивая.

                вот и поговорили.

                Только с одной стороны было голословное заявление, с а моей цитата, подкреплённая ссылкой на ИТ ресурс. winked
                1. Wedmak
                  Wedmak Сегодня, 16:55
                  +3
                  Из статьи же:
                  Disclaimer: Сведения получены из открытых источников и могут быть не вполне точными. Я лично с военной электроникой не работаю, а кто работает — те статьи писать не могут. Буду рад дополнить и исправить статью.
                  А стоит ли доверять статье с такой подьписью?
                  1. BlackMokona
                    BlackMokona Сегодня, 17:10
                    +2
                    Цитата: Wedmak
                    Из статьи же:
                    Disclaimer: Сведения получены из открытых источников и могут быть не вполне точными. Я лично с военной электроникой не работаю, а кто работает — те статьи писать не могут. Буду рад дополнить и исправить статью.
                    А стоит ли доверять статье с такой подьписью?

                    Как раз очень хорошая подпись. Когда кричат я провидец, оракул, всё знаю, специалист 100500 и тд. То обычно чувак абсолютно ничего не знает и несёт отборный бред. winked
            2. Wedmak
              Wedmak Сегодня, 16:52
              0
              Странная статья от 2012 года. Даже если посмотреть на смартфоны современные, где техпроцесс меньше - от любого чиха впадают в кирпич.
              И дело не в радиации даже, там еще и внешняя защита нужна, а стойкости к ускорениям, вибрации и перегрузкам. Да и температурные нагрузки мелкий техпроцесс держит хуже.
              1. Fabrizio
                Fabrizio Сегодня, 17:02
                +2
                Даже если посмотреть на смартфоны современные, где техпроцесс меньше - от любого чиха впадают в кирпич.



                Это какие смартфоны? Вообще последние лет десять смартфоны очень "живучие" у меня и в море падал, на солнце под лобовым стеклом автомобиля лежал раскалялся и ни чего вполне себе работает.
                1. BlackMokona
                  BlackMokona Сегодня, 17:11
                  +2
                  Цитата: Fabrizio
                  Даже если посмотреть на смартфоны современные, где техпроцесс меньше - от любого чиха впадают в кирпич.



                  Это какие смартфоны? Вообще последние лет десять смартфоны очень "живучие" у меня и в море падал, на солнце под лобовым стеклом автомобиля лежал раскалялся и ни чего вполне себе работает.

                  Да и ломаются там мягко сказать не процессоры. Плюс защищённые смартфоны продаются и не сложно увидеть что там добавляют. Усиленная рамка, герметичность, резиновые подкладки для смягчения ударов и стёклышко покрепче.
              2. TANKISTONE
                TANKISTONE Сегодня, 17:18
                +3
                Wedmak (Денис) И дело не в радиации даже, там еще и внешняя защита нужна, а стойкости к ускорениям, вибрации и перегрузкам. Да и температурные нагрузки мелкий техпроцесс держит хуже.
                Переходим на эл.вакуумные приборы? У них техроцесс Т-о-о-лстый!
          2. Fabrizio
            Fabrizio Сегодня, 16:57
            -1
            То что работает в смартфоне, не факт что будет работать в ГСН.


            Если прям выпаять из смартфона, то скорее всего да не будет работать, но в целом современная микроэлектроника по 28нм техпроцессу используется в военных и околовоенных приложениях спутники, БПЛА, системы управления РЛС/ПВО, бортовая электроника самолетов, танков и пр.
        2. Аргон
          Аргон Сегодня, 16:57
          +1
          Если не разбираетесь то нефиг лезть с комментами! Идите лучше поиграете в свои танчики на супер компах, а военным оставьте своё !
      2. spektr9
        spektr9 Сегодня, 16:41
        +3
        Для пром и военных нужд, размера в 64Нм - "выше-крыши"

        Вот только одна беда, линия по производству чипов на 64 нм была заказана только одна в РФ в 2014 году, и больше мощностей нет.
        Так что размера может и выше крыши, а чипов кот наплакал
      3. Fabrizio
        Fabrizio Сегодня, 16:53
        -1
        Другое дело, что ЧИПы , изготовленные по западным архитектурам AMD или х86 имеют изначально заложенные уязвимости.


        Вы можете продемонстрировать эти уязвимости?

        Росатом, кстати приобрел разработчика Эльбрус. Для пром и военных нужд, размера в 64Нм - "выше-крыши".

        Нет не выше крыши, даже в полный рост проблемы цены, времени наработки на отказ, энергопотребления и в России нет производства чипов на 64 нм техпроцессе.
      4. Mazunga
        Mazunga Сегодня, 17:04
        0
        ага)))) новость пришла Тинькофф под санкции попал в итоге имеем что амерские что китайские акции теперь не торгуются амерские понятно почему а китайские))?
      5. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 17:54
        0
        Цитата: Zaurbek
        Основные проблемы в данной отрасли в наших же чиновниках, которые не дают заказы и не дают смотреть вперед разработчикам. И лоббируют Интел и АМД и китайские сборки.

        Я тоже с вами согласен ..Лобби разные в России еще очень сильны и на з\п их сидят ..А компы нужны свои в России !
    2. Эдик
      Эдик Сегодня, 16:30
      +3
      Цитата: BlackMokona
      Производств на 28 нм в России не водиться.

      МНТЦ строит завод в Зеленограде.
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 16:32
        -1
        Цитата: Эдик
        Цитата: BlackMokona
        Производств на 28 нм в России не водиться.

        МНТЦ строит завод в Зеленограде.

        Строит завод на котором должно производиться, ещё не разработанное оборудование, для производства процессоров на 28 нм. Технологии ещё нету, а здание уже строят. А потом будут перестраивать когда окажется, что нужны другие помещения. Если вообще успешно разработают, а не распилят бабки.
      2. Fabrizio
        Fabrizio Сегодня, 17:06
        +2
        Если все будет удачно, то фабрика/завод с техпроцессом будет готов к серийному выпуску в 2030 году это по планам российского правительства, то есть через семь лет, это при том что 28нм и сейчас уже не считается передовой технологией, ведущие производители ее освоили еще в 2004 году.
    3. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 16:40
      +2
      В связи с напряженной геополитической обстановкой и санкционной политикой Запада, российские компании начинают переходить на отечественную электронику.

      Чтобы быстрее шевелились для развития отечественной электроники, надо всем министрам, их замам, помощникам, секретарям, а так же всем губернаторам и всем их штатам поставить компьютеры на отечественных компонентах, даже на лампах !
      И чтобы ездили на работу на отечественных автомобилях !
      Может тогда начнут хоть что-то думать для страны и её обороноспособности !
    4. shikin
      shikin Сегодня, 16:57
      +1
      Да кто знает. Есть некоторые подозрения, что по серому импорту что-то проходит: https://dzen.ru/a/Y_TYnyENfSiejNhz. Как говорится - поживем, увидим.
  2. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 16:19
    -3
    А процессоры Байкал надеюсь у нас в стране производят.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 16:21
      +3
      Цитата: Orange-Bigg
      А процессоры Байкал надеюсь у нас в стране производят.

      Их сейчас вообще не производят, нигде.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 16:23
        +1
        Ну тогда как они собираются серийно производить ПК без процессора?
        В википедии написано что производство шло с осени 2019 - по зиму 2022 гг.Про производителя молчок.История умалчивает.
        1. BlackMokona
          BlackMokona Сегодня, 16:25
          +4
          Цитата: Orange-Bigg
          Ну тогда как они собираются серийно производить ПК без процессора?

          Никак, словно такие мелочи когда то волновали чиновников.
    2. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 16:25
      +8
      Единственный процессор, выпускаемый на территории нашей страны, это МЦСТ Эльбрус 2СМ, - производится на Зеленоградском заводе Микрон по технологии 90 нм 2 ядра и 300 МГц.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 16:32
        +1
        И о чём же они тогда раньше думали?Удивительно.


        Например, у Байкал-М есть 16 линий PCIe (конфигурация 8+4+4) и можно реализовать до четырех сетевых интерфейсов: к двум гигабитным можно «прикрутить» еще два 10-гигабитных (при помощи дополнительных PHY-контроллеров). Для сравнения: AMD Opteron A1100 2016 года — это те же восемь ядер Cortex-А57, но на частоте 2 ГГц, без видео, с PCIe x8, двумя встроенными интерфейсами Ethernet 10 Гбит/с и целыми 14 портами SATA. В общем и целом — решения сопоставимые, хотя у AMD такой процессор вышел гораздо раньше. И оба рассчитаны на 28-нанометровый техпроцесс TSMC — локализация производства полупроводниковой продукции в России даже по таким нормам все еще невозможна. Так что прошлой осенью Байкал-М получил статус интегральной схемы отечественного производства только второго уровня (в терминологии Постановления Правительства РФ от 9 августа 2016 г. № 764) — до первого уровня, предполагающего, в частности производство на территории РФ, еще далеко. Всем разработчикам. Но если ничего не разрабатывать, то и производить будет нечего.

        https://www.ixbt.com/platform/baikal-m-pc-review.html
        1. BlackMokona
          BlackMokona Сегодня, 16:42
          +2
          И о чём же они тогда раньше думали?Удивительно.

          Не сложно догадаться, возможность продавать государству процессоры по 100 кратному прайсу без регистрации и смс. Крики об импортозамещении, защиты от закладок, и прочим прилагаются в качестве прикрытия попила. А строить свой завод микросхем, это сложно, дорого и вообще зачем? Многие фирмы просто наклейку добавляют на оборудование и всё, уже исконно Российское. А значит можно отправить по гос.контрактам за бешенные деньги
        2. ALARI
          ALARI Сегодня, 16:45
          0
          Тут не о чем, а ЧЕМ думали. Вот главная загадка.
        3. stelltok
          stelltok Сегодня, 17:05
          +4
          Так в спорт больше денег вкладывается чем в электронику.
          Что ж вы хотите?
          1)https://www.kommersant.ru/doc/2684459
          Строительство всей «Розы Хутор» к Олимпиаде (включая гостиницы и апартаменты) обошлось «Интерросу» в 69 млрд руб
          2)https://www.gazeta.ru/sport/2013/09/27/a_5671213.shtml
          Строительство трассы «Формулы-1» в Сочи подорожало вдвое. Первоначально оно оценивалось в 6,4 млрд рублей, но сейчас дошло уже до 11 млрд.
          3)Затраты на футбол
          https://www.rbc.ru/economics/05/06/2019/5cf67daf9a7947d8b8a55af2
  3. Irokez
    Irokez Сегодня, 16:21
    +4
    Аппарат функционирует на отечественном процессоре «Байкал-М», разработанном на базе архитектуры ARM. Чип создан по 28-нанометровому техпроцессу и имеет 8 ядер до 1,5 ГГц.

    Интересно узнать где производится данный процессор. Если Китай - то не удивлюсь, если у нас - то не может быть. Скорее всего старые запасы немного остались от поставок с Тайваня.
    1. Arsen1
      Arsen1 Сегодня, 16:25
      +4
      Нигде не производится. Раньше делали на тайване
    2. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 16:29
      0
      Эпл тоже делается там же, на Тайване. Дизайн Байкала и Эльбруса делается полностью у нас....У Байкала архитектура лицензионная от АМД(соответственно он работает спокойно на Западном ПО), а у Эльбруса архитектура полностью своя, требующая адаптирования стороннего ПО и разработки своего.
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 16:34
        +2
        Цитата: Zaurbek
        Эпл тоже делается там же, на Тайване. Дизайн Байкала и Эльбруса делается полностью у нас....У Байкала архитектура лицензионная от АМД(соответственно он работает спокойно на Западном ПО), а у Эльбруса архитектура полностью своя, требующая адаптирования стороннего ПО и разработки своего.

        Только Эпл получает свои микросхемы, а нам Тайвань больше не продаёт. Так как Тайвань полностью зависимая от США страна. Если США хоть на секундочку перестанет быть их другом, то тут же Тайвань прекратит своё существование и станет частью КНР. Поэтому ребята не могут даже слово поперёк мнения ГосДепа сказать.
  4. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 16:22
    +1
    Уже смешно
    ,........................................
  5. ximkim
    ximkim Сегодня, 16:24
    -3
    Уже проект провальный ,так как замещение. Распил одним словом...
    Жаль.
  6. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 16:34
    +1
    Вспомнился анекдот.
    Курят макака и бобёр дурь на берегу реки.
    Бобёр в первый раз.
    Спрашивает макаку: "В лёгкие набрать и ждать прихода? А выдыхать когда?"
    А та ему: "Затягивайся, я тебе скажу!"
    Бобёр затянулся и притих. А макака кайф словила и отрубилась.
    Бобёр терпел, терпел, плюнул, выдохнул дым и уплыл.
    Через час макака оклемалась, глядь - нет в реке бобра...Вдруг пошли пузыри и на этом месте всплывает...крокодил!
    У макаки выпучились глаза и она заорала:
    "ВЫДЫХАЙ, БОБЁР!!! ВЫДЫХАЙ!!!"
  7. Flyter
    Flyter Сегодня, 16:34
    +2
    Необходимо внести изменение в Конституцию и убрать словосочетание: " 1. Российская Федерация является правопреемником Союза ССР". На фоне разработок СССР, все современные российские инициативы и разработки, это хлам, распил, финт ушами и прочее прочее прочее. Как можно заявлять о многополярном мире, если все потуги в области электронно-вычислительной техники хуже, чем большинство китайских бюджетных смартфонов...
  8. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 16:37
    +3
    отечественного ПК «Бобер»

    "БОБЕР", КАРЛ ! И не надо потом спрашивать ,почему в мире доминирует не наша продукция. Люди, блин, комп "Бобром" обозвали, я не знаю , это каким надо быть бобром чтобы такое придумать ?
    У нас что, более внушающих слов не нашлось ? Одно дело так называть ВТ, но это, блин, комп !
    Такое ощущение что это компания М.Симоньян ,ей богу..
    1. _просто
      _просто Сегодня, 16:46
      +1
      Да хоть "Жаба"... Главное, чтобы выполнял свои функции.
    2. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 16:54
      -1
      Ну Бобер вполне подходящее название. lol В том смысле что этот ,,комп,, сгрызет ваши нервы а из бюджета бабки.. wassat
    3. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 17:01
      -1
      А то, что яблоко у Apple надкушенное вас не смущает?
      1. Knell Wardenheart
        Knell Wardenheart Сегодня, 18:05
        0
        Я не маркетолог, но Яблоко это символ библейского соблазна и одновременно достаточно известный ассоциативный символ свежести,вкуса и лаконичности. С точки зрения простоты и эффективности воздействия на мозги обывателя этот символ весьма неплох ,как и прочие вещи , вызывающие большей частью позитивные и однозначно истолковываемые обывательские ассоциации из повседневной жизни.
        Тут ведь важный момент - с чем должны быть связанны ассоциации у обывателя для удачных продаж ? С чем-то приятным и повседневным , либо с надежностью, либо с какими-то профессиональными ассоциациями, климатическими , либо с какими-то образами ,ассоциативно связанными с ключевыми элементами продукции , и.т.д.
        С чем связан "Бобер" мне как обывателю не ясно - этот символ вызывает у меня ассоциативные цепи со стройматериалами, деревом, чем то простым и я бы сказал "топорным".
        Как правило ассоциации оторванные от назначения продукта или от эмоционально-эстетических цепей - вызывают смесь осторожности и иронии, и ,коль скоро это не дешевый продукт - оно будет ему в "-" с точки зрения потреб.выбора.

        Конечно, для ведомственных нужд его могли называть как угодно , хоть "ГЖЭ665" , но не стоит недооценивать тонкие эманации маркетинга - если мы хотим выходить за границы нашего рынка . А нам придется. По этому "бобер" это плохо , бренд надо растить и продумывать , это не какая-то фигня на пару лет выпуска.
  9. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 16:40
    -2
    У меня два диска, на одном винда которую в основном я юзаю, но на втором Линукс. Я просто физически переключаю диски и всё... Тем более что ничего важного я в компе не храню - можете заглянуть, я в принципе, вообще не защищаюсь. У меня комп примерно 10-летней давности, а мне больше и не надо, мне скоро 60, дети от меня уже разбежались - у каждого своя жизнь, внуки уперлись в свои телефоны...
    1. sifgame
      sifgame Сегодня, 17:16
      0
      Зачем же физически переключать диски, можно ж выбрать на стадии загрузки биоса
      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 17:28
        0
        Если уже стоит более новая операционка, то при попытке установить старую, начнутся проблемы. Так что ваш приём не всегда работает.
  10. Vladimir Vlasov
    Vladimir Vlasov Сегодня, 17:01
    -2
    Кто так глупо назвал компьютер? Почему бобёр то? Никто зарубежом не купит комп с такой фамилией. В россии тоже желающих будет немного иметь дома или на работе бобров.
  11. Tagan
    Tagan Сегодня, 17:01
    -1
    Цитата: BlackMokona

    2.Чем лучше тех.процесс тем лучше ТТХ изделия. Можно сделать чип с меньшим энергопотреблением и размером, что сделает головку самоноведения меньше, а значит можно запихнуть больше топлива или взрывчатки. Можно дать больше мощности , что позволит точнее бить и лучше отсеивать ложные цели и тд. Все эти хватит, лишь от бедности. Чем лучше технология, тем лучше для военных. Особенно сейчас с переходом на роботизированные армии. С армиями БПЛА, и прочего.

    Применение тех или иных чипов диктуется в том числе целесообразностью и себестоимостью изделия на выходе при массовом выпуске, критичностью характеристик. В некоторых функциональных модулях вполне достаточно простой, но надёжной элементной базы.
  12. Александр Расмухамбетов
    Александр Расмухамбетов Сегодня, 17:04
    -1
    Лэйба наверно только отечественная.Как это вранье достало,самому Гаранту не смешно.
  13. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:07
    -1
    Производитель заявляет поддержку до 64 Гб ОЗУ DDR4 и до 16 Тб физической памяти SSD + HDD.

    belay
    Laner Inc. продакшен... Ничего, что ОЗУ и дисковый накопитель - вещи разные, еперный театр?!!! Автору искренне желаю записывать свои статьи на ОЗУ и только потом отсылать в редакцию...
    По теме, собственно процессоры - производятся из чипов, 90% которых в мире делаются на Тайване. Любителям повыть - 90% любых вообще, хоть "американских" процессоров, хоть российских... И в свою очередь 80% производятся на РОССИЙСКИХ сапфировых подложках.
    Для идиЁтов - Тайвань БЕЗ России не произведет 80% чипов, вопрос - продает он чипы России?!
    Урок окончен, идиетам в секте - 100 раз повторить мантру "выфсеврети"
    1. Fabrizio
      Fabrizio Сегодня, 17:32
      -1
      И в свою очередь 80% производятся на РОССИЙСКИХ сапфировых подложках.
      Для идиЁтов - Тайвань БЕЗ России не произведет 80% чипов, вопрос - продает он чипы России?!
      Урок окончен, идиетам в секте - 100 раз повторить мантру "выфсеврети"


      Опять эта байка про то что Тайвань без России не произведет чипов, тогда не совсем понятно почему Россия продолжает поставлять эти подложки не смотря на то что Тайвань зарубил все российские заказы на чипы.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 17:49
        0
        ...опять эта байка про то, что Запад без России проживет... Ну пусть для начала АЭС строить научатся при недостатке энергоресурсов и ликвидируют ОТСУТСТВИЕ ЧИПОВ для производства ракет на фирме Рейтеон(цитата из выступления Байдена весной на заводе Рейтеон в США)
        Спорьте не со мной - с Байденом! Вперед, опровергайте! Эжду...
        1. Fabrizio
          Fabrizio Сегодня, 18:08
          0
          Подождите какое отношение имеет фирма Рейтеон, фабрики на Тайване загружены по максимум, выпуск чипов идет непрерывно, поэтому встаёт все тот же вопрос если это отрасль так зависима от российских сапфировых подложек, то почему Россия не перекрыла их в ответ на отказ Тайваня производить российские чипы?
          1. Bingo
            Bingo Сегодня, 18:12
            0
            Вопрос задайте Байдену и Рейтеону, факт в том, что в США и конкретно на Рейтеон не хватает чипов для производства ракет, в России ракеты(с чипами, да) - вполне успешно производятся и заканчиваться не собираются.
            Это ФАКТЫ, подтвержденные как самой СВО на Украине, так и конкретно Байденом.
            Вот и все о чипах "не поставляемых" в Россию. И о "не производимой в России" микроэлектронике.
            Вы вообще понимаете, что на ТНК никакие санкции влиять не могут, они так называются потому, что транснациональные, и санкции на российский или тайваньский СЕГМЕНТ того же производителя чипов - по барабану российскому филиалу той же ТНК?!
  14. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 17:11
    0
    Слышал что-то на базе белорусского Интеграла хотели делать. Больше интересно, как у Росатома продвигается работа по безмасочному литографу
  15. Торвлобнор IV
    Торвлобнор IV Сегодня, 17:40
    0
    Похоже, возьмут китайский процессор, вроде тех, которые в ТВ-медиаприставки идут, перемаркируют в Байкал-М и вперед - к вершинам импортозамещения.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 17:50
      0
      Нет, просто закупят чипы. Как конкретно - неважно, через Китай или например через ОАЭ - не суть - и ПРОИЗВЕДУТ процессоры.
      Импортозамещение по процессорам - в производстве, на том же уровне как у США и на голову впереди например Германии, Англии, Франции и теде. Там и планов таких нет, у США и РФ - планируют производство и открытие своих заводов по чипам. Процессоры производить уже могут - и производят, хотя и мелкими партиями в обеих странах
  16. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 18:07
    0
    А почему бобер, а не к примеру енот! Или херсон